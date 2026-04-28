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Cuáles son los beneficios a la salud de tomar leche de ajonjolí

Hay quienes han encontrado en esta bebida vegetal una forma sencilla de añadir nutrientes a sus mañanas sin preocuparse por la lactosa

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Se vierte leche de ajonjolí de un cartón a un vaso transparente sobre una tabla de madera. Semillas de ajonjolí esparcidas y en cuencos complementan la escena.
En el mundo de las opciones veganas, esta bebida se ha convertido en la favorita de muchos por su perfil mineral y su versatilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche de ajonjolí gana popularidad entre quienes buscan alternativas vegetales a los lácteos tradicionales. Elaborada a partir de semillas de ajonjolí y agua, esta bebida aporta calcio, proteínas y grasas saludables.

Especialistas en nutrición destacan su valor en dietas veganas y para personas con intolerancia a la lactosa, además de su perfil rico en minerales y antioxidantes.

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Consumidores la consideran una opción accesible y versátil para el desayuno o como base de licuados.

Un vaso de leche de ajonjolí con semillas en la superficie, una bolsa de arpillera con semillas de sésamo, un bol de fresas y arándanos, y una licuadora.
En el mundo de las opciones veganas, esta bebida se ha convertido en la favorita de muchos por su perfil mineral y su versatilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud de tomar leche de ajonjolí

La leche de ajonjolí, también conocida como leche de sésamo, es una bebida vegetal elaborada a partir de semillas de ajonjolí y agua. Entre los beneficios a la salud que se le atribuyen destacan:

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  • Fuente de calcio: El ajonjolí es una de las semillas con mayor contenido de calcio, lo que puede ayudar a la salud ósea.
  • Aporte de grasas saludables: Contiene ácidos grasos insaturados, que pueden favorecer la salud cardiovascular.
  • Proteínas vegetales: Aporta proteínas de origen vegetal, útiles en dietas vegetarianas o veganas.
  • Rica en minerales: Además de calcio, aporta magnesio, fósforo, zinc y hierro.
  • Antioxidantes: Contiene sesamina y sesamolina, compuestos antioxidantes que pueden ayudar a combatir el daño celular.
  • Sin lactosa: Es una alternativa adecuada para personas con intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de la leche de vaca.
  • Fibra: Si se prepara sin colar, puede aportar fibra, lo que ayuda a la salud digestiva.

Precaución: Aunque tiene beneficios, el ajonjolí puede causar alergias en algunas personas.

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La leche de ajonjolí es una alternativa vegetal rica en calcio, proteínas y grasas saludables, ideal para dietas veganas y personas con intolerancia a la lactosa.

Cómo consumir leche de ajonjolí para obtener sus beneficios

La leche de ajonjolí se puede incorporar a la dieta diaria de varias formas para aprovechar sus beneficios. Nutriólogos sugieren consumirla sola, como bebida al desayuno o entre comidas.

También se puede usar en licuados, mezclada con frutas, cacao o avena.

Otra opción es sustituir la leche de vaca por leche de ajonjolí en recetas como atoles, cereales, café, postres o panes. Para mantener su aporte de fibra, algunos recomiendan no colarla completamente.

Es importante agitar bien antes de servir, ya que los sólidos pueden asentarse en el fondo.

La cantidad sugerida varía según las necesidades individuales, pero un vaso al día es suficiente para obtener calcio y grasas saludables.

Personas con alergia al ajonjolí deben evitar su consumo y, en caso de duda, consultar a un especialista en nutrición antes de incluirla de forma regular.

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