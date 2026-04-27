México

Sargazo en Quintana Roo: IPN medirá impacto en la salud con nuevas estaciones

El aprovechamiento seguro del sargazo es posible mediante su transformación en biogás, según las recomendaciones científicas del Politécnico

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Sargazo en el Atlántico alcanza récord histórico de crecimiento
(Freepik)

Para proteger a los habitantes y trabajadores costeros, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desplegó una red de cuatro estaciones de monitoreo estratégico ubicadas en Cancún, Playa del Carmen, Akumal y Mahahual.

El objetivo de esta infraestructura es medir la emisión de gases generados por la descomposición de la macroalga, los cuales representan un riesgo sanitario significativo.

La doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), explicó que la red funcionará como un sistema de alerta temprana inspirado en el exitoso modelo de la isla de Martinica.

El Instituto Politécnico Nacional desplegó una red de monitoreo para medir gases tóxicos del sargazo en Cancún, Playa del Carmen, Akumal y Mahahual. | (Crédito: IPN)
El Instituto Politécnico Nacional desplegó una red de monitoreo para medir gases tóxicos del sargazo en Cancún, Playa del Carmen, Akumal y Mahahual. | (Crédito: IPN)

La medición diaria permitirá a las autoridades tomar medidas preventivas, como restringir el acceso a playas cuando los niveles de toxicidad sean peligrosos para las personas más vulnerables.

De acuerdo con encuestas realizadas por el propio IPN, la exposición a los gases detectados —principalmente amoniaco y ácido sulfhídrico— ya ha provocado estragos en la población local, quienes han reportado:

  • Dolores de cabeza constantes.
  • Mareos.
  • Desvanecimientos.

Advertencia sobre su uso y alternativas ecológicas

Además de la medición de gases, el Politécnico lanzó una advertencia sobre el reciclaje del alga.

Si el sargazo presenta concentraciones elevadas de arsénico, su aprovechamiento para elaborar productos comerciales o fertilizantes agrícolas representa un peligro.

En su lugar, los científicos recomiendan priorizar vías seguras como la producción de biogás.

Estrategia interinstitucional en el Caribe Mexicano

La iniciativa del IPN forma parte de la política ambiental impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual se complementa con los esfuerzos de otras dependencias federales y estatales:

La red de estaciones constituye una estrategia de alerta temprana para proteger a habitantes y trabajadores de las emisiones peligrosas de la macroalga. | (Crédito: Mara Lezama/Facebook)
La red de estaciones constituye una estrategia de alerta temprana para proteger a habitantes y trabajadores de las emisiones peligrosas de la macroalga. | (Crédito: Mara Lezama/Facebook)
  • Parque de Economía Circular: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), bajo el liderazgo de Alicia Bárcena, proyecta la instalación de un complejo en Puerto Morelos para transformar el sargazo recolectado en combustible o “pellets industriales”.
  • Generación eléctrica: Según informó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra analizando la viabilidad técnica para utilizar la biomasa del sargazo como fuente de energía.
  • Contención en el océano: En los próximos días, la Secretaría de Marina (Semar) incorporará un nuevo buque sargacero a su flota para interceptar las manchas de alga en altamar, facilitando significativamente las labores de limpieza en la franja costera.

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