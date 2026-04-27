México

Capturan a “El Shimon”, presunto líder de “Los Malportados” ligado a narcomenudeo y extorsión en Azcapotzalco

Adrián “N”, de 25 años, fue detenido junto con droga, un arma de fuego y cartuchos útiles durante un operativo de la SSC de la Ciudad de México

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El detenido es identificado como uno de los principales operadores de “Los Malportados”. (Crédito: X | @SSC CDMX)
El detenido es identificado como uno de los principales operadores de “Los Malportados”. (Crédito: X | @SSC CDMX)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Adrián “N”, de 25 años, conocido con el alias de “El Shimon”, señalado como presunto líder de una célula delictiva vinculada a la venta de droga y extorsión en la capital.

De acuerdo con la dependencia, el detenido es identificado como uno de los principales operadores de “Los Malportados”, grupo con presencia en la alcaldía Azcapotzalco, donde presuntamente mantenía actividades relacionadas con la distribución de narcóticos y la extorsión a comerciantes y transportistas, principalmente en la colonia El Jagüey.

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De acuerdo con la información oficial, el operativo se llevó a cabo como parte del reforzamiento de seguridad en la zona, lo que permitió su localización y detención, además del aseguramiento de diversos indicios relacionados con actividades ilícitas.

Decomiso de un arma y presunta droga

Durante la intervención, los agentes aseguraron un arma de fuego corta con 14 cartuchos útiles, medio kilogramo de hierba verde con características de la marihuana, 91 dosis de la misma sustancia, así como 50 envoltorios con aparente cristal y cocaína.

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Las autoridades señalaron que el detenido es considerado un presunto generador de violencia dentro de la estructura criminal, por lo que su captura forma parte de las acciones dirigidas a desarticular células delictivas en la zona poniente de la ciudad.

El titular de la SSC CDMX, Pablo Vázquez Camacho, informó que este tipo de operativos forman parte del combate a delitos de alto impacto y destacó la importancia de la identificación y detención de objetivos prioritarios.

Asimismo, subrayó que la coordinación entre autoridades y ciudadanía resulta clave para fortalecer las acciones de seguridad y avanzar en la reducción de delitos en la capital.

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