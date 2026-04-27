México

Festival del Mezcal Guerrerense 2026: fechas, sede y actividades en Acapulco

El programa estatal de certificación ha colocado a Guerrero en el quinto lugar nacional de producción de mezcal según la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico

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Ilustración a lápiz de una mano sirviendo mezcal. Al fondo, bailarines folclóricos, palmeras, un atardecer en la playa y puestos de mercado en Acapulco.
Una ilustración vibrante con estilo dibujo a lápiz y colores cálidos, que promociona el Festival del Mezcal Guerrerense 2026, mostrando mezcal, bailarines y un atardecer en Acapulco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Festival del Mezcal Guerrerense 2026 se perfila como uno de los eventos clave en la agenda turística de Acapulco.

Este encuentro forma parte del Tianguis Turístico 2026 y busca posicionar a Guerrero como referente nacional en la producción y promoción del mezcal.

Fechas y sede del Festival del Mezcal Guerrerense 2026

El festival “Guerrero sabe a mezcal” se llevará a cabo del 28 al 30 de abril en el Fórum Mundo Imperial, en Acapulco. La sede, reconocida por albergar eventos de talla internacional, ofrecerá un espacio exclusivo denominado “Experiencia Guerrero”, donde los asistentes podrán conocer la riqueza de la bebida tradicional y la gastronomía local.

Actividades y oferta gastronómica

El evento contempla degustaciones, coctelería, muestras artesanales y una variada oferta gastronómica.

Más de 20 marcas certificadas de mezcal participarán en el festival, permitiendo a los visitantes disfrutar de maridajes únicos y conocer de cerca la cadena productiva del agave guerrerense.

Feria del Mezcal y la Cerveza
El Festival del Mezcal Guerrerense 2026 posiciona a Guerrero como destino clave para el turismo gastronómico y cultural en Acapulco.| (Visuales IA)

Guerrero se consolida como uno de los nueve estados con denominación de origen del mezcal en México. Según Teodora Ramírez Vega, secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, la entidad ocupa el quinto lugar nacional en producción gracias a su programa estatal de certificación, lo que refuerza la importancia de este festival para la promoción y fortalecimiento del sector.

La gobernadora Evelyn Salgado destaca que el evento busca fortalecer la cadena productiva del agave y promover la identidad cultural ligada a esta bebida.

Seguridad y turismo en el contexto del Mundial 2026

El Festival del Mezcal Guerrerense se desarrolla a 45 días de la inauguración del Mundial 2026, na Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, señala que es un momento clave para diversificar la oferta turística de México. Enfatiza que la percepción de seguridad es fundamental para el crecimiento del sector, por lo que el gobierno estatal mantiene activo un despliegue de elementos en zonas estratégicas como corredores turísticos y áreas hoteleras durante el Tianguis Turístico 2026.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 18 de marzo. / Foto: Secretaría de Turismo (Infobae-Itzallana)
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 18 de marzo. / Foto: Secretaría de Turismo (Infobae-Itzallana)

El Festival del Mezcal Guerrerense 2026 representa una oportunidad para que visitantes nacionales e internacionales disfruten de la cultura, historia y sabores de Guerrero, en un ambiente seguro y preparado para recibir a miles de asistentes.

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