IPN desarrolla estudio donde propone un método de diagnostico temprano de Alzheimer usando solo pruebas de sangre

El trabajo de un grupo de expertos nacionales impulsa nuevas soluciones a uno de los retos de la medicina global y acerca la posibilidad de intervenir cuando aún se puede ganar tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un descubrimiento del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha puesto a la ciencia mexicana en el centro de la investigación global sobre el Alzheimer al identificar con precisión la región donde inicia la neurodegeneración.

A la par el equipo de investigadores de la prestigiosa institución propuso un método de diagnóstico temprano que utiliza muestras de sangre, lo que podría transformar el manejo de la enfermedad e impactar directamente en millones de pacientes y sus familias en el mundo.

El estudio es de tal relevancia médica y científica que fue portada de Brain Communications, revista científica de la Universidad de Oxford.

Y es que durante varios años se ha dedicado a rastrear el origen del Alzheimer y a diseñar herramientas para detectarlo antes de que cause daños irreversibles.

La publicación extranjera reconoce que este hallazgo abre la posibilidad de ofrecer diagnósticos menos invasivos y más rápidos, factores calificados de urgencia para la comunidad médica internacional.

La enfermedad de Alzheimer, que hoy no tiene cura, representa uno de los principales problemas médicos del siglo XXI. Su impacto golpea a pacientes y familias por igual, al deteriorar progresivamente la memoria, el lenguaje y la capacidad para vivir de manera autónoma.

El diagnóstico temprano se ha convertido en frente prioritario para la ciencia mundial, porque sólo así es viable intervenir a tiempo o ralentizar su avance.

La reciente innovación científica propone alternativas menos invasivas y más ágiles, lo que abre la puerta a diagnósticos oportunos y cuidados mucho más efectivos. (IPN)

<b>El IPN identifica el inicio cerebral del Alzheimer y propone detección en sangre</b>

El equipo encabezado por científicos del Instituto Politécnico Nacional localizó la región cerebral donde comienza la devastadora cadena de degeneración que caracteriza al Alzheimer.

Este avance permite el diseño de pruebas que se apoyan en tejidos accesibles, como la sangre, lo que haría posible cambiar los protocolos actuales, menos eficientes y más invasivos.

En este sentido, el principal mérito de la investigación del IPN es identificar el punto inicial con un nivel de detalle sin precedentes.

“El grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional logró un hallazgo inédito que podría transformar la forma en que se entiende el inicio de este padecimiento, al identificar con mayor precisión la región cerebral donde comienza el proceso neurodegenerativo y, a partir de ello, proponer nuevos métodos de detección temprana mediante distintas muestras de tejidos accesibles como sangre”, señala el medio al citar la publicación científica.

El artículo en Brain Communications subraya que el descubrimiento mexicano impulsa la esperanza de identificar el Alzheimer en sus primeras etapas.

El equipo de investigadores que forman parte del importante proyecto. (IPN)

Esto permitiría trabajar con tratamientos oportunos, optimizar la calidad de vida y brindar más herramientas para los sistemas de salud.

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