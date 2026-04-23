UNICEF México colabora con el INBAL para impulsar la participación de las infancias en los museos

La colaboración impulsa la participación activa de las infancias en los museos, reconociendo su voz y capacidad de decisión, y consolidando estos espacios como entornos formativos y centrados en sus derechos. Imagen generada con IA

En el marco del Día del Niño y la Niña, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y UNICEF México presentaron la segunda edición de “Infancias presentes, futuros posibles”, una iniciativa que busca fortalecer la participación de las infancias en los museos y reconocerlas como agentes activos dentro de la vida cultural.

La jornada principal se realizará el próximo 26 de abril, con la participación de 10 recintos culturales y una programación centrada en el juego, la exploración y la creación artística, beneficiando a más de 800 niñas, niños y jóvenes.

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó que integrar a las infancias en estos espacios es clave para reconocer sus derechos culturales, fomentar la inclusión y construir una cultura de paz desde edades tempranas.

¿Qué busca la iniciativa?

Esta colaboración entre el INBAL y UNICEF México tiene como objetivo:

Promover la participación activa de niñas y niños en los museos

Reconocer a las infancias como sujetos de derechos

Impulsar espacios incluyentes, accesibles y formativos

Fomentar el pensamiento crítico y la creatividad

Fortalecer la ciudadanía y el diálogo colectivo

Museos participantes del INBAL

Los recintos que formarán parte de esta iniciativa son:

Museo Nacional de Arte (MUNAL)

Laboratorio Arte Alameda

Museo Mural Diego Rivera

Museo de Arte Moderno

Museo Tamayo

Galería José María Velasco

Museo del Palacio de Bellas Artes

Museo Nacional de San Carlos

Museo de Arte Carrillo Gil

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Actividades destacadas para las infancias

La programación contempla 17 actividades culturales distribuidas en tres circuitos: Chapultepec, Centro y Sur. Algunas de las más relevantes incluyen:

Recorridos guiados por niñas y niños , donde reinterpretan obras desde su perspectiva

Talleres creativos como elaboración de fanzines , autorretratos y espacios colectivos

Conciertos participativos con mediación artística y diálogo

Experiencias sensoriales que conectan el cuerpo con el arte

Lecturas y cuentacuentos, algunas con Lengua de Señas Mexicana

Estas actividades abordan temas como identidad, convivencia, género, estereotipos y cultura de paz, promoviendo la empatía y la colaboración.

Acceso libre y recomendaciones

Todas las actividades serán de acceso gratuito

Algunas tendrán cupo limitado , por lo que se recomienda llegar con anticipación

La programación está diseñada para distintas edades y niveles de participación

Con esta iniciativa, la Secretaría de Cultura, el INBAL y UNICEF México consolidan a los museos como espacios donde las infancias participan, dialogan y crean, fortaleciendo su papel como protagonistas en la construcción del presente y el futuro cultural.