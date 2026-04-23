UNICEF México colabora con el INBAL para impulsar la participación de las infancias en los museos

En el marco del Día del Niño y la Niña, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y UNICEF México presentaron la segunda edición de “Infancias presentes, futuros posibles”, una iniciativa que busca fortalecer la participación de las infancias en los museos y reconocerlas como agentes activos dentro de la vida cultural.
La jornada principal se realizará el próximo 26 de abril, con la participación de 10 recintos culturales y una programación centrada en el juego, la exploración y la creación artística, beneficiando a más de 800 niñas, niños y jóvenes.
La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó que integrar a las infancias en estos espacios es clave para reconocer sus derechos culturales, fomentar la inclusión y construir una cultura de paz desde edades tempranas.
¿Qué busca la iniciativa?
Esta colaboración entre el INBAL y UNICEF México tiene como objetivo:
- Promover la participación activa de niñas y niños en los museos
- Reconocer a las infancias como sujetos de derechos
- Impulsar espacios incluyentes, accesibles y formativos
- Fomentar el pensamiento crítico y la creatividad
- Fortalecer la ciudadanía y el diálogo colectivo
Museos participantes del INBAL
Los recintos que formarán parte de esta iniciativa son:
- Museo Nacional de Arte (MUNAL)
- Laboratorio Arte Alameda
- Museo Mural Diego Rivera
- Museo de Arte Moderno
- Museo Tamayo
- Galería José María Velasco
- Museo del Palacio de Bellas Artes
- Museo Nacional de San Carlos
- Museo de Arte Carrillo Gil
- Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo
Actividades destacadas para las infancias
La programación contempla 17 actividades culturales distribuidas en tres circuitos: Chapultepec, Centro y Sur. Algunas de las más relevantes incluyen:
- Recorridos guiados por niñas y niños, donde reinterpretan obras desde su perspectiva
- Talleres creativos como elaboración de fanzines, autorretratos y espacios colectivos
- Conciertos participativos con mediación artística y diálogo
- Experiencias sensoriales que conectan el cuerpo con el arte
- Lecturas y cuentacuentos, algunas con Lengua de Señas Mexicana
Estas actividades abordan temas como identidad, convivencia, género, estereotipos y cultura de paz, promoviendo la empatía y la colaboración.
Acceso libre y recomendaciones
- Todas las actividades serán de acceso gratuito
- Algunas tendrán cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación
- La programación está diseñada para distintas edades y niveles de participación
Con esta iniciativa, la Secretaría de Cultura, el INBAL y UNICEF México consolidan a los museos como espacios donde las infancias participan, dialogan y crean, fortaleciendo su papel como protagonistas en la construcción del presente y el futuro cultural.