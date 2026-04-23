México

UNICEF México colabora con el INBAL para impulsar la participación de las infancias en los museos

La jornada principal se llevará a cabo el domingo 26 de abril, con 17 actividades diseñadas para fomentar el juego, la exploración y la creación artística, beneficiando a más de 800 participantes

Guardar
La colaboración impulsa la participación activa de las infancias en los museos, reconociendo su voz y capacidad de decisión, y consolidando estos espacios como entornos formativos y centrados en sus derechos. Imagen generada con IA
La colaboración impulsa la participación activa de las infancias en los museos, reconociendo su voz y capacidad de decisión, y consolidando estos espacios como entornos formativos y centrados en sus derechos. Imagen generada con IA

En el marco del Día del Niño y la Niña, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y UNICEF México presentaron la segunda edición de “Infancias presentes, futuros posibles”, una iniciativa que busca fortalecer la participación de las infancias en los museos y reconocerlas como agentes activos dentro de la vida cultural.

La jornada principal se realizará el próximo 26 de abril, con la participación de 10 recintos culturales y una programación centrada en el juego, la exploración y la creación artística, beneficiando a más de 800 niñas, niños y jóvenes.

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó que integrar a las infancias en estos espacios es clave para reconocer sus derechos culturales, fomentar la inclusión y construir una cultura de paz desde edades tempranas.

¿Qué busca la iniciativa?

Esta colaboración entre el INBAL y UNICEF México tiene como objetivo:

  • Promover la participación activa de niñas y niños en los museos
  • Reconocer a las infancias como sujetos de derechos
  • Impulsar espacios incluyentes, accesibles y formativos
  • Fomentar el pensamiento crítico y la creatividad
  • Fortalecer la ciudadanía y el diálogo colectivo

Museos participantes del INBAL

Los recintos que formarán parte de esta iniciativa son:

  • Museo Nacional de Arte (MUNAL)
  • Laboratorio Arte Alameda
  • Museo Mural Diego Rivera
  • Museo de Arte Moderno
  • Museo Tamayo
  • Galería José María Velasco
  • Museo del Palacio de Bellas Artes
  • Museo Nacional de San Carlos
  • Museo de Arte Carrillo Gil
  • Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Actividades destacadas para las infancias

La programación contempla 17 actividades culturales distribuidas en tres circuitos: Chapultepec, Centro y Sur. Algunas de las más relevantes incluyen:

  • Recorridos guiados por niñas y niños, donde reinterpretan obras desde su perspectiva
  • Talleres creativos como elaboración de fanzines, autorretratos y espacios colectivos
  • Conciertos participativos con mediación artística y diálogo
  • Experiencias sensoriales que conectan el cuerpo con el arte
  • Lecturas y cuentacuentos, algunas con Lengua de Señas Mexicana

Estas actividades abordan temas como identidad, convivencia, género, estereotipos y cultura de paz, promoviendo la empatía y la colaboración.

Acceso libre y recomendaciones

  • Todas las actividades serán de acceso gratuito
  • Algunas tendrán cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación
  • La programación está diseñada para distintas edades y niveles de participación

Con esta iniciativa, la Secretaría de Cultura, el INBAL y UNICEF México consolidan a los museos como espacios donde las infancias participan, dialogan y crean, fortaleciendo su papel como protagonistas en la construcción del presente y el futuro cultural.

Temas Relacionados

UNICEFINBALInfanciasDía del Niño y la NiñaMuseosmexico-noticias

Más Noticias

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula del 24 de abril en CDMX y Edomex

Cuáles son los autos que tienen restricciones este viernes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula del 24 de abril en CDMX y Edomex

Separan a subdirector de Pemex tras escándalo de los XV años millonarios en Tabasco

Marcos Torres Fuentes, señalado padrino de los polémicos XV años en Tabasco, habría sido separado de su cargo en Pemex tras el escándalo de la fiesta millonaria

Separan a subdirector de Pemex tras escándalo de los XV años millonarios en Tabasco

Noroña politiza nacimiento de su segunda nieta: “Para desgracia de la derecha, ya nos reprodujimos”

El senador informó que hoy se convirtió en abuelo por segunda ocasión

Noroña politiza nacimiento de su segunda nieta: “Para desgracia de la derecha, ya nos reprodujimos”

Inflación en México: frutas y verduras disparan precios y tensan las finanzas

Desde inicios de año se observaron presiones internas, como el incremento al IEPS aplicado en enero a productos como cigarros y refrescos

Inflación en México: frutas y verduras disparan precios y tensan las finanzas

Gobierno mexiquense recurre al Equipo Argentino de Antropología Forense ante demanda de familias buscadoras: estas son las acciones que realizarán

El acuerdo permitirá el uso de perfiles genéticos y protocolos internacionales para identificar restos de personas no localizadas en Edomex

Gobierno mexiquense recurre al Equipo Argentino de Antropología Forense ante demanda de familias buscadoras: estas son las acciones que realizarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 37 integrantes de la “Mafia Mexicana”, ligados al Cártel de Sinaloa, tras redada en California

Caen 37 integrantes de la “Mafia Mexicana”, ligados al Cártel de Sinaloa, tras redada en California

¿Quién es el rostro femenino de la red del tráfico de precursores para el Cártel de Sinaloa que sancionó Estados Unidos?

Red global de fentanilo operaba con “químicos seguros” desde India hasta laboratorios en México: ¿Por qué no levantaron sospechas?

“No queremos generar conflicto con EEUU”, afirma Sheinbaum tras caso de agentes de la CIA colaborando con gobierno de Chihuahua

Ejército y Marina detienen a mano derecha y jefe de seguridad de “El Guano” en Tamazula, Durango

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris arremete contra Karely Ruiz por su entrada al Supernova 2026: “Se coordinaron a escondidas”

Poncho de Nigris arremete contra Karely Ruiz por su entrada al Supernova 2026: “Se coordinaron a escondidas”

Victoria Ruffo y Maribel Guardia callan rumores y exhiben su polémica amistad: “Siempre está en las malas conmigo”

¿De la Ley de Herodes a Coyoacán? Damián Alcázar podría entrar a la encuesta interna de Morena

“Yo sí le daba a Nodal”: Adela Micha tras reencontrarse con el esposo de Ángela Aguilar en la Feria de San Marcos

El grupo de K-pop Enhypen anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar sus entradas: reportan más de 65 mil personas en fila virtual

DEPORTES

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

Terrible Morales revela su top 5 de mejores boxeadores mexicanos de la historia ¿Canelo el número 1?

Despedida y remontada: estos son los mejores memes de la última fiesta de Mazatlán en la Liga MX

América y Cruz Azul descienden en el ránking de la Concacaf, otro equipo mexicano se ubica en la cima

Toluca vs León, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026