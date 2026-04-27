¿Rap y reggaetón mexa? Bellakath respeta como artista a Emiliano Aguilar y le gustaría una colaboración

La cantante celebra el esfuerzo y la autenticidad de Emiliano Aguilar como artista emergente, subrayando su valentía para abrirse camino más allá del legado familiar (IG)

Bellakath, referente actual del reggaetón mexicano, expresó recientemente su admiración por Emiliano Aguilar, joven rapero que destaca en la industria con un estilo propio, más allá del legado familiar que representa su apellido.

La cantante dejó ver que le gustaría una colaboración, abierta a fusionar ambos géneros y explorar caminos nuevos en la música mexicana.

Bellakath valora el esfuerzo y la autenticidad de Emiliano Aguilar como artista emergente en el rap. Para ella, sumar el estilo urbano con el regional sería una manera de aportar algo distinto, y está convencida de que el cruce de propuestas puede romper paradigmas y conquistar al público.

El respeto de Bellakath por Emiliano Aguilar

Al reflexionar sobre los inicios de cualquier artista, señaló las dificultades que conlleva adentrarse en la industria sin una red consolidada: “Él y cualquier cantante que está empezando, incursionando en la música o haciendo sus proyectos es respetable porque hacer una canción no es fácil, escribir o buscarte un compositor tampoco es fácil; conectar con la gente a través de la música tampoco… un video”.

La posible fusión entre rap y reggaetón mexicano promete una propuesta musical fresca para el público, según Bellakath (Reuters)

Bellakath recalca la importancia del esfuerzo propio para sobresalir y de desarrollar una propuesta genuina, más allá de las polémicas familiares o mediáticas que puedan rodear a otros intérpretes de la escena. Ante la opción de trabajar junto a Emiliano Aguilar, concluye: “Estaría bueno, la verdad”.

Emiliano Aguilar confirma dueto con Cazzu, aunque ella no ha hablado al respecto

Emiliano Aguilar, Cazzu y Christian Nodal se convierten de nuevo en eje de la atención mediática. El hijo mayor de Pepe Aguilar anuncia una colaboración musical con la trapera argentina Cazzu, en un momento en que la familia Aguilar permanece bajo los reflectores por los rumores de crisis entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, pareja envuelta en especulaciones de ruptura.

El dato surge mientras Emiliano Aguilar reafirma públicamente su respaldo a la cantante argentina y se distancia del núcleo familiar.

El respeto que Bellakath manifiesta hacia Emiliano Aguilar está basado en su capacidad de aportar un giro diferente al regional mexicano (El Gordo y la Flaca: YouTube / Captura de pantalla)

En una conferencia de prensa en el restaurante TKLA, en Ontario, Emiliano Aguilar reveló: “Se viene una rola con Cazzu”. El rapero agregó que esta colaboración es la realización de un deseo que parecía imposible para él.

El productor Oliver Galicia, que forma parte del equipo de Emiliano, amplió: “Se está trabajando para hacerlo posible”. Hasta el momento, Cazzu no ha confirmado públicamente su participación, pero Aguilar sostiene desde hace dos años su admiración por la trapera argentina y su deseo de compartir escenario con ella.

El evento de prensa se llevó a cabo en el restaurante TKLA en Ontario

No existe fecha definida ni detalles sobre el lanzamiento del dueto, pero la noticia adquiere notoriedad al coincidir con el distanciamiento de Emiliano respecto al resto de los Aguilar. El rapero insiste en apoyar a Cazzu y expone a través de sus redes sociales su desacuerdo con las decisiones públicas de Christian Nodal y Ángela Aguilar.