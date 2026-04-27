Renata Notni habla sobre el fin de su noviazgo con Diego Boneta tras cinco años y le manda mensaje

Renata Notni confirma el final de su relación con Diego Boneta y asegura que el cariño y el respeto siguen presentes entre ambos (@diego, Instagram)

Renata Notni rompió el silencio y, por primera vez, compartió cómo afronta la ruptura de su noviazgo con Diego Boneta tras casi cinco años de relación. La actriz mexicana habló del estado actual de su vínculo con Boneta, aclaró rumores sobre su separación y envió un mensaje directo a su ex pareja.

La separación de Renata Notni y Diego Boneta fue confirmada luego de que ambos mantuvieran una relación de cinco años iniciada en diciembre de 2020. Según Notni, la ruptura ocurrió en buenos términos, sin traiciones ni conflictos graves, y reiteró que entre ambos permanece el respeto y el cariño.

Durante un reciente encuentro con la prensa en la Ciudad de México, Renata Notni recordó lo significativo que fue su noviazgo con Diego Boneta. “Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera y queremos quedarnos con eso, con lo bonito que estuvo la relación y con el mejor sabor de boca el uno del otro”, afirmó la actriz al hacer un balance sobre estos cinco años juntos.

Renata Notni destaca que el noviazgo con Diego Boneta fue una etapa importante y positiva en sus vidas (Ricardo Ramos)

Renata Notni revela cómo afronta su ruptura con Diego Boneta

Al abordar las preguntas sobre cómo vive el presente tras la separación, Notni aseguró: “Ya no estamos juntos, como bien saben. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho cariño y mucho respeto entre los dos. Genuinamente cada uno quiere lo mejor el uno para el otro y, bueno, pues así son las cosas”.

La actriz enfatizó que ambos atraviesan este periodo con tranquilidad y alejados de cualquier conflicto: “Los dos estamos muy bien, como les digo, hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros. Y nada, creo que nos quedamos con eso. Estamos los dos muy tranquilos”.

Con estas declaraciones, Notni dejó en claro que, aunque el ciclo concluyó, tanto ella como Boneta se enfocan en su propio bienestar, priorizando el afecto por encima de cualquier polémica.

Ambos actores decidieron finalizar su relación tras casi cinco años juntos, iniciada en diciembre de 2020 (@rennotni)

El mensaje de Renata Notni para Diego Boneta tras su separación

Ante la pregunta sobre sus deseos para Diego Boneta después del rompimiento, Renata Notni fue tajante: “Claro, yo le deseo lo mejor y que sea muy feliz”. Con este mensaje, la actriz demuestra el cariño y el respeto que aún existen, subrayando que ambos buscan el bienestar mutuo y que su relación terminó de forma cordial.

Notni también expresó: “Tuvimos una relación muy bonita. Quiero quedarme con lo positivo y con la tranquilidad de que ambos estamos en un buen lugar”. Así, priorizó la importancia de mirar hacia adelante pese a la atención mediática.

Renata Notni aclara: no hubo infidelidad ni conflicto

Después de la viralización de videos y el surgimiento de rumores sobre supuestos problemas en la pareja, la actriz aprovechó para aclarar la situación. “Lo único que les puedo decir es que en nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación muy bonita”, especificó Notni ante los medios.

Ante preguntas sobre videos y polémicas, Notni enfatiza que la separación fue una decisión personal y pacífica (Fotos: Archivo//Instagram @rennotni)

Respecto a los momentos captados en video y la controversia pública, Notni puntualizó: “Esos videos y cosas que de repente se salen de contexto no tuvieron nada que ver con esto”. De esta forma, dejó claro que el fin de su noviazgo no responde a accidentes públicos ni a situaciones negativas.

La separación, remarcó la actriz, fue una decisión personal entre ambos, sin causas sensacionalistas y siempre bajo un clima de respeto.