Suspenden contingencia ambiental para el lunes 27 de abril tras mejorar la calidad del aire

Fotografía del 11 de marzo de 2026, que muestra una capa de contaminación sobre Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) suspendió la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México, en su reporte vespertino de las 19:00 horas del domingo 26 de abril explicó que, tras una mejoría en la calidad del aire asociada a condiciones meteorológicas favorables, se optó por retirar las restricciones de contingencia ambiental para el lunes 27 de abril.

“Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 19:00 horas del día de hoy”, se lee en el comunicado.

El anuncio tiene efecto inmediato sobre los habitantes y conductores tanto de Ciudad de México como de los municipios metropolitanos del Estado de México, pues se retiraron las medidas del doble Hoy No Circula.

Medidas que quedan suspendidas tras el fin de la contingencia ambiental

De acuerdo con la Comisión Ambiental, en el Valle de México se registró un aumento en la humedad ambiental gracias a la entrada de aire húmedo procedente del océano Pacífico y el Golfo de México. Este fenómeno incrementó la nubosidad y redujo la radiación solar, limitó así los procesos fotoquímicos que generan ozono. Desde las 18:00 horas, todas las estaciones de monitoreo reportaron concentraciones por debajo de la norma.

Con la suspensión de la contingencia, se eliminan las restricciones vehiculares extraordinarias impuestas para reducir la contaminación. La población ya no está sujeta a limitaciones adicionales para el uso del automóvil con base en el número de placa, aunque el Programa Hoy No Circula continuará operando de manera regular desde este lunes 27 de abril.

Además, dejan de aplicarse medidas emergentes en actividades industriales y escolares, así como la recomendación a la población vulnerable para evitar esfuerzos al aire libre. La movilidad y las actividades propias del valle regresan a su dinámica habitual al confirmarse que la calidad del aire cumple los parámetros establecidos.

Las restricciones que quedan sin efecto incluyen:

Limitaciones adicionales para la circulación de vehículos automotores

Suspensión de actividades físicas y deportivas al aire libre

Restricción de operaciones en industrias señaladas durante la contingencia

Recomendaciones especiales para personas mayores, menores y quienes padecen enfermedades respiratorias

Sin embargo, las autoridades ambientales mantienen la vigilancia constante y subrayan que la normalización aplicará mientras los niveles de ozono se mantengan dentro del rango seguro.

Recomendaciones tras la suspensión de la contingencia ambiental

Si bien la contingencia ambiental concluyó, se insiste en que la población conserve prácticas que favorecen un ambiente limpio. Durante la temporada seca-caliente es común que se presenten episodios críticos de contaminación por ozono, por lo que se recomienda mantener una actitud preventiva.

Entre las principales acciones sugeridas para esta semana están:

Disminuir el uso del automóvil y asegurarse de que funcione en buen estado

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas

Detener la carga de combustible al liberar el seguro de la pistola, para evitar fugas

Priorizar trabajo a distancia, compras y trámites en línea para reducir viajes

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes y solventes en casa

Reducir el uso de gas doméstico: duchas breves de hasta cinco minutos y cocinar con recipientes tapados

Detectar y reparar a tiempo posibles fugas de gas en instalaciones domésticas

Estas recomendaciones ayudan a preservar la calidad del aire durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo, donde se anticipan temperaturas superiores a los 30 °C, así como vientos débiles y alta estabilidad atmosférica, condiciones que podrían favorecer la acumulación de ozono.

Causas y antecedentes de la contingencia ambiental en el Valle de México

La contingencia ambiental se había declarado en días recientes por altos niveles de ozono, combinados con factores meteorológicos como estabilidad atmosférica, vientos débiles y temperaturas elevadas. Estos elementos dificultaron la dispersión de contaminantes y elevaron los riesgos para la salud.

Al confirmarse una mejoría significativa desde las 18:00 horas de este 26 de abril, gracias al cambio en las condiciones climáticas y la reducción de la radiación solar, las autoridades determinaron levantar la contingencia en el Valle de México. Se mantiene la recomendación de permanecer atentos a cualquier variación en la calidad del aire, ya que la situación puede alterarse si surgen nuevas condiciones desfavorables.

La vigilancia se mantiene en toda la zona metropolitana. Las personas pueden consultar el estado actualizado del Índice AIRE Y SALUD en la página web oficial y la aplicación correspondiente para sistemas iOS y Android, donde se informa en tiempo real sobre la calidad del aire en cada zona.