Inauguración tren “Felipe Ángeles”: Sheinbaum asegura que conexión Buenavista-AIFA facilitará una movilidad eficiente y accesible

La presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha el nuevo tren suburbano Felipe Ángeles entre Buenavista y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) este domingo 26 de abril, con el objetivo de integrar el sistema de movilidad del Valle de México y ofrecer una opción de transporte público rápida y asequible para miles de pasajeros. La inauguración reunió a representantes del gabinete federal, autoridades estatales y municipales, así como a mandos militares y operadores de la infraestructura.

Inversión y capacidad: el tren busca mover a más de 80 mil pasajeros diarios

El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous Loaeza, detalló que la obra incorpora 41 kilómetros de vía total, de los cuales 23 kilómetros son nuevos, desde la estación Lechería hasta el AIFA, y el resto corresponde al tramo ya existente entre Buenavista y Lechería. El servicio inicia con cuatro trenes en operación, cada uno con capacidad para 719 pasajeros, y puede ampliarse hasta diez trenes acoplables para responder a picos de demanda. La proyección es alcanzar más de 80 mil usuarios diarios.

Durante la etapa más intensiva de construcción, el proyecto generó cerca de 20 mil empleos, entre mano de obra, especialistas y personal administrativo, según informó el ingeniero residente de obra, Iván Hernández Uribe. El general resaltó que la obra implicó la construcción de seis estaciones nuevas, cinco centros de transferencia modal y la instalación de 150 kilómetros de cable para la electrificación del sistema ferroviario, así como la reubicación de acueductos y líneas eléctricas.

Tarifas, frecuencias y conectividad: integración al sistema metropolitano

El tren Felipe Ángeles comenzará operaciones con una tarifa promocional de 45 pesos en el trayecto completo Buenavista-AIFA y 11.50 pesos entre estaciones intermedias. La frecuencia inicial será de 30 minutos entre trenes, con la expectativa de reducirla a 12 minutos conforme se consolide la operación. Los horarios de servicio se homologan con el Metro capitalino: de lunes a viernes de 5:00 a 24:00, sábados de 6:00 a 24:00, y domingos de 7:00 a 24:00.

La conectividad es uno de los ejes centrales del proyecto. El tren enlaza con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, con la línea B del Metro, tres líneas de Metrobús y el sistema Ecobici. En el Estado de México se conecta con el Mexibús y diversos servicios locales a través de los centros de transferencia. El acceso se realiza mediante la tarjeta de movilidad integrada y, próximamente, con la tarjeta del suburbano.

El tren como infraestructura de la “cuarta transformación”

En la ceremonia, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, subrayaron que la obra es resultado de la visión de gobierno de la llamada cuarta transformación, que prioriza la movilidad pública y la infraestructura operada por el Estado. Gómez afirmó: “La puesta en marcha del tren Felipe Ángeles es un impulso decisivo en la transformación que vive el Estado de México”.

Sheinbaum destacó el carácter público del servicio: “El tren suburbano es del pueblo de México”, y agradeció la participación de los ingenieros militares y de los trabajadores de la construcción. El tren lleva el nombre de Felipe Ángeles en reconocimiento al general revolucionario originario de Hidalgo. La mandataria anunció que la estación del aeropuerto también llevará el nombre de Clara Kraus, esposa de Felipe Ángeles y figura relevante en la historia mexicana.

Características técnicas y accesibilidad

El recorrido completo está diseñado para realizarse en 43 minutos a una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora. Todas las estaciones cuentan con accesibilidad universal: elevadores, guías podotáctiles y sistemas de videovigilancia. El sistema de control de tráfico es el ERTMS de norma europea, que permite centralizar la operación y garantizar la seguridad de los usuarios.

La obra beneficia directamente a habitantes de municipios como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango y busca reducir la carga vehicular, promover el desarrollo regional y consolidar la red aeroportuaria metropolitana, al integrar el AIFA con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca.