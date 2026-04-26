México

Prevalece la ola de calor en México hoy domingo 26 de abril, con lluvias fuertes y vientos intensos en algunas regiones

Este escenario climático se debe a la interacción de diversos sistemas atmosféricos que afectarán gran parte del territorio nacional

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Primer plano de una persona sudando visiblemente en el rostro y cuello. Sostiene un iPhone blanco con pantalla apagada en un entorno exterior iluminado por el sol.
Una persona suda profusamente mientras usa un iPhone al aire libre, reflejando el impacto de temperaturas superiores a 35 grados centígrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima en México este domingo 26 de abril de 2026 estará dominado por una intensa onda de calor, lluvias en distintas regiones y vientos fuertes con posible formación de torbellinos, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

La combinación de una circulación anticiclónica, una línea seca en el noreste y la entrada del frente frío número 47 provocará condiciones extremas en gran parte del país.

Onda de calor continúa en México

A pesar de las lluvias, la onda de calor seguirá afectando varias regiones del país, principalmente en el occidente, sur y algunas zonas del norte, donde se esperan:

  • Temperaturas superiores a los 35 °C
  • Ambientes muy calurosos durante el día
  • Sensación térmica elevada

Estas condiciones pueden representar un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Onda de calor en más de 25 estados

El pronóstico advierte que la onda de calor prevalecerá en gran parte del territorio nacional, impactando estados del norte, centro, occidente y sureste como:

Sinaloa, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En varias de estas entidades se esperan temperaturas máximas de hasta 45 °C, especialmente en:

  • Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Durango
  • Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán
  • Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco
  • Península de Yucatán (Campeche y Yucatán)

Además, otros estados como Sonora, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Estado de México y Quintana Roo registrarán máximas de entre 35 y 40 °C, mientras que en la Ciudad de México se prevén valores de 30 a 35 °C.

Lluvias fuertes, chubascos y tormentas eléctricas

Para este domingo, el pronóstico indica la presencia de chubascos y lluvias fuertes en zonas del noreste, centro, oriente y sureste del país.

Los estados con intervalos de chubascos (5 a 25 mm) son:

  • Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México
  • Ciudad de México
  • Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

En tanto, habrá lluvias aisladas en:

  • Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Veracruz

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente en el centro del país.

Torbellinos y vientos fuertes en el norte

Uno de los fenómenos más relevantes será la posible formación de torbellinos en Coahuila, particularmente en el norte y noreste del estado, debido a la interacción de la línea seca con la corriente en chorro.

También se prevén rachas de viento muy fuertes:

  • Hasta 80 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua
  • De 50 a 70 km/h en Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro
  • Rachas de 40 a 60 km/h en Hidalgo, Puebla, Estado de México, Morelos y Guerrero

Estas condiciones podrían provocar tolvaneras, caída de árboles y afectaciones en infraestructura ligera.

Frente frío 47 ingresa al país

El frente frío número 47 recorrerá el noroeste de México, generando:

  • Rachas intensas de viento en Baja California, Sonora y Chihuahua
  • Tolvaneras en zonas desérticas
  • Lluvias aisladas en Baja California

Este sistema contrastará con el ambiente extremadamente caluroso en otras regiones del país.

Valle de México: calor, lluvias y granizo

Para el Valle de México, se espera un día con cielo medio nublado a nublado:

  • Temperatura en CDMX: mínima de 14 a 16 °C y máxima de 30 a 32 °C
  • Toluca: mínima de 7 a 9 °C y máxima de 24 a 26 °C

Durante la tarde habrá chubascos con actividad eléctrica y posible caída de granizo, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, además de rachas de viento de hasta 60 km/h.

Recomendaciones ante el clima extremo

Ante este panorama, las autoridades recomiendan:

  • Evitar exposición prolongada al sol por la onda de calor
  • Mantenerse hidratado
  • Extremar precauciones ante tormentas eléctricas y granizo
  • Asegurar objetos ante vientos fuertes
  • Evitar zonas propensas a inundaciones o encharcamientos

El clima en México hoy domingo 26 de abril será un claro ejemplo de condiciones extremas: calor intenso, lluvias, vientos peligrosos y hasta torbellinos, por lo que es fundamental mantenerse informado y tomar precauciones en cada región del país.

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