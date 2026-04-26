¿Hay clases el lunes 27 de abril? SEP aclara si suspende actividades por el Día del Trabajo

Hay clases normales el 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos ciclos escolares, el Día del Trabajo —que es un día feriado oficial— se recorre a un lunes antes, por lo que muchas personas tienen la duda sobre si hay clases el 27 de abril.

En este ciclo escolar el día feriado no se recorrió, ya que cae en viernes.

Por tanto, el lunes 27 de abril de 2026 no figura como día de asueto para los niveles de preescolar, primaria ni secundaria, según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El feriado del 1 de mayo, Día del Trabajo, se mantiene en su fecha original y no se recorre al lunes, tal como establece la Ley Federal del Trabajo.

Por tanto, salvo en Aguascalientes, las actividades escolares se desarrollarán con normalidad.

La Ley Federal del Trabajo establece que el 1 de mayo se considera feriado solo en la fecha exacta, sin posibilidad de traslado a otro día de la semana.

Infografía de Infobae detalla el calendario escolar para el 27 de abril de 2026 en México, explicando la excepción de Aguascalientes y los próximos días festivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que las escuelas en el resto del país suspenderán actividades únicamente ese viernes, sin afectar el lunes previo.

El único estado que no tiene clases el 27 de abril

Una decisión administrativa del Instituto de Educación de Aguascalientes ha modificado el calendario escolar para miles de estudiantes en ese estado.

La SEP ha autorizado la suspensión de clases desde el lunes 27 de abril y hasta el 4 de mayo de 2026 en todos los planteles de educación básica, tanto públicos como privados, exclusivamente en esa entidad.

La medida responde a la reprogramación de las vacaciones de Semana Santa, que fueron trasladadas para coincidir con la Feria de San Marcos 2026.

Para quienes preguntan por qué algunos alumnos descansan el lunes 27 de abril, la respuesta se centra en la decisión local de Aguascalientes.

El calendario modificado permite a los estudiantes disfrutar de las vacaciones durante la celebración de la tradicional feria del estado, una de las más reconocidas del país, en lugar de las fechas habituales de Semana Santa.

La disposición tomada en Aguascalientes afecta tanto a escuelas públicas como privadas del nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria.

(Gobierno del Estado de Aguascalientes)

El resto de los estudiantes mexicanos continuará sus clases conforme a lo previsto en el calendario nacional, sin cambios adicionales por festejos o feriados próximos.

El siguiente descanso nacional y el puente de mayo

Para los estudiantes del resto del país, la primera pausa llega el viernes 1 de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo. El descanso se extiende hasta el domingo 3, con regreso a clases el lunes 4.

Al día siguiente, el martes 5 de mayo, se suspenden nuevamente las actividades por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Cuántos días de descanso quedan en 2026

1 de mayo - suspensión de labores docentes por Día del Trabajo

5 de mayo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Batalla de Puebla

15 de mayo - suspensión de labores docentes por el Día de la maestra y el maestro

29 de mayo - CTE

26 de junio - CTE