México

Agua de mango cremosa: receta fácil y refrescante para preparar en casa

Bebida suave, dulce y perfecta para días calurosos sin complicaciones

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Vaso de agua de mango cremosa con cuchara de madera, menta y rodaja de mango; mangos enteros y cortados sobre mesa blanca, fondo verde borroso.
La agua de mango cremosa destaca como bebida refrescante y natural, perfecta para el verano y para acompañar cualquier comida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el calor es intenso, pocas cosas resultan tan reconfortantes como una bebida fría y natural. El agua de mango cremosa se ha convertido en una opción favorita por su textura suave y su sabor tropical, ideal para acompañar cualquier comida o simplemente disfrutar a media tarde.

Esta preparación combina la frescura de la fruta con un toque más consistente que la distingue de las aguas tradicionales. El resultado es una mezcla equilibrada entre dulzura y cremosidad que agrada tanto a adultos como a niños.

Además, su elaboración no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con unos cuantos pasos y un buen mango maduro, es posible lograr una bebida deliciosa desde casa.

Ingredientes

Un vaso alto con agua de mango cremosa y espesa, adornado con una rodaja de mango y una hoja de menta. Mangos enteros y troceados están en una mesa de madera.
La receta combina mangos maduros, leche evaporada, leche condensada y agua fría para lograr una textura suave y cremosa única. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr una textura cremosa y un sabor intenso, es importante elegir mangos en su punto. También puedes ajustar el nivel de dulzor según tu preferencia.

  • 2 tazas de mango maduro en cubos
  • 4 tazas de agua fría
  • 1 taza de leche evaporada
  • 1/2 taza de leche condensada
  • Hielo al gusto

Preparación

Primer plano de un vaso alto con agua de mango cremosa y cubitos de hielo, adornado con menta y una rodaja de mango, sobre una mesa de madera.
El mango maduro es clave para obtener un sabor intenso y la dulzura ideal en esta preparación casera, fácil de realizar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso es sencillo, pero el orden ayuda a conseguir una mezcla uniforme y sin grumos. Usar una licuadora facilitará todo el procedimiento.

  • Coloca el mango en la licuadora junto con el agua
  • Licúa hasta obtener una mezcla suave
  • Agrega la leche evaporada y la leche condensada
  • Mezcla nuevamente hasta integrar todos los ingredientes
  • Sirve en vasos con hielo al gusto

Un toque final para disfrutarla mejor

Bebida de mango cremosa en vaso con hielo, rodaja de mango y menta, junto a mango en cubos y tarjeta "Receta Fácil y Refrescante" sobre mesa de madera.
Tanto adultos como niños disfrutan de la mezcla equilibrada entre cremosidad y frescura, ideal para reuniones familiares o casuales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para potenciar su sabor, puedes refrigerarla unos minutos antes de servir. Esto permite que los ingredientes se integren mejor y que la bebida alcance una temperatura ideal sin necesidad de añadir demasiado hielo.

Si buscas una versión menos dulce, basta con reducir la cantidad de leche condensada o añadir un poco más de agua. También puedes experimentar con otros ingredientes, como un toque de vainilla o incluso un poco de yogurt natural.

Esta agua de mango cremosa no solo es refrescante, también es versátil. Funciona igual de bien en una comida familiar que en una reunión casual, convirtiéndose en una opción práctica y deliciosa para cualquier ocasión.

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