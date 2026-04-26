Luisa María Alcalde lanza mensaje a la oposición sobre el caso de los agentes estadounidenses: “amen a su patria”

Luisa María Alcalde, ex-titular de la Secretaría de Gobernación, hace un llamado a través de su cuenta oficial de la plataforma X (antes Twitter) a la dirigencia de la oposición para que respeten la legislación mexicana tras la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua.

En su mensaje subraya la importancia de no desviar la atención del problema de fondo: ningún agente extranjero está autorizado para actuar en el país fuera del marco legal nacional.

En la declaración, difundida el día de hoy, Alcalde advierte que la defensa de la soberanía mexicana ha costado “tanta sangre” al pueblo, e insta a los partidos opositores a no incurrir en discursos “antipatriotas”.

Para la funcionaria, la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos es válida, pero sólo si se da “en estricto apego a la Constitución”.

El Consejo Nacional (CEN) de Morena solicita a los líderes opositores priorizar el interés nacional y evitar conductas que interpreten como “subordinación”.

Según Alcalde, en el contexto de la Cuarta Transformación, “la soberanía no se negocia” y la colaboración internacional nunca debe sustituir la autonomía mexicana.

“ Amen a su Patria, no olviden cuánta sangre le ha costado al pueblo de México la defensa de su soberanía”, se lee en la publicación de la ahora consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

¿Qué pasó en Chihuahua con los agentes estadounidenses?

Dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA fallecieron en un accidente en Chihuahua el pasado 19 de abril, sin contar con acreditación oficial para realizar labores operativas en México, según confirmó el día de hoy el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades mexicanas especificaron que uno de los agentes ingresó al país como visitante —sin permiso para actividades remuneradas—, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático, pero sin autorización para participar en operativos.

El accidente, según la información oficial, ocurrió cuando un vehículo con funcionarios mexicanos y los dos agentes estadounidenses —que acababan de participar en tareas para localizar laboratorios clandestinos— volcó y explotó, causando la muerte de cuatro personas.

La identidad de los estadounidenses como personal de la CIA provocó cuestionamientos sobre la legalidad de su estadía y cooperación en el operativo.

Gobierno se pronuncia sobre agentes fallecidos

El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha reiterado que la legislación mexicana prohíbe la participación de fuerzas extranjeras en el país sin autorización formal y ha manifestado su desconocimiento previo sobre la presencia de los agentes.

El hecho se considera una violación a la soberanía nacional. De acuerdo con el gabinete de seguridad, ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el motivo de la presencia de los estadounidenses.

Además, la gobernadora de Chihuahua Maru Campos informó recientemente sobre la creación de una unidad especial dedicada a investigar el accidente del 19 de abril.