México

Espectáculo de la Fuerza Aérea Mexicana llena de vuelos y acrobacias el cielo de Tulum

El Tulum Air Show 2026, organizado por las autoridades mexicanas, contó con vuelos acrobáticos, exhibiciones y actividades de vinculación en el aeropuerto internacional de la ciudad

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El evento concluirá el próximo 26 de abril. Crédito: Defensa
El evento concluirá el próximo 26 de abril. Crédito: Defensa

El cielo de Tulum se llenó de maniobras y acrobacias con el espectáculo aéreo del Tulum Air Show 2026, el cual inició el 23 de abril y concluye este próximo 26 en las instalaciones del Grupo de Base Aérea Militar No. 12 en el Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto”.

El evento, organizado por la Fuerza Aérea Mexicana, busca impulsar el crecimiento económico del sector aeroespacial, atraer inversión extranjera y fomentar la creación de empleos especializados, además de constituirse como plataforma para la Feria Aeroespacial México 2027.

Familias y entusiastas disfrutan de un día soleado mientras observan a la Fuerza Aérea Mexicana realizar un espectacular show de acrobacias en el cielo de Tulum, celebrando la aviación nacional. Crédito: Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional estima una asistencia de 20 mil personas a exhibiciones, congresos y ferias.

Durante el programa, la Brigada de Fusileros Paracaidistas conmemora el 80 aniversario de su creación y recibe un reconocimiento, con participación en saltos y maniobras aéreas junto a 18 aeronaves.

Según comunicados oficiales de la Secretaría de la Defensa, de manera simultánea, el óvalo de la serie NASCAR instalado en la plataforma de aviación ejecutiva del aeropuerto alberga carreras de autos, pase aéreo de seis aviones militares y una aeronave comercial, exhibición de un dirigible y demostración de paramotor deportivo.

Autoridades y sector aeronáutico participan en la inauguración

La ceremonia inaugural se realizó el 23 de abril con la presencia de la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, el General de División Piloto Aviador de Estado Mayor Román Carmona Landa y representantes del sector aeronáutico y empresarial.

El acto contó con Alessandro Modiano, embajador de Italia en México, como invitado especial.

El evento ha contado con espectáculo de aeronaves. Crédito: Defensa

El 24 de abril se realizó la ceremonia de lanzamiento de la Feria Aeroespacial México 2027, programada para celebrarse en Santa Lucía, Estado de México.

El comandante Carmona Landa y el General de Grupo de Estado Mayor Disraelí Gómez Herrera, director de la FAMEX, encabezaron el anuncio de la séptima edición.

Las autoridades destacaron la intención de posicionar la feria como una plataforma internacional para la industria.

Ferias, congresos y exhibiciones de aviación y negocios

Además del espectáculo aéreo, el evento incluye congresos sobre seguridad aérea, ferias de negocios con empresas y universidades, exposiciones estáticas de aeronaves y una exhibición comercial.

Las actividades buscan fortalecer la vinculación entre el sector industrial, académico y militar, con presencia de empresas nacionales e internacionales y oportunidades de colaboración.

La serie NASCAR organiza carreras en el óvalo instalado en la plataforma de aviación ejecutiva, mientras la Brigada de Fusileros Paracaidistas recibe un reconocimiento.

Además, se realiza un pase aéreo de seis aviones militares y una aeronave comercial sobre el evento automovilístico, junto con la exhibición de un dirigible y el vuelo de un paramotor deportivo.

Cierre con vuelos, playa y espectáculo de drones

El 25 de abril se efectuó el primer espectáculo aéreo con la participación de 18 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y 6 civiles.

Para el 26 de abril está previsto el segundo espectáculo aéreo sobre la playa del Parque del Jaguar, con 18 aviones militares y 3 aeronaves civiles.

El cierre incluye la carrera estelar de la serie NASCAR, el pase de 3 aviones militares, exhibición de paramotor deportivo y espectáculo con 300 drones.

La Secretaría de la Defensa Nacional sostiene que este tipo de eventos busca fortalecer el acercamiento de la sociedad con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, y generar espacios de interacción para que la ciudadanía conozca las actividades de las Fuerzas Armadas.

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