México

Atacan con explosivo instalaciones de la Policía Municipal de Luis Moya, Zacatecas: tres uniformados resultaron heridos

Las autoridades mantienen un despliegue operativo para localizar a los agresores

Imagen ilustrativa / El ataque
Imagen ilustrativa / El ataque se registró alrededor de las 18:00 horas. FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM

Un ataque con explosivo contra la comandancia de la Policía Municipal de Luis Moya, en Zacatecas, se registró la tarde de este jueves 5 de marzo.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró alrededor de las 18:00 horas, cuando un comando armado arribó a las instalaciones de seguridad y cometió el ataque.

La emergencia provocó un despliegue de seguridad por parte de corporaciones de los tres niveles de gobierno para resguardar el área y localizar a los responsables, quienes lograron huir de la zona.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó la agresión con un artefacto explosivo en contra de la comandancia municipal, por lo que detalló que elementos de la Fiscalía General del Estado y de la República se mantienen en el sitio realizando los peritajes correspondientes.

Respecto al estado de salud de los tres uniformados que resultaron lesionados, el secretario informó que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento se reportan fuera de peligro debido a que sus heridas se consideran como menores.

Agresores huyeron hacia Aguascalientes

Foto: Redes sociales
Foto: Redes sociales

Reyes Mugüerza detalló que tras el despliegue operativo se determinó que los agresores huyeron hacia el estado de Aguascalientes, por lo que solicitarán apoyo a las autoridades de dicha entidad para lograr su ubicación.

En la zona se mantienen elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, así como de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras los hechos, el secretario informó que la situación de violencia se encuentra controlado, pero hizo un llamado a la población para extremar precauciones debido a que el operativo se mantiene en curso.

Usuarios en redes sociales compartieron el momento en el que se registró la explosión. A varios metros de la comandancia, una nube de polvo de grande altura fue captada, la cual a los pocos segundos se disipó.

En las instalaciones de la comandancia se registraron daños materiales. Imágenes captadas mostraron que dos camionetas tipo pick up fueron alcanzadas con la onda expansiva de la explosión.

Foto: Redes sociales
Foto: Redes sociales

Captura de “El Braca”, jefe de plaza del CJNG desató enfrentamiento cerca del rancho de los Aguilar

Un hecho violento reciente se registró el pasado 12 de febrero, cuando elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) fueron atacados con un explosivo cuando circulaban en inmediaciones del rancho “El Soyate”, ubicado en el municipio de Villanueva.

Luego de que se reportó un presunto ataque contra la familia de Antonio Aguilar, el secretario Rodrigo Reyes Murgüerza detalló que la agresión se cometió en contra de elementos de seguridad derivado de la captura de un jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto de Favio Alberto “N”, alias “El Braca”, identificado como jefe de plaza del CJNG en Zacatecas, junto con tres miembros de la organización, desencadenó un enfrentamiento armado en las inmediaciones del rancho de los Aguilar.

De acuerdo con el secretario, la agresión ocurrió cuando los detenidos eran trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado cuando un grupo de sicarios del CJNG intentó liberar a su líder, mientras miembros de la familia Aguilar permanecían en el predio cercano al ataque.

Foto: Vocería de la Mesa
Foto: Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz Zacatecas

Los agentes aseguraron que la familia Aguilar fue resguardada para salvaguardar su integridad y la de los habitantes de la zona. A pesar de la agresión, no se reportaron civiles lesionados.

“El Braca” fue detenido junto a Alberto “N” (47 años), Claudio “N” (18 años) y Juan Carrera “N” (21 años), quienes fueron identificados por operar en las localidades de Villanueva y Tabasco.

Ataque explosivosComandanciaPolicía MunicipalLuis MoyaZacatecasNarco en MéxicoNarcotráfico en México

