Arcilla rosa: cómo aplicarla para absorber toxinas y lucir una piel de porcelana

Una receta fácil utiliza ingredientes sencillos para lograr un efecto revitalizante y cuidado delicado en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchos no conocen sus beneficios, la arcilla rosa ha comenzado a ganar popularidad en rutinas de cuidado facial por su capacidad para limpiar y revitalizar la piel sin agredirla.

Y es que este ingrediente natural, resultado de la mezcla de arcilla blanca y roja, destaca entre quienes buscan opciones suaves para pieles sensibles.

Su riqueza en minerales y su efecto calmante la convierten en una alternativa que ayuda a mejorar la textura, el tono y la apariencia general del rostro.

Una mascarilla casera de arcilla rosa se presenta en un cuenco de vidrio con una cuchara de madera, acompañada de miel, agua de rosas y pétalos secos sobre una superficie clara, evocando un ambiente de bienestar y cuidado personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la arcilla rosa para la piel

La arcilla rosa es conocida por sus beneficios para el cuidado de la piel, especialmente en pieles sensibles o delicadas. Entre los principales beneficios destacan:

Limpieza suave. Ayuda a eliminar impurezas, células muertas y exceso de grasa sin agredir la piel, por lo que es recomendada para pieles delicadas.

Efecto calmante. Puede reducir enrojecimiento e irritación, ayudando a calmar la piel tras la exposición al sol o después de procedimientos estéticos suaves.

Propiedades revitalizantes. Estimula la microcirculación, lo que puede aportar un aspecto más fresco y luminoso.

Aporta minerales. Es rica en minerales como sílice, hierro y calcio, que contribuyen a fortalecer la piel y mejorar su textura.

Absorbe el exceso de grasa. Regula la producción de sebo sin resecar, lo que ayuda a mantener el equilibrio en pieles mixtas o sensibles.

Suaviza la piel. Deja la piel con una sensación suave y aterciopelada tras su uso.

Generalmente, se utiliza en mascarillas una o dos veces por semana. Es importante enjuagar bien y aplicar hidratante después.

La arcilla rosa se posiciona como uno de los ingredientes naturales favoritos en el cuidado facial por su efectividad en pieles sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer y aplicar una mascarilla casera de arcilla rosa para la piel

Aquí tienes una guía sencilla para preparar y aplicar una mascarilla casera de arcilla rosa:

Ingredientes:

1 cucharada de arcilla rosa en polvo (puedes encontrarla en tiendas naturistas o de productos de belleza)

1 a 2 cucharadas de agua purificada o agua de rosas (ajusta la cantidad para lograr una pasta suave)

(Opcional) 3 gotas de aceite esencial de lavanda o una cucharadita de miel para potenciar el efecto calmante e hidratante

Preparación:

Coloca la arcilla rosa en un recipiente de vidrio, cerámica o plástico (no uses metal, ya que puede alterar las propiedades de la arcilla). Agrega poco a poco el agua purificada o de rosas, mezclando hasta obtener una pasta homogénea y suave. Si deseas, añade el aceite esencial o la miel y mezcla bien.

Aplicación:

Limpia tu rostro con agua tibia y sécalo suavemente. Aplica la mascarilla con los dedos o una brocha, evitando el contorno de ojos y labios. Deja actuar de 10 a 15 minutos. No permitas que la mascarilla se seque por completo; si empieza a resecarse, puedes rociar agua o agua de rosas. Enjuaga con agua tibia y seca el rostro con una toalla suave. Aplica tu crema hidratante habitual para mantener la piel nutrida.

La arcilla rosa se emplea en mascarillas caseras, combinando con agua purificada y, opcionalmente, aceite esencial de lavanda o miel para potenciar beneficios. En este video, la influencer nos enseña como aplicarla de manera correcta y sus beneficios. (@dafnezzuniga)

Recomendaciones:

Úsala una vez por semana si tienes piel sensible, o dos veces si tu piel es mixta.

Haz una prueba en una pequeña zona antes de aplicarla en todo el rostro si nunca has usado arcilla rosa.