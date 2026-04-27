Luego de sismo de 6.1 en Japón, la embajada de México lanzó un mensaje a los mexicanos en el país

El sismo de magnitud 6.1 en Hokkaido pone en alerta a Japón ante un posible megaterremoto mayor a 8.0. REUTERS/Joseph Campbell

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este 26 de abril el norte de Japón, en la isla de Hokkaido, en medio de advertencias oficiales por un posible megaterremoto de más de 8.0 grados.

La Agencia Meteorológica de Japón activó la alerta tras una serie de temblores recientes que aumentan la tensión y reactivan los protocolos de emergencia en la región.

En ese contexto, la embajada de México en Japón alertó este 26 de abril en sus redes sociales a la comunidad mexicana en la isla asiática sobre la necesidad de acatar las instrucciones de las autoridades locales ante cualquier desastre natural. El mensaje resalta la importancia de mantenerse informados y preparados.

Para cualquier emergencia, la embajada mantiene habilitado el teléfono de emergencia (+81) 80-9980-8022, disponible las 24 horas del día.

El foco a 80 kilómetros de profundidad mitiga daños y previene tsunami

La Agencia Meteorológica de Japón descarta alerta de tsunami porque el epicentro del sismo se ubicó a 80 kilómetros de profundidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento telúrico ocurrió a las 5:30 horas del lunes, hora local, y su epicentro se localiza en el sur de Hokkaido, a 80 kilómetros de profundidad. La JMA y el Servicio Geológico de Estados Unidos coinciden en la localización y magnitud. A diferencia de otros eventos recientes, las autoridades descartan la emisión de alerta de tsunami. La profundidad del sismo habría protegido a las infraestructuras críticas de daños severos.

Sin embargo, el temblor se sintió con intensidad en ciudades como Sapporo y Hakodate. El transporte ferroviario de alta velocidad se suspendió de forma preventiva para inspeccionar vías.

Las centrales nucleares de la zona, incluyendo la planta de Tomari, operan sin reportar anomalías en los sistemas de refrigeración, pero autoridades mantienen vigilancia intensiva durante las siguientes 48 horas ante la posibilidad de réplicas.

La advertencia por megaterremoto altera la vida civil y económica

Una advertencia inédita de las autoridades japonesas aumentó la preocupación por un megaterremoto en la región tras el sismo de 7,7 en Iwate. (Europa Press)

Seis días antes del sismo en Hokkaido, la JMA emitió una advertencia sin precedentes por el riesgo de un megaterremoto mayor a 8.0 grados. Esta alarma surgió después del temblor de magnitud 7.7 frente a la prefectura de Iwate, que modificó la presión sobre las placas tectónicas en el Pacífico Norte.

Expertos adviertieron que el evento en Hokkaido no es aislado. Lo consideran parte de una cadena de inestabilidad acumulada en la Fosa de Japón y las Kuriles, una de las zonas con mayor potencial destructivo.

El gobierno japonés reforzó los protocolos de emergencia en las prefecturas costeras tras el sismo de Iwate. Autoridades instan a la población a revisar rutas de evacuación y suministros ante la posibilidad de nuevos movimientos.

Primera ministra de Japón rechazó el ataque a tiros contra Donald Trump

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi expresó su preocupación por la violencia tras el tiroteo en el evento en Washington. PHILIP FONG/Pool vía REUTERS

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, condenó este domingo la violencia tras el tiroteo que la noche del sábado obligó a evacuar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington.

La mandataria afirmó en su cuenta en la red social X: “Me alivia saber que el presidente Trump se encuentra a salvo tras el aterrador tiroteo. La violencia no puede ser tolerada en ningún lugar del mundo”, según informó EFE.