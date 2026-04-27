Clima en CDMX: activan alerta amarilla por fuertes vientos en estas alcaldías hoy domingo 26 de abril

Clima en CDMX: activan alerta amarilla por fuertes vientos en estas alcaldías (Cuartoscuro.com)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por fuertes vientos este domingo 23 de abril en la Ciudad de México. El aviso contempla que la intensidad del viento aumente desde la tarde hasta la noche en varias zonas de la capital, por lo que se pide especial precaución en las demarcaciones incluidas en la medida.

La alerta amarilla fue activada debido a la previsión de rachas de viento de entre 50 y 59 km/h en determinadas alcaldías, entre las 16:45 y 20:00 horas. Esta decisión implica que la población debe tomar diversas precauciones para evitar accidentes y proteger bienes, atendiendo puntualmente las indicaciones de las autoridades de protección civil.

La alerta amarilla estará vigente principalmente por la noche del domingo, aunque las autoridades mantienen la vigilancia sobre el desarrollo de las condiciones meteorológicas. La población debe estar atenta a nuevos comunicados oficiales en caso de que haya alguna ampliación o ajuste de la alerta, conforme evolucione el clima.

Zonas afectadas y pronóstico de vientos

En estas alcaldías de CDMX se prevén fuertes vientos. (Cuartoscuro)

Las alcaldías en las que se ha emitido la alerta amarilla son: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. En estas zonas, se prevé que el periodo de mayor riesgo sea entre las 16:45 y las 20:00 horas, cuando las rachas de viento pueden llegar hasta los 59 km/h, lo que aumenta la probabilidad de caída de objetos, ramas y daños en estructuras no firmes.

El Sistema de Alerta Temprana mantiene el monitoreo continuo en todas las demarcaciones incluidas y notificará cualquier modificación relevante en el pronóstico.

Recomendaciones de protección civil ante fuertes vientos

Las autoridades de protección civil sugieren a la ciudadanía tomar las siguientes medidas para reducir riesgos:

Guardar o retirar objetos ligeros de azoteas y balcones que puedan ser desplazados por el viento.

Evitar subir a azoteas, andamios o cornisas.

Mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos.

Extremar precauciones al conducir, por la posibilidad de caída de ramas o árboles.

Activaron alerta por fuertes vientos (X/ @SGIRPC_CDMX)

En caso de emergencia, se puede solicitar apoyo a los números 911, 555658-1111 de Locatel o 555683-2222 de la SGIRPC.

Riesgos y afectaciones por los fuertes vientos

Entre los riesgos asociados a las ráfagas se encuentran la caída de objetos mal asegurados en azoteas y balcones, desprendimiento de ramas o árboles débiles y posibles daños en estructuras ligeras. También puede haber interrupciones en la energía eléctrica o telefonía si caen objetos sobre los cables.

Las afectaciones podrían impactar el tránsito, provocar retrasos en el transporte público y suponer riesgos adicionales para quienes se encuentren en espacios abiertos o cerca de estructuras expuestas.

Mientras persistan las ráfagas de viento en la capital, se mantiene la recomendación de priorizar la seguridad y consultar solamente fuentes oficiales para cualquier información adicional sobre la alerta.