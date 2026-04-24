Inflación en México ataca el precio de la canasta básica: ¿Cuál es su costo hoy?

El costo de la canasta básica en México terminó el mes de abril rebasando los 2,100 pesos mexicanos, según el monitoreo de precios correspondiente a este mes realizado por la ANPEC.
La organización advirtió que la inflación alimentaria no se detiene y cada día representa una carga más pesada para millones de familias en todas las regiones del país .
Productos esenciales como el jitomate, la papa y el chile han experimentado aumentos marcados en sus precios. Comer bien se vuelve cada vez más complicado para una parte considerable de la población, lo que genera preocupación a nivel nacional y en los comerciantes.
Entre los factores que agravan este escenario, la ANPEC señaló el encarecimiento de la gasolina, la inseguridad, la extorsión y los costos logísticos. La inflación, no es un hecho aislado a esta situación, sino una presión permanente que afecta a la economía mexicana cotidiana de todos los hogares.
Los pequeños comerciantes aseguraron que a pesar de que el PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía) fue implementado para contener los precios, no ha logrado frenar las carencias, ni llegar a quienes más lo necesitan. Por lo que, se solicita que se diseñen políticas que realmente permitan que los apoyos alcancen el consumo popular y que fortalezcan el mercado local.
Enfatizó que es necesario corregir el rumbo y adoptar nuevas medidas que permitan hacer frente al incremento constante de los precios en productos básicos.