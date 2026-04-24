México

Inflación en México ataca el precio de la canasta básica: ¿Cuál es su costo hoy?

ANPEC expresó que es necesario adoptar nuevas medidas que permitan hacer frente al incremento constante de los precios en productos básicos

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Canasta básica es afectada por inflación en México
Canasta básica es afectada por inflación en México

El costo de la canasta básica en México terminó el mes de abril rebasando los 2,100 pesos mexicanos, según el monitoreo de precios correspondiente a este mes realizado por la ANPEC.

La organización advirtió que la inflación alimentaria no se detiene y cada día representa una carga más pesada para millones de familias en todas las regiones del país .

Productos esenciales como el jitomate, la papa y el chile han experimentado aumentos marcados en sus precios. Comer bien se vuelve cada vez más complicado para una parte considerable de la población, lo que genera preocupación a nivel nacional y en los comerciantes.

Entre los factores que agravan este escenario, la ANPEC señaló el encarecimiento de la gasolina, la inseguridad, la extorsión y los costos logísticos. La inflación, no es un hecho aislado a esta situación, sino una presión permanente que afecta a la economía mexicana cotidiana de todos los hogares.

Los pequeños comerciantes aseguraron que a pesar de que el PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía) fue implementado para contener los precios, no ha logrado frenar las carencias, ni llegar a quienes más lo necesitan. Por lo que, se solicita que se diseñen políticas que realmente permitan que los apoyos alcancen el consumo popular y que fortalezcan el mercado local.

Enfatizó que es necesario corregir el rumbo y adoptar nuevas medidas que permitan hacer frente al incremento constante de los precios en productos básicos.

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