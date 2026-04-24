Eutanasia en México: Sheinbaum respalda reabrir debate sobre la muerte asistida tras foro de la ‘Ley Trasciende’ en el Senado

La Ley Trasciende fue enviada al Congreso a finales de 2025 y su discusión está todavía pendiente. (Jesús Avilés / Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instó a que el debate sobre la aprobación de la eutanasia y la muerte asistida en México se reactive en la agenda pública nacional.

Esto, luego de que ayer el Senado de la República organizó un foro para analizar la posibilidad de reconocer la muerte digna como derecho humano en la legislación mexicana.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum abordó el tema con apertura, reconociendo que la eutanasia es un asunto que divide opiniones y sensibilidades.

Subrayó que la discusión no debe quedar limitada a una propuesta presidencial ni a la agenda de un solo sector.

“Es un tema complejo, que tiene que discutirse socialmente, más allá de una propuesta de la presidenta o no”, señaló la mandataria.

La presidenta consideró que el foro realizado en el Senado marca el inicio de un proceso que debe involucrar a la ciudadanía.

Insistió en la necesidad de abrir el diálogo a todas las voces y de escuchar tanto a quienes apoyan la muerte asistida como a quienes la rechazan.

Sheinbaum reconoció el derecho de personas y colectivos que, desde su experiencia o condición particular, han solicitado al Congreso que se retome el análisis sobre la eutanasia.

“Tiene derecho a pedir que se discuta”, afirmó, refiriéndose a quienes promueven la causa desde situaciones de salud críticas o terminales.

La presidenta enfatizó que el Congreso debe ser el espacio en el que se escuchen estos planteamientos, sin exclusiones y con respeto a la diversidad de opiniones.

Esta semana, el Senado de México realizó el análisis de la “Ley Trasciende por una Muerte Digna”, una propuesta que busca reconocer el derecho a la muerte digna como un derecho humano en la legislación nacional.

La iniciativa contempla que personas con enfermedades irreversibles puedan acceder, bajo estrictos requisitos y dictamen médico, a la eutanasia, además de los cuidados paliativos ya existentes.

El debate en el Senado se fortaleció tras el foro “Ley Trasciende: el camino hacia el derecho a la muerte digna”, donde participaron legisladores, especialistas, activistas y pacientes.

Allí se destacó que más de 128 mil ciudadanos y cerca de dos mil profesionales de la salud respaldan la reforma, lo que refleja una demanda social creciente para atender el tema desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública.

El senador Emmanuel Reyes Carmona, de Morena, subrayó que existe una oportunidad histórica para legislar sobre la eutanasia en México.

Según estudios presentados durante el foro, más del 70% de la población apoya que el Congreso avance en regular la muerte digna, lo que muestra un consenso amplio entre la ciudadanía.

La propuesta de ley establece como requisitos que tanto el paciente como la familia realicen una solicitud expresa y que un comité ético y de bioética valore cada caso.

Activistas y pacientes resaltaron que la lucha por la muerte digna se basa en la empatía social y en la búsqueda de justicia y equidad en el acceso a una atención adecuada al final de la vida.

El tema ha generado reacciones diversas dentro y fuera del recinto legislativo.

Sheinbaum remarcó que el tema de la eutanasia no tiene una sola respuesta.

Hay sectores que respaldan la legalización de la muerte asistida, mientras otros expresan reservas o rechazo.

Por ello, para la presidenta, es fundamental que el debate se mantenga abierto y plural, permitiendo que cada postura sea escuchada y considerada en el proceso legislativo.