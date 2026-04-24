La estrategia que pone a Coahuila como uno de los estados más seguros de México

El mapa ilustra el estado de Coahuila en México, destacando las ciudades de Piedras Negras, Saltillo y Torreón que tienen un alto nivel de percepción de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente informe de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI posiciona a tres ciudades de Coahuila entre las seis con mayor percepción de seguridad en México. Según los datos oficiales, Piedras Negras ocupa el segundo lugar en la lista nacional y es reconocida como la frontera más segura del país.

En el caso de Saltillo, la ciudad mantiene su posición como la capital con mejor percepción de seguridad, ubicándose en el cuarto sitio a nivel nacional. Torreón también mostró avances, ascendiendo al sexto puesto en la clasificación de la ENSU.

Estos resultados consolidan a Coahuila como el estado más seguro de México, de acuerdo con la comparación directa con Yucatán y Baja California Sur, entidades que también suelen figurar entre las más seguras, pero cuyas ciudades evaluadas por la ENSU no superan a las coahuilenses.

El Gobierno estatal atribuye este desempeño a la estrategia de seguridad liderada por Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno. “Se sigue trabajando en equipo y coordinación... dando a la ciudadanía certeza de seguridad”, afirmaron desde la administración estatal.

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila Crédito: (Facebook/Manolo Jiménez Salinas)

Para mantener estos niveles, el ejecutivo local ha destinado “una gran cantidad de recursos en infraestructura, equipo, capacitación y mejores condiciones para las y los policías”. El objetivo, según las autoridades, es robustecer el modelo de seguridad con una visión de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

Actualmente, la posición de Coahuila en los indicadores de seguridad responde, según sus autoridades, a un modelo “vanguardista que destaca no solo en el país sino a nivel internacional”. La estrategia, señalan, busca garantizar que la población sienta confianza en las instituciones y perciba un entorno estable en el día a día.

En definitiva, la ENSU respalda la percepción positiva sobre la seguridad en las principales ciudades de la entidad, validando las políticas públicas implementadas por el gobierno estatal y sosteniendo a Coahuila en el primer plano de los estados considerados más seguros para vivir en México.

Según fuentes oficiales y datos del INEGI, Coahuila se consolidó como uno de los estados con más percepción de seguridad en el país a partir de 2025, cuando la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) lo ubica por primera vez en el segundo lugar nacional. Además, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) destaca a ciudades como Saltillo y Piedras Negras entre las más seguras del país.

El gobierno estatal reportó que los indicadores de homicidio doloso mostraron una reducción significativa durante 2025.