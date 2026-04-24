México

Cuál es la mejor forma de preparar el huevo para aprovechar todos sus nutrientes por la mañana

Este alimento es rico y nutritivo

Guardar
huevos
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo es un alimento que aporta proteína, grasas saludables y micronutrientes esenciales desde la primera comida del día. Su preparación incide de forma directa en la absorción de vitaminas y minerales, como la biotina, el hierro y las vitaminas del grupo B, que participan en el metabolismo y el rendimiento físico. Cocinarlo de manera adecuada evita la pérdida de nutrientes y reduce riesgos asociados al consumo de huevo crudo.

El contenido proteico del huevo es de aproximadamente seis gramos por unidad, lo que lo convierte en una opción eficiente para el desayuno. La yema concentra la mayor parte de las vitaminas A, D, E y K, así como colina, un nutriente importante para el funcionamiento del cerebro. Cocinar el huevo sin añadir grasas en exceso permite aprovechar estos valores nutricionales y mantener la dieta equilibrada.

Cocción suave conserva más nutrientes y facilita la digestión

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo cocido en agua, ya sea en modalidad tibia o dura, preserva la estructura de la proteína sin desnaturalizarla por completo. Este método reduce el riesgo de contaminación por bacterias como la salmonella, que puede estar presente en el huevo crudo. Al preparar el huevo en agua, la cáscara actúa como barrera y evita la pérdida de micronutrientes solubles.

Preparar el huevo en modalidad tibia —cociendo durante cuatro a seis minutos— mantiene la yema semilíquida y facilita la absorción de hierro y vitaminas. El consumo de huevo cocido sin añadir aceites reduce la ingesta calórica y mejora la digestión, ya que la clara cocida es bien tolerada por la mayoría de las personas.

Revolver el huevo en sartén antiadherente, sin grasas añadidas, es otra opción que permite mantener el contenido nutricional. La cocción breve, hasta que la clara esté completamente blanca y la yema ligeramente cremosa, ayuda a conservar la textura y el sabor sin modificar la composición de vitaminas y minerales.

Evitar el huevo crudo y las frituras para proteger la salud

Una olla de acero inoxidable con huevos de cáscara marrón hirviendo en agua burbujeante sobre un quemador de gas azul en una estufa de cocina.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de huevo crudo o poco cocido puede limitar la absorción de biotina, una vitamina importante para el metabolismo celular, ya que la avidina presente en la clara bloquea su aprovechamiento. Cocinar el huevo inactiva esta proteína, permitiendo que el organismo utilice la biotina de forma eficiente. El huevo crudo también representa un riesgo de infecciones bacterianas.

Preparar el huevo frito en abundante aceite o mantequilla aumenta el contenido de grasas saturadas y calorías, lo que puede afectar la salud cardiovascular si se consume con frecuencia. El exceso de temperatura durante la fritura puede destruir parte del contenido vitamínico y alterar el perfil lipídico de la yema.

La mejor forma de obtener los nutrientes del huevo es cocerlo en agua o prepararlo en sartén antiadherente, evitando aceites y grasas añadidas. Este método mantiene el equilibrio entre proteínas, grasas saludables y vitaminas, al tiempo que reduce riesgos asociados a la contaminación y la absorción deficiente de micronutrientes.

Temas Relacionados

HuevosHuevoProteínaSaludNutriciónmexico-noticias

Más Noticias

¿Habrá megapuente del 1 al 5 de mayo en las escuelas? Esto dice la SEP

Ante el próximo día feriado muchas personas se preguntan si se extenderá más tiempo

¿Habrá megapuente del 1 al 5 de mayo en las escuelas? Esto dice la SEP

Ya es un hecho, Atlante ya tiene fecha para debutar en la Liga MX

La operación de compra, aprobada por la Federación Mexicana de Futbol, abre un nuevo ciclo de competencias y expectativas para el futbol capitalino

Ya es un hecho, Atlante ya tiene fecha para debutar en la Liga MX

Ley Trasciende: Senado analiza incorporar la muerte digna como derecho humano en la legislación mexicana

La iniciativa contempla la revisión de normas jurídicas y éticas con la participación de especialistas y representantes sociales

Ley Trasciende: Senado analiza incorporar la muerte digna como derecho humano en la legislación mexicana

Sandra Echeverría desmiente que Nazaret ‘N’, acusada de fraude millonario con MetaXChange, la haya denunciado por extorsión

La actriz rechaza cualquier vínculo con cargos judiciales relacionados a la empresaria Nazaret ‘N’ y asegura que su nombre no aparece en procedimientos formales

Sandra Echeverría desmiente que Nazaret ‘N’, acusada de fraude millonario con MetaXChange, la haya denunciado por extorsión

ENHYPEN en México: a qué hora empieza la venta general para ambos conciertos

El grupo visitará la Arena CDMX el 11 y 12 de julio

ENHYPEN en México: a qué hora empieza la venta general para ambos conciertos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Iztapalapa a exnovia de “El Galleta”, ambos vinculados con una célula de La Familia Michoacana

Capturan en Iztapalapa a exnovia de “El Galleta”, ambos vinculados con una célula de La Familia Michoacana

Aseguran 25 mil litros de huachicol y toma clandestina en Guanajuato

Autoridades de Argentina añaden intento de homicidio contra funcionarios a los delitos ligados a Fernando Farías

Con un pasaporte falso de Guatemala, así fue el operativo en Argentina donde cayó el contralmirante Fernando Farías Laguna

Detienen a 4 personas por robo a automovilista en bajopuente de Santa Fe, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Sandra Echeverría desmiente que Nazaret ‘N’, acusada de fraude millonario con MetaXChange, la haya denunciado por extorsión

Sandra Echeverría desmiente que Nazaret ‘N’, acusada de fraude millonario con MetaXChange, la haya denunciado por extorsión

¿Quiénes encabezarán el Corona Capital 2026?: fans especulan tras cambio de fecha del festival

Quiénes son Lonche y Willito, los creadores de contenido que intercambiaron golpes en el careo de Supernova Génesis 2026

Imelda Tuñón asegura que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen por temas legales y podría pedirlas a Maribel Guardia

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel  muestran su romance en el concierto de The Weeknd: “Contigo todo es mejor”

DEPORTES

Qué pasará con la Comisión de Arbitraje con la separación de la Liga MX y la FMF

Qué pasará con la Comisión de Arbitraje con la separación de la Liga MX y la FMF

La Liga MX se separa de la FMF, este es el nuevo sistema de gobierno que se acordó en la Asamblea de Dueños

Gil Mora aparece en video con Vinicius Jr y otras estrellas del futbol mundial

Quién es José Miguel Bejos, el empresario que compró a los rojinegros de Atlas

Este es el jugador mexicano que Feyenoord estaría buscando ganarle a América y Monterrey