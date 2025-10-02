Estas son las zonas de CDMX y Edomex donde opera la H1A1, célula dedicada al cobro de piso y venta de drogas

Hay diez organizaciones criminales preponderantes en el país, aunque surgieron nuevas células delictivas. Imagen: Infobae México

Este miércoles fue detenido Raúl Miguel “N”, conocido como “El Messi”, quien es identificado como integrante del grupo delictivo “H1A1″, la cual tiene operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, “El Messi” es colaborador directo de los sujetos conocidos como “El Galleta” y “El Chaparro”, quienes se encuentran detenidos en centros penitenciarios de la ciudad.

Los datos refieren que la célula delictiva de “H1A1″ se dedica a la venta y distribución de droga, así como a la extorsión y cobro de piso. Sus zonas de operación son el oriente de la Ciudad de México, en la que se encuentran alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Tláhuac, así como los municipios colindantes del Estado de México, entre los que se encuentran Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán.

Detención de “El Messi”, integrante de la H1A1

Un operativo de vigilancia en la Colonia Unidad Vicente Guerrero de la alcaldía Iztapalapa concluyó con la detención de dos personas y el aseguramiento de diversas sustancias y objetos relacionados con delitos contra la salud.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, esta acción policial se realizó debido a una serie de denuncias ciudadanas que señalaban la existencia de puntos de posible venta de droga en la zona, por lo que con respaldo del personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), los efectivos de la SSC desplegaron patrullajes y dispositivos de vigilancia, tanto fijos como móviles, en las inmediaciones de las unidades habitacionales.

Durante uno de estos recorridos, los oficiales detectaron que los ocupantes de un automóvil blanco mostraban un comportamiento inusual, por lo que se aproximaron y realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección fueron aseguradas 42 bolsitas con una sustancia sólida con las características de la cocaína, seis envoltorios de papel aluminio con un hierba verde y seca similar a la marihuana, un paquete de aproximadamente un kilogramo confeccionado en cinta canela en forma de tabique con la misma hierba, seis cartuchos útiles, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y el vehículo en el que se encontraban.

Por lo anterior, la mujer de 28 años y Raúl Miguel “N”, de 31 años, conocido como “El Messi” e identificado como integrante de la célula “H1A1″, fueron informados de sus derechos y trasladados, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con la SSC, tras un cruce de información, se identificó que el hombre cuenta con un antecedente de ingreso al Sistema Penitenciario de la ciudad por delitos contra la salud en el año 2025.