México

Estas son las zonas de CDMX y Edomex donde opera la H1A1, célula dedicada al cobro de piso y venta de drogas

Este grupo criminal estaría ligado a La Familia Michoacana

Por Ale Huitron

Guardar
Hay diez organizaciones criminales preponderantes
Hay diez organizaciones criminales preponderantes en el país, aunque surgieron nuevas células delictivas. Imagen: Infobae México

Este miércoles fue detenido Raúl Miguel “N”, conocido como “El Messi”, quien es identificado como integrante del grupo delictivo “H1A1″, la cual tiene operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, “El Messi” es colaborador directo de los sujetos conocidos como “El Galleta” y “El Chaparro”, quienes se encuentran detenidos en centros penitenciarios de la ciudad.

Los datos refieren que la célula delictiva de “H1A1″ se dedica a la venta y distribución de droga, así como a la extorsión y cobro de piso. Sus zonas de operación son el oriente de la Ciudad de México, en la que se encuentran alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Tláhuac, así como los municipios colindantes del Estado de México, entre los que se encuentran Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán.

Detención de “El Messi”, integrante de la H1A1

Los dos fueron capturados tras
Los dos fueron capturados tras manipular paquetes con drogas (X/@PabloVazC)

Un operativo de vigilancia en la Colonia Unidad Vicente Guerrero de la alcaldía Iztapalapa concluyó con la detención de dos personas y el aseguramiento de diversas sustancias y objetos relacionados con delitos contra la salud.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, esta acción policial se realizó debido a una serie de denuncias ciudadanas que señalaban la existencia de puntos de posible venta de droga en la zona, por lo que con respaldo del personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), los efectivos de la SSC desplegaron patrullajes y dispositivos de vigilancia, tanto fijos como móviles, en las inmediaciones de las unidades habitacionales.

Durante uno de estos recorridos, los oficiales detectaron que los ocupantes de un automóvil blanco mostraban un comportamiento inusual, por lo que se aproximaron y realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección fueron aseguradas 42 bolsitas con una sustancia sólida con las características de la cocaína, seis envoltorios de papel aluminio con un hierba verde y seca similar a la marihuana, un paquete de aproximadamente un kilogramo confeccionado en cinta canela en forma de tabique con la misma hierba, seis cartuchos útiles, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y el vehículo en el que se encontraban.

Los indicios asegurados (SSC)
Los indicios asegurados (SSC)

Por lo anterior, la mujer de 28 años y Raúl Miguel “N”, de 31 años, conocido como “El Messi” e identificado como integrante de la célula “H1A1″, fueron informados de sus derechos y trasladados, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con la SSC, tras un cruce de información, se identificó que el hombre cuenta con un antecedente de ingreso al Sistema Penitenciario de la ciudad por delitos contra la salud en el año 2025.

Temas Relacionados

H1A1CDMXEdomexzonas de operacióncélula delictivacobro de pisoventa de drogasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estas rutas de transporte en el CETRAM Santa Martha de CDMX serán reubicadas temporalmente por trabajos de rehabilitación

Autoridades de la Ciudad de México no especificaron la fecha en que finalizarán las obras correspondientes

Estas rutas de transporte en

Abre registro para la Beca Benito Juárez este 1° de octubre

El trámite de inscripción a la Beca Benito Juárez será completamente en línea y estará disponible desde el 1 hasta el 15 de octubre

Abre registro para la Beca

Festival del Mole de Caderas: fecha, lugar y todo lo que debes saber

La llegada del otoño marca una temporada de encuentros gastronómicos

Festival del Mole de Caderas:

Caen cinco presuntos integrantes del grupo criminal “Every Body”: son objetivos prioritarios de robo de autos en Edomex

Suman 11 integrantes de la célula criminal detenidos

Caen cinco presuntos integrantes del

Estos son los antibióticos que pueden causar problemas del corazón y muchas personas usan sin saberlo

Su consumo sin regulación puede tener efectos negativos en la salud cardiaca

Estos son los antibióticos que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán detiene a

Fiscalía de Michoacán detiene a cuatro sujetos tras enfrentamiento armado en Zamora

Procesan al “Doble Cero”, presunto líder del CJNG acusado de homicidio en Veracruz

Procesan por homicidio a “La Muñeca de la Mafia”, mujer policía vinculada con Los Rusos en Guerrero

Rescate de dos personas secuestradas en Uruapan desata enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados

Estos son los crímenes ligados a “El Gárgola”, presunto miembro del CJNG asesinado durante enfrentamiento en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La millonaria fortuna que ganó

La millonaria fortuna que ganó Aldo de Nigris por llegar a la final de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México hoy 1 de octubre: sigue EN VIVO la tarde para conocer al sexto finalista

“Qué suerte”: el nuevo trend de Ángela Aguilar que está desatando burlas en TikTok

Édgar Vivar dedica mensaje de aliento a La Chilindrina ante problemas de salud: “Dios permita reencontrarnos”

“90’s Pop Tour Antro” cancela una de sus tres fechas en el Auditorio Nacional

DEPORTES

Óscar de la Hoya le

Óscar de la Hoya le sugiere a Canelo Álvarez dejar de entrenar con Eddy Reynoso

México en el Mundial Sub-20: ¿Qué necesita para clasificar a Octavos de Final?

Abierto Mexicano de Tenis 2026: grandes figuras confirmadas, sorpresas y un embajador histórico

Esto dijo Gilberto Mora del doblete que le dio el empate a México ante España en el Mundial Sub-20

Martín Anselmi buscaría regresar a la Liga MX con Pumas: esto se sabe del posible remplazo de Efraín Juárez