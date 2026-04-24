México

Avanza reforma en Edomex que permitirá valorar el trabajo doméstico en procesos legales

Aplicaría en casos de divorcio, pensión alimenticia y custodia, con compensaciones de hasta el 50% de los bienes

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Ama de casa, limpieza del hogar, trabajo doméstico - Perú - 01 de mayo
Reforma en Edomex que permitirá valorar el trabajo doméstico en juicios de divorcio, pensión alimenticia y custodia (Confislab)

En un avance significativo hacia la igualdad de género y la justicia social, comisiones unidas del Congreso del Estado de México (Edomex) aprobaron una iniciativa que reconoce el trabajo del hogar como una aportación económica en diversos procesos legales.

La propuesta, impulsada por el diputado del PRI, Alejandro Castro Hernández, busca visibilizar y dignificar las labores domésticas y de cuidado que históricamente han sido invisibilizadas.

Durante la reunión conjunta de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, así como de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el legislador subrayó que estas actividades no deben considerarse secundarias, sino como un pilar fundamental para el sostenimiento de las familias.

“El trabajo doméstico y de cuidado representa una contribución económica real que permite el desarrollo de otras actividades productivas dentro del hogar”, afirmó.

Reforma al trabajo del hogar

Un niño estudia y hace los deberes en casa con la ayuda de su madre. (Eduardo Parra / Europa Press)
El trabajo del hogar incluye todas aquellas actividades realizadas en el ámbito doméstico (Eduardo Parra / Europa Press)

El dictamen aprobado contempla modificaciones al Código Civil estatal para establecer que el trabajo del hogar incluye todas aquellas actividades realizadas en el ámbito doméstico para garantizar el bienestar familiar. Entre ellas destacan el cuidado de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, así como la administración y funcionamiento cotidiano del hogar.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es que estas labores serán consideradas equivalentes a las aportaciones económicas realizadas por el otro cónyuge durante el matrimonio. Esto significa que, en casos de divorcio, guarda y custodia, pensión alimenticia o liquidación de bienes, el trabajo no remunerado podrá ser valorado legalmente, incluso con compensaciones económicas de hasta el 50 por ciento del patrimonio adquirido.

La iniciativa fue respaldada por legisladoras de distintas fuerzas políticas, quienes coincidieron en que se trata de un acto de justicia. La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del PT, enfatizó que esta reforma busca evitar que mujeres que dedicaron décadas al hogar queden en situación de desventaja económica tras una separación. “No es una concesión, es el pago justo por la inversión de una vida”, expresó.

Por su parte, Emma Laura Álvarez Villavicencio, del PAN, destacó que el trabajo no remunerado en el hogar representa más del 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, de acuerdo con datos del INEGI.

Señaló que reconocer este aporte no es solo un discurso político, sino una acción concreta para avanzar en materia de equidad. No obstante, advirtió que se debe cuidar la correcta aplicación de la norma para evitar distorsiones en la impartición de justicia.

En la misma línea, la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, recordó que el valor del trabajo doméstico alcanza casi el 24 por ciento del PIB nacional, lo que evidencia su importancia económica. Además, consideró que esta reforma abona a la construcción de un Sistema Estatal de Cuidados, aprobado previamente por el Congreso mexiquense en diciembre de 2024.

Salinas también destacó que esta iniciativa, con perspectiva de género, haya sido impulsada por un legislador hombre, aunque lamentó que aún persistan desigualdades estructurales, como la brecha salarial y la falta de reconocimiento del trabajo no remunerado, especialmente en procesos legales donde, dijo, tradicionalmente se ha favorecido a los varones.

Con esta aprobación en comisiones, el Congreso del Estado de México da un paso firme hacia el reconocimiento legal del trabajo doméstico como una actividad con valor económico, lo que podría transformar la manera en que se resuelven los conflictos familiares y contribuir a una sociedad más justa e igualitaria.

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