México

Quién es Roberto Lazzeri, economista y abogado nombrado como nuevo embajador de México en EEUU

La mandataria indicó que aún se debe enviar la propuesta al gobierno de Estados Unidos para su análisis y aprobación

Guardar
Roberto Lazzeri Montaño ha sido cercano a los dos más recientes titulares de la SHCP.
Claudia Sheinbaum designó al nuevo director de Nafin y Bancomext. (X/Nacional Financiera)

Claudia Sheinbaum anunció que propondrá a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma, en un momento clave para la relación bilateral y la revisión del T-MEC.

El nombramiento coloca a un perfil técnico con amplia experiencia en finanzas públicas y comercio exterior al frente de la representación diplomática más importante del país.

Trayectoria de Roberto Lazzeri: más de 20 años en finanzas públicas

Roberto Lazzeri Montaño es un economista con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero, tanto en el ámbito público como privado.

Su carrera en el servicio público comenzó en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Distrito Federal, donde participó en la administración de la deuda pública local.

Posteriormente, se desempeñó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) como gerente de estructuración de financiamiento, especializándose en deuda subnacional.

Entre sus cargos más relevantes destacan:

  • Director general de Deuda Pública en la Secretaría de Hacienda
  • Director general de Captación
  • Jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda
  • Director general de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, desde agosto de 2025

En estos últimos organismos, encabezó la banca de desarrollo mexicana con el objetivo de impulsar el financiamiento empresarial y el comercio exterior.

Además, participó en negociaciones económicas clave con autoridades de Estados Unidos, lo que refuerza su perfil para el nuevo encargo diplomático.

Formación académica: economista y con estudios en Derecho

Lazzeri es licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una de las instituciones más reconocidas en el país en materia económica.

También cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM), lo que complementa su perfil técnico con conocimientos jurídicos.

Sueldo como titular de Nafin y Bancomext

Cuando fue designado como director de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) en 2025, su perfil fue destacado como clave para la implementación del llamado “Plan México”, enfocado en el desarrollo económico y la inclusión financiera.

Aunque no existe un informe oficial público sobre el sueldo que percibía como director de Nafin y Bancomext, es posible averiguar la información por medio de la declaración realizada por quien ocupó el mismo cargo, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Según el portal de Nómina Transparente, operado por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el sueldo mensual bruto que podía recibir Roberto Lazzeri era de MXN 188 mil 257, es decir, MXN 131 mil 026 con 27 centavos, después de impuestos y retenciones.

Un perfil estratégico para la relación México-EEUU

El posible nombramiento de Roberto Lazzeri ocurre en un contexto de tensiones comerciales, revisión del T-MEC y desafíos en sectores clave como el automotriz, acero y aluminio.

Su experiencia en deuda pública, financiamiento y negociación económica lo posiciona como un actor técnico con capacidad para dialogar con autoridades estadounidenses y fortalecer la relación bilateral en un entorno complejo.

Con este perfil, el gobierno mexicano apuesta por un embajador con enfoque económico y financiero, en lugar de uno estrictamente político, para enfrentar los retos de la agenda bilateral.

Temas Relacionados

EmbajadorRoberto LazzeriEmbajada de MéxicoEstados UnidosEsteban MoctezumaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Tras aumento de tarifas en carreteras, Jorge Álvarez Máynez pide a la Secretaría de Transportes revocar decisión

El dirigente de Movimiento Ciudadano exigió a las autoridades explicar las razones para realizar este aumento

Tras aumento de tarifas en carreteras, Jorge Álvarez Máynez pide a la Secretaría de Transportes revocar decisión

Popocatépetl registró 6 exhalaciones este 23 de abril

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 6 exhalaciones este 23 de abril

Los mejores colchones para dormir, según PROFECO

Entender los materiales, la importancia de la firmeza y las recomendaciones de especialistas ayuda a proteger tu cuerpo con cada noche de sueño

Los mejores colchones para dormir, según PROFECO

Karely Ruiz estalla contra Poncho de Nigris y sacude el previo al Supernova Genesis 2026: “No soy esclava de nadie”

La influencer enfrenta rumores, contratos y una nueva pelea tras una baja por salud que cambió el cartel

Karely Ruiz estalla contra Poncho de Nigris y sacude el previo al Supernova Genesis 2026: “No soy esclava de nadie”

Sheinbaum exige a gobernadores respetar protocolos en tratos con gobiernos extranjeros

Después del fallecimiento de agentes estadounidenses en Chihuahua, la presidenta recordó que cualquier colaboración internacional debe contar con la autorización federal

Sheinbaum exige a gobernadores respetar protocolos en tratos con gobiernos extranjeros
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No queremos generar conflicto con EEUU”, afirma Sheinbaum tras caso de agentes de la CIA colaborando con gobierno de Chihuahua

“No queremos generar conflicto con EEUU”, afirma Sheinbaum tras caso de agentes de la CIA colaborando con gobierno de Chihuahua

Ejército y Marina detienen a mano derecha y jefe de seguridad de “El Guano” en Tamazula, Durango

Estados Unidos sanciona a 23 proveedores de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa

Sinaloa mantiene inseguridad pese a operativos récord en 2025, revela Consejo Estatal de Seguridad

Operaciones de la CIA en Chihuahua: revelan que van al menos 3 ocasiones en las que colaboran con el gobierno estatal

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz estalla contra Poncho de Nigris y sacude el previo al Supernova Genesis 2026: “No soy esclava de nadie”

Karely Ruiz estalla contra Poncho de Nigris y sacude el previo al Supernova Genesis 2026: “No soy esclava de nadie”

Nodal canta ‘Vete ya’ de Valentín Elizalde en la Feria de San Marcos pese a rumores de ruptura con Ángela Aguilar

“Se sobrevive nomás”: Luis Ángel ‘El Flaco’ revela cómo enfrenta la ausencia de su hija

¿Nuevo romance? Angélica Rivera reaparece con misterioso acompañante en concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional

Chayanne provoca a sus fans en un vibrante concierto en el Auditorio Nacional

DEPORTES

¿No se retira? Las 3 opciones que André-Pierre Gignac analiza para su futuro en la Liga MX

¿No se retira? Las 3 opciones que André-Pierre Gignac analiza para su futuro en la Liga MX

FC Barcelona confirma lesión de Lamine Yamal: ¿se perderá el juego ante Perú en Puebla previo al Mundial 2026?

Nicolás Larcamón se va SORPRENDIDO tras ser despedido de Cruz Azul: “Estábamos a 4 días de ser el mejor equipo”

Chivas vs Xolos: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 17 en la Liga Mx

Monterrey vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clásico Regio de la Liga Mx Femenil