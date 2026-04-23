Quién es Roberto Lazzeri, economista y abogado nombrado como nuevo embajador de México en EEUU

Claudia Sheinbaum designó al nuevo director de Nafin y Bancomext. (X/Nacional Financiera)

Claudia Sheinbaum anunció que propondrá a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma, en un momento clave para la relación bilateral y la revisión del T-MEC.

El nombramiento coloca a un perfil técnico con amplia experiencia en finanzas públicas y comercio exterior al frente de la representación diplomática más importante del país.

Trayectoria de Roberto Lazzeri: más de 20 años en finanzas públicas

Roberto Lazzeri Montaño es un economista con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero, tanto en el ámbito público como privado.

Su carrera en el servicio público comenzó en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Distrito Federal, donde participó en la administración de la deuda pública local.

Posteriormente, se desempeñó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) como gerente de estructuración de financiamiento, especializándose en deuda subnacional.

Entre sus cargos más relevantes destacan:

Director general de Deuda Pública en la Secretaría de Hacienda

Director general de Captación

Jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda

Director general de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, desde agosto de 2025

En estos últimos organismos, encabezó la banca de desarrollo mexicana con el objetivo de impulsar el financiamiento empresarial y el comercio exterior.

Además, participó en negociaciones económicas clave con autoridades de Estados Unidos, lo que refuerza su perfil para el nuevo encargo diplomático.

Formación académica: economista y con estudios en Derecho

Lazzeri es licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una de las instituciones más reconocidas en el país en materia económica.

También cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM), lo que complementa su perfil técnico con conocimientos jurídicos.

Sueldo como titular de Nafin y Bancomext

Cuando fue designado como director de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) en 2025, su perfil fue destacado como clave para la implementación del llamado “Plan México”, enfocado en el desarrollo económico y la inclusión financiera.

Aunque no existe un informe oficial público sobre el sueldo que percibía como director de Nafin y Bancomext, es posible averiguar la información por medio de la declaración realizada por quien ocupó el mismo cargo, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Según el portal de Nómina Transparente, operado por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el sueldo mensual bruto que podía recibir Roberto Lazzeri era de MXN 188 mil 257, es decir, MXN 131 mil 026 con 27 centavos, después de impuestos y retenciones.

Un perfil estratégico para la relación México-EEUU

El posible nombramiento de Roberto Lazzeri ocurre en un contexto de tensiones comerciales, revisión del T-MEC y desafíos en sectores clave como el automotriz, acero y aluminio.

Su experiencia en deuda pública, financiamiento y negociación económica lo posiciona como un actor técnico con capacidad para dialogar con autoridades estadounidenses y fortalecer la relación bilateral en un entorno complejo.

Con este perfil, el gobierno mexicano apuesta por un embajador con enfoque económico y financiero, en lugar de uno estrictamente político, para enfrentar los retos de la agenda bilateral.