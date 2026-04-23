México

Tras aumento de tarifas en carreteras, Jorge Álvarez Máynez pide a la Secretaría de Transportes revocar decisión

El dirigente de Movimiento Ciudadano exigió a las autoridades explicar las razones para realizar este aumento

Guardar
Jorge Álvarez Máynez
El representante de Movimiento Ciudadano hizo un llamado a Claudia Sheinbaum ante lo ocurrido en Jalisco. (CUARTOSCURO)

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, envió una petición a Jesús Esteva Medina, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SICT) para exigir la revocación o suspensión del aumento a las tarifas de peaje vigente, anunciado el pasado 13 de abril.

De acuerdo al documento, publicado por Jorge Álvarez Máynez, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) autorizó un aumento de 4.7% en el costo de peaje de al menos 43 autopistas federales, cifra que se ubicó por encima de la inflación registrada en 2025, la cual fue de 3.69%.

Álvarez Máynez argumentó que el incremento no solo representa un impacto directo para los usuarios de tramos específicos, como transportistas, turistas y automovilistas, sino que también genera un efecto desproporcionado para quienes emplean rutas interconectadas.

Los usuarios suelen transitar por varios tramos en una sola ruta, lo que provoca que el aumento, aunque individualmente parezca moderado, resulte exponencial al sumar el costo de cada tramo recorrido.

Esto, indicó, afecta la economía de quienes utilizan frecuentemente la red de autopistas federales para sus actividades laborales, comerciales o familiares.

En el escrito, Máynez solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la suspensión o revocación de la autorización del ajuste tarifario mientras se lleva a cabo una revisión integral que permita justificar las razones y la metodología utilizadas para el incremento.

La petición también incluyó la solicitud de transparentar la metodología, los criterios técnicos y los elementos legales y de hecho que dieron sustento al aumento.
La petición también incluyó la solicitud de transparentar la metodología, los criterios técnicos y los elementos legales y de hecho que dieron sustento al aumento. (X: @AlvarezMaynez)

Además, exigió que se haga pública la información detallada sobre los ingresos obtenidos por CAPUFE durante los últimos dos ejercicios fiscales, así como la aplicación y destino de esos recursos, y la rendición de cuentas correspondiente.

La petición también incluyó la solicitud de transparentar la metodología, los criterios técnicos y los elementos legales y de hecho que dieron sustento al aumento.

Asimismo, demandó la instalación de mesas de diálogo con los sectores afectados, incluyendo usuarios, transportistas, sociedad civil y comunidades que carecen de vías alternas, con el objetivo de revisar y, en su caso, modificar los incrementos bajo un enfoque de derechos humanos.

Desde su anuncio, el aumento en las tarifas de peaje generó inconformidad en distintos sectores sociales y productivos, quienes advierten que un ajuste por encima de la inflación impacta negativamente en los costos de transporte, la movilidad de las personas y el acceso a servicios.

Álvarez Máynez reiteró la importancia de que las autoridades federales atiendan la petición y garanticen procesos transparentes y participativos en la toma de decisiones que afectan a millones de usuarios de las autopistas federales. La solicitud permanece en espera de respuesta oficial por parte de la SICT y CAPUFE.

Temas Relacionados

Jorge Álvarez MáynezMovimiento CiudadanoCAPUFESICTPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Popocatépetl registró 6 exhalaciones este 23 de abril

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 6 exhalaciones este 23 de abril

Quién es Roberto Lazzeri, economista y abogado nombrado como nuevo embajador de México en EEUU

La mandataria indicó que aún se debe enviar la propuesta al gobierno de Estados Unidos para su análisis y aprobación

Quién es Roberto Lazzeri, economista y abogado nombrado como nuevo embajador de México en EEUU

Los mejores colchones para dormir, según PROFECO

Entender los materiales, la importancia de la firmeza y las recomendaciones de especialistas ayuda a proteger tu cuerpo con cada noche de sueño

Los mejores colchones para dormir, según PROFECO

Karely Ruiz estalla contra Poncho de Nigris y sacude el previo al Supernova Genesis 2026: “No soy esclava de nadie”

La influencer enfrenta rumores, contratos y una nueva pelea tras una baja por salud que cambió el cartel

Karely Ruiz estalla contra Poncho de Nigris y sacude el previo al Supernova Genesis 2026: “No soy esclava de nadie”

Sheinbaum exige a gobernadores respetar protocolos en tratos con gobiernos extranjeros

Después del fallecimiento de agentes estadounidenses en Chihuahua, la presidenta recordó que cualquier colaboración internacional debe contar con la autorización federal

Sheinbaum exige a gobernadores respetar protocolos en tratos con gobiernos extranjeros
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No queremos generar conflicto con EEUU”, afirma Sheinbaum tras caso de agentes de la CIA colaborando con gobierno de Chihuahua

“No queremos generar conflicto con EEUU”, afirma Sheinbaum tras caso de agentes de la CIA colaborando con gobierno de Chihuahua

Ejército y Marina detienen a mano derecha y jefe de seguridad de “El Guano” en Tamazula, Durango

Estados Unidos sanciona a 23 proveedores de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa

Sinaloa mantiene inseguridad pese a operativos récord en 2025, revela Consejo Estatal de Seguridad

Operaciones de la CIA en Chihuahua: revelan que van al menos 3 ocasiones en las que colaboran con el gobierno estatal

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz estalla contra Poncho de Nigris y sacude el previo al Supernova Genesis 2026: “No soy esclava de nadie”

Karely Ruiz estalla contra Poncho de Nigris y sacude el previo al Supernova Genesis 2026: “No soy esclava de nadie”

Nodal canta ‘Vete ya’ de Valentín Elizalde en la Feria de San Marcos pese a rumores de ruptura con Ángela Aguilar

“Se sobrevive nomás”: Luis Ángel ‘El Flaco’ revela cómo enfrenta la ausencia de su hija

¿Nuevo romance? Angélica Rivera reaparece con misterioso acompañante en concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional

Chayanne provoca a sus fans en un vibrante concierto en el Auditorio Nacional

DEPORTES

¿No se retira? Las 3 opciones que André-Pierre Gignac analiza para su futuro en la Liga MX

¿No se retira? Las 3 opciones que André-Pierre Gignac analiza para su futuro en la Liga MX

FC Barcelona confirma lesión de Lamine Yamal: ¿se perderá el juego ante Perú en Puebla previo al Mundial 2026?

Nicolás Larcamón se va SORPRENDIDO tras ser despedido de Cruz Azul: “Estábamos a 4 días de ser el mejor equipo”

Chivas vs Xolos: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 17 en la Liga Mx

Monterrey vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clásico Regio de la Liga Mx Femenil