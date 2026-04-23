Tras aumento de tarifas en carreteras, Jorge Álvarez Máynez pide a la Secretaría de Transportes revocar decisión

El representante de Movimiento Ciudadano hizo un llamado a Claudia Sheinbaum ante lo ocurrido en Jalisco. (CUARTOSCURO)

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, envió una petición a Jesús Esteva Medina, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SICT) para exigir la revocación o suspensión del aumento a las tarifas de peaje vigente, anunciado el pasado 13 de abril.

De acuerdo al documento, publicado por Jorge Álvarez Máynez, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) autorizó un aumento de 4.7% en el costo de peaje de al menos 43 autopistas federales, cifra que se ubicó por encima de la inflación registrada en 2025, la cual fue de 3.69%.

Álvarez Máynez argumentó que el incremento no solo representa un impacto directo para los usuarios de tramos específicos, como transportistas, turistas y automovilistas, sino que también genera un efecto desproporcionado para quienes emplean rutas interconectadas.

Los usuarios suelen transitar por varios tramos en una sola ruta, lo que provoca que el aumento, aunque individualmente parezca moderado, resulte exponencial al sumar el costo de cada tramo recorrido.

Esto, indicó, afecta la economía de quienes utilizan frecuentemente la red de autopistas federales para sus actividades laborales, comerciales o familiares.

En el escrito, Máynez solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la suspensión o revocación de la autorización del ajuste tarifario mientras se lleva a cabo una revisión integral que permita justificar las razones y la metodología utilizadas para el incremento.

La petición también incluyó la solicitud de transparentar la metodología, los criterios técnicos y los elementos legales y de hecho que dieron sustento al aumento. (X: @AlvarezMaynez)

Además, exigió que se haga pública la información detallada sobre los ingresos obtenidos por CAPUFE durante los últimos dos ejercicios fiscales, así como la aplicación y destino de esos recursos, y la rendición de cuentas correspondiente.

La petición también incluyó la solicitud de transparentar la metodología, los criterios técnicos y los elementos legales y de hecho que dieron sustento al aumento.

Asimismo, demandó la instalación de mesas de diálogo con los sectores afectados, incluyendo usuarios, transportistas, sociedad civil y comunidades que carecen de vías alternas, con el objetivo de revisar y, en su caso, modificar los incrementos bajo un enfoque de derechos humanos.

Desde su anuncio, el aumento en las tarifas de peaje generó inconformidad en distintos sectores sociales y productivos, quienes advierten que un ajuste por encima de la inflación impacta negativamente en los costos de transporte, la movilidad de las personas y el acceso a servicios.

Álvarez Máynez reiteró la importancia de que las autoridades federales atiendan la petición y garanticen procesos transparentes y participativos en la toma de decisiones que afectan a millones de usuarios de las autopistas federales. La solicitud permanece en espera de respuesta oficial por parte de la SICT y CAPUFE.