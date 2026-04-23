Crimen de Carolina Flores habría sido planeado por su suegra: viajó a CDMX tras años de acosarla

Un video difundido en redes sociales muestra a Erika “N”, actualmente prófuga de la justicia, disparando a corta distancia contra la modelo. (Carolina Flores: Facebook )

Un día después de la difusión de un video explícito del asesinato de la modelo Carolina Flores Gómez, ocurrido en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, detalles de la investigación en curso han sido filtrados en X —antes Twitter.

Carlos Jiménez, periodista especializado en temas de seguridad y violencia, hizo públicos fragmentos del testimonio de Alejandro “N”, pareja sentimental y pieza clave en las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

De acuerdo con Jiménez, las declaraciones del viudo apuntan las causas del móvil del asesinato a tensiones permanentes entre su madre y su esposa.

“Solo vino a CDMX a matar a Carolina”

Carolina Flores Gómez, de 27 años, se mudó de Ensenada, Baja California, tras el nacimiento de su hija. Alejandro “N” señaló a las autoridades que tomaron la decisión para aliviar las tensiones persistentes que surgían a causa de la ingerencia de su madre.

Erika Guadalupe “N” responsabilizaba a Carolina Flores de interferir en la dinámica familiar con su hijo. “SOLO VINO a CDMX a MATAR a CAROLINA. El esposo d Carolina reveló q se mudaron d Ensenada a Polanco por los problemas entre su mamá y su pareja. La señora la acusaba d ‘separarlos’. La semana pasada vino a visitarlos… y la mató“, indicó Jiménez en X.

El video del ataque a Carolina Flores muestra la reacción del esposo ante el ataque armado dentro del entorno familiar. (Crédito especial: X/@c4jimenez)

La información se alinea con los hechos registrados por una cámara de videovigilancia en la casa que habitaban Carolina Flores y Alejandro “N”. La modelo entra a una habitación y es seguida por Erika Guadalupe “N”, quien acciona un arma varias veces.

Alejandro “N” sale de la cocina con su hija en brazos y pregunta: “¿Qué hiciste,loca?" Con frialdad, su madre responde: “Nada, es que me hizo enojar”. “¿Qué te pasa, loca? Es mi familia", revira. “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella no”, contesta la mujer.

Avance de las investigaciones

La necropsia realizada por la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó múltiples impactos de bala en el cuerpo de Carolina Flores, seis en la cabeza y seis en el tórax.

Dos días después del crimen, la familia recibió los restos de la joven, originaria de Ensenada, Baja California. El arma asegurada fue una pistola calibre nueve milímetros; también se encontraron siete casquillos y cuatro balas deformadas.

Alejandro “N” presentó la denuncia ante la Fiscalía un día después del crimen, el 16 de abril. Argumentó que priorizó la seguridad de su hija y temía que la menor fuera enviada a una casa hogar si él era detenido. Por esa razón, grabó videos con instrucciones para el cuidado de la niña antes de acudir a declarar.

La madre de Carolina Flores, Reyna Gómez Molina, supo del asesinato tras recibir una llamada de su yerno desde la Fiscalía. Según relató a Univisión, Gómez Molina preguntó a Sánchez cómo pudo permanecer en el departamento con el cuerpo de Carolina mientras cuidaba a la niña. Él insistió en que actuó pensando solo en la seguridad de su hija.

Las autoridades identifican a Erika Guadalupe “N” como principal sospechosa. Hasta el cierre de esta nota, la mujer permanece prófuga. El guardia de seguridad del edificio declaró que no escuchó detonaciones ni movimientos extraños la noche del crimen.

La joven de 27 años vivía en Polanco junto a su pareja Añejandro, él y su madre se encontraban en el inmueble cuando ocurrió su muerte Foto: Redes sociales Carolina Flores

Colectivos y familiares exigen justicia y sanción

El caso de Carolina Flores provocó indignación en redes sociales y generó llamados a marchas en Ensenada y la Ciudad de México. Colectivos feministas y familiares exigieron a la Fiscalía la correcta clasificación del delito y sanciones para los responsables. También denunciaron omisiones y retrasos en la investigación.

La presión social llevó a la Fiscalía de la Ciudad de México a aplicar los protocolos de feminicidio, lo que implica análisis del contexto de violencia, perspectiva de género y protección a víctimas indirectas.

La joven, nacida el 4 de abril de 1999 en Ensenada, alcanza notoriedad en 2017 al coronarse Miss Teen Universe Baja California, representando a su estado en el certamen nacional Foto: Redes sociales Carolina Flores

¿Quién fue Carolina Flores Gómez?

Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada. A los 18 años, en 2017, obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California y representó a su estado en certámenes nacionales. En los últimos años, decidió enfocarse en la formación de una familia, contrajo matrimonio con Alejandro Sánchez y tuvo una hija.

La Fiscalía de Baja California manifestó disposición para colaborar en la investigación y el traslado del cuerpo, ya que la víctima era originaria de ese estado.