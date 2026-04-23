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Relatora de la ONU alerta sobre agresiones graves a defensores de derechos humanos en México, pide protección para madres buscadoras

La relatora destacó casos de asesinatos, detención arbitraria, allanamientos y riesgos para madres buscadoras en Chiapas

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El organismo internacional enfatizó la relevancia de apostar por proyectos locales orientados a mujeres y niñas
Representantes de ONU Mujeres México y embajadas de siete países recorrieron la Utopía Cihuacóatl para dialogar sobre igualdad de género. Crédito: X/@ONUMujeresMX

La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, advierte que persisten las agresiones graves contra quienes defienden los derechos humanos en México.

Lawlor señala que, aunque el gobierno ha implementado medidas para atender este problema, los ataques continúan y los desafíos estructurales permanecen.

La funcionaria pone como ejemplo el sur del país, especialmente en Chiapas, donde los riesgos y represalias alcanzan niveles elevados.

“El Estado de Chiapas exhibe la variedad de riesgos y represalias a los que se enfrentan las personas defensoras en el país, y los grupos de personas defensoras que se hacen frente a riesgos especialmente elevados,” sostiene Lawlor.

Explica que en esa entidad se cruzan intereses del crimen organizado, autoridades públicas y empresas, lo que genera inseguridad para quienes defienden los derechos humanos.

Entre los casos mencionados por la Relatora Especial destacan los asesinatos del sacerdote indígena tzotzil Padre Marcelo Pérez Pérez y el defensor maya tsotsil Simón Pedro Pérez López en 2024 y 2021, la detención presuntamente arbitraria de Versaín Velasco García, los repetidos allanamientos en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y la inseguridad que enfrentan madres buscadoras.

“Durante los seis años de mi mandato, he recibido innumerables informes sobre graves agresiones contra personas que defienden los derechos humanos en México. Lamentablemente, persisten preocupaciones sobre la continuidad de los ataques”, subrayó.

Añadió que “los tres niveles del gobierno deben reafirmar su compromiso de trabajar con las personas defensoras y hacer frente a las causas fundamentales de la injusticia y desigualdad en la sociedad mexicana”.

La Relatora Especial llama a las autoridades a revisar las detenciones arbitrarias de personas defensoras, a proteger y reconocer a quienes buscan a sus familiares desaparecidos como defensoras de derechos humanos y a respetar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, en línea con el Convenio 169 de la OIT.

Lawlor mantiene comunicación con el gobierno mexicano sobre estos casos y preocupaciones.

Esta semana, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió en México con colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, tras la reciente publicación de un informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED).

En la reunión, los colectivos denunciaron omisiones de las autoridades y comparteron su experiencia ante la crisis de desapariciones.

Al término de la reunión, Türk expresó en redes sociales:

“Es difícil encontrar las palabras para describir los intercambios que tuve hoy en México con las familias de personas desaparecidas. Es aún más difícil comprender la profundidad de su dolor y sufrimiento”.

Añadió un llamado para que “la búsqueda de verdad y justicia de las familias de personas desaparecidas sea atendida”.

“Su valentía, fortaleza y resiliencia inquebrantables me inspiran profundamente; su búsqueda de verdad y justicia debe ser atendida”, resaltó.

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