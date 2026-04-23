Sheinbaum rechaza injerencia presidencial en elección de Consejeros del INE y respalda a Arturo Chávez

Arturo Chávez rinde protesta como Consejero Electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la designación de Arturo Chávez como Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral, quien ha sido señalado por tener una cercanía con el gobierno actual y rechazó que incidencia presidencial durante el proceso de designación.

Durante la conferencia matutina de este jueves 23 de abril, la mandataria enfatizó que el INE es independiente y sus decisiones no se basan en lo que diga su gobierno.

Respecto a la reciente elección de Consejeros Electorales, que estuvo envuelta en polémicas donde se acusó incidencia presidencial, la mandataria insistió en que la autonomía del órgano electoral.

“No hay incidencia gubernamental. Hay mucho respeto a la presidenta del INE, a los consejeros y consejeras del INE, y así va a ser ahora que entren los nuevos consejeros”, afirmó.

Además Sheinbaum definió la función de los consejeros electorales como la de “hacer cumplir las leyes electorales y ser un buen consejero y garantizar, como todos los consejeros electorales, elecciones libres, transparentes y democráticas”.

Respalda designación de Arturo Chávez

Asimismo, Claudia Sheinbaum defendió los conocimientos en materia electoral del nuevo consejero electoral y subrayó el alto puntaje que tuvo en el examen den conocimientos.

“Conoce los temas electorales y fue el que más calificación sacó en los exámenes. Sacó 99 sobre 100 en el examen que se le hizo. Entonces, pues no hay nada que reclamar”, afirmó.

Esta respuesta surgió a raíz de las críticas y señalamientos sobre la designación de Arturo Chávez como consejero electoral. Destacó que fue académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ocupó el cargo de secretario académico en dicha facultad y acumuló experiencia relevante en el monitoreo electoral encargado a esa universidad.

Subrayó que la selección de Arturo Chávez respondió exclusivamente a sus credenciales, trayectoria académica y desempeño en las evaluaciones.

“Él estaba trabajando en Talleres Gráficos, que es justamente donde se imprimen las boletas electorales, garantizando la seguridad de las boletas y todo lo que tiene que ver con ello”, resaltó la mandataria.

La presidenta comentó que conoció a Arturo Chávez debido a su paso por el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, pero enfatizó que “lo que hablan por él son sus credenciales, no habla la posible relación que haya tenido conmigo”.

Aclaró que no conoció personalmente a las consejeras electorales electas que provienen de órganos electorales en Puebla y Tamaulipas, pero reconoció que ambas contaron con una trayectoria vinculada a los temas electorales.

La mandataria concluyó que la Secretaría de Gobernación mantuvo una relación institucional con la presidencia del Instituto Nacional Electoral, enfocada en la coordinación y el respeto a las decisiones internas del organismo.

“Nosotros no estamos diciendo: ‘Esto sí, esto no, esto se aprueba, esto no’. Imagínense. Ellos son los que toman esas decisiones”, sentenció Sheinbaum.