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UNAM registró 3 mil sismos en México durante marzo: ¿En qué estados tembló más?

El SSN indicó que la variación de las magnitudesde los temblores registrados fue de 1 a 5.2

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Mapa del Servicio Sismológico Nacional que muestra los sismos registrados en México este 1 de abril. (SSN)
Mapa del Servicio Sismológico Nacional que muestra los sismos registrados en México este 1 de abril. (SSN)

El Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reportó que en marzo de este año se registraron 3 mil 162 temblores con epicentros dentro del territorio mexicano.

En un video publicado en su cuenta de X, el SSN detalló que los epicentros de los sismos se concentraron en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como en el istmo de Tehuantepec y el golfo de California.

Precisó que la variación de las magnitudesde los temblores registrados fue de 1 a 5.2.

Sin embargo, los eventos más grandes del mes fueron dos sismos de magnitud 5.2, ambos en la costa de Oaxaca el 28 de marzo, al suroeste de Pinotepa Nacional. El primero de estos ocurrió a las 6:57 horas y el segundo a las 09:02 horas.

Según la UNAM, estos movimientos se generaron por el proceso de subducción entre las placas de Cocos y Norteamérica. Ambas sacudidas se sienten en varias zonas de Oaxaca, incluida la capital.

Mnecionó que entre el 28 y el 29 de marzo, el Servicio Sismológico Nacional registra una secuencia sísmica de setenta sismos con magnitudes entre tres y cuatro punto siete, asociados a los eventos principales en la costa de Oaxaca.

En la Ciudad de México se reportaron 18 sismos durante marzo, con magnitudes entre 1.1 y 2.5. La UNAM explicó que estos temblores son superficiales y están asociados a fallas corticales locales, por lo que suelen percibirse en zonas cercanas a sus epicentros.

¿Qué genera los sismos?

La UNAM explica que la capa más superficial de la Tierra, la litósfera, es rígida y puede fracturarse cuando se le aplica una fuerza. La litósfera forma un rompecabezas de Placas Tectónicas que viajan como “bloques de corcho en agua” sobre la Astenósfera, una capa visco-elástica donde el material fluye bajo presión.

Estos desplazamientos aleatorios de las placas se deben a movimientos convectivos en el manto, la capa intermedia de la Tierra. El material caliente del interior sube a la superficie, liberando calor, mientras el material más frío baja al interior. Este fenómeno provoca el movimiento de las placas tectónicas.

En los límites donde las placas hacen contacto, se generan fuerzas de fricción que mantienen atoradas dos placas adyacentes y producen grandes esfuerzos en los materiales.

Cuando estos esfuerzos superan la resistencia de la roca, o se vence la fuerza de fricción, ocurre una ruptura violenta y la liberación repentina de energía acumulada. Así se genera un temblor, que radía esa energía en forma de ondas a través del medio sólido de la Tierra.

¿Cómo se detectan los sismos?

Las ondas sísmicas provocan el movimiento del suelo al propagarse. Para registrar estos movimientos se utilizan equipos llamados sismógrafos o acelerógrafos.

Su principio de funcionamiento se basa en la inercia: una masa suspendida por un resorte permanece en reposo unos instantes respecto al movimiento del suelo. Si a la masa se le sujeta un lápiz que pinta en un papel pegado a un cilindro giratorio, se obtiene un registro del movimiento, conocido como sismograma.

Los sismógrafos modernos mantienen este principio, pero emplean componentes mecánicos y electrónicos para obtener una señal eléctrica proporcional al movimiento del suelo. Esta señal puede almacenarse localmente o transmitirse por teléfono, radio o satélite hasta un centro de adquisición.

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