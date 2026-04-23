Mundial 2026: Secretaría de las Mujeres capacita a 26 mil servidores públicos sobre violencia de género para atender turistas

Capacitación de 26 mil 674 servidores públicos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional

La Secretaría de las Mujeres reporta que 26 mil 674 servidores públicos de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional reciben capacitación sobre violencia de género para atender a turistas durante el Mundial de Futbol 2026, que inicia en junio en México, de acuerdo con el comunicado emitido este 22 de abril de 2026.

La Coordinación de Cambio Cultural y Desarrollo de Capacidades de la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva indica que entre el 17 de febrero y el 20 de abril el personal recibió formación para garantizar una vida libre de violencias e impulsar la igualdad en entornos masivos, interculturales y multilingües.

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, la estrategia contempla dotar a servidoras y servidores públicos de herramientas prácticas para actuar ante posibles incidentes antes, durante y después de algún hecho relacionado con discriminación o agresiones, así como establecer rutas de atención claras.

Estas actividades formativas se extenderán hasta el inicio del torneo. Aquellos que participen en la atención a visitantes tendrán acceso continuo a materiales y asesorías pertinentes.

Además, el Gobierno de México ofrece la línea 079 opción 1 para que las mujeres puedan recibir atención en español o inglés.

Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistodo entre las selecciones de México y Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)

Programas sociales dirigidos a jóvenes y mujeres impulsan su participación durante el Mundial

Los programas sociales dirigidos a la inclusión y la participación ciudadana de mujeres y jóvenes en México adquieren un papel destacado ante la próxima realización del Mundial 2026, generando nuevas oportunidades para sectores históricamente relegados.

Estos esquemas impulsan la integración comunitaria en regiones estratégicas del país y aportan mecanismos para que jóvenes y mujeres accedan a espacios de liderazgo y toma de decisiones colectivas.

Cifras recientes exponen un crecimiento sostenido en el ingreso de mujeres a diferentes disciplinas deportivas.

Datos de más de 4 mil registros en el torneo Mundial “Mujeres Libres” confirman el interés y la consolidación de la presencia femenina en ligas y campeonatos nacionales.

Esta tendencia se vincula con la visibilidad alcanzada gracias a políticas públicas que priorizan la igualdad de género en el deporte y el desarrollo de nuevos talentos.

Torneo Mujeres Libres

En paralelo, el torneo “Mujeres Libres”, creado para impulsar el liderazgo y la competitividad de las mujeres en el deporte, enfocó su convocatoria en mexicanas mayores de 18 años.

Este certamen promueve el acceso igualitario a escenarios deportivos. El cierre del proceso de inscripción arrojó más de 4 mil registros, ubicándose como un referente en la promoción de la equidad de género en el país.

Especialistas en derechos de las mujeres subrayan que el torneo es una herramienta social para abrir la participación femenina y facilitar el desarrollo de atletas mexicanas en espacios hasta ahora dominados por hombres.

En ese sentido, la política gubernamental reciente sostiene una apuesta por incrementar la visibilidad y los recursos asignados al deporte femenil, respaldando la formación de nuevas generaciones de atletas.