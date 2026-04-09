México

Mundial 2026: programas sociales impulsan participación ciudadana de mujeres y jóvenes mexicanos

Las convocatorias destacan por entregar apoyo y liderazgo a mujeres y jóvenes

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Tres mujeres con camisetas de fútbol verdes. Fondo: Estadio Banorte iluminado con fuegos artificiales, multitud, banderas mexicanas y logo "Jóvenes Construyendo el Futuro"
Mujeres y jóvenes mexicanos participan activamente en programas sociales y el fútbol

Los programas sociales orientados a la participación ciudadana cobran fuerza como herramientas esenciales en diferentes regiones del país estos últimos meses, con motivo del Mundial 2026, impulsando la integración comunitaria y contribuyendo a la inclusión de jóvenes y mujeres en actividades de impacto colectivo.

Estas iniciativas permiten involucrar a sectores que históricamente han enfrentado barreras para acceder a espacios de desarrollo y toma de decisiones.

Uno de los ejemplos más representativos es el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF), implementado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En este esquema, jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan pueden integrarse como Embajadores del Mundial Social. El programa está dirigido a quienes buscan experiencia en sectores como turismo, cultura, deporte y hospitalidad, y su participación se realiza en centros de trabajo tanto públicos como privados.

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Al integrarse al PJCF, las personas inscritas reciben un apoyo económico mensual equivalente al salario mínimo vigente, así como seguro médico proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El registro para sumarse a esta iniciativa se encuentra abierto hasta el 10 de abril, con prioridad para quienes residan en municipios con alta proyección turística, en el contexto de los eventos globales por realizarse en el país.

Por su parte, el torneo Mundial “Mujeres Libres”, orientado a impulsar la participación y el liderazgo femenino en el deporte, reunió al día de su cierre más de 4 mil registros.

La competencia está enfocada en mujeres mexicanas mayores de 18 años, promoviendo la equidad de género y el acceso igualitario a escenarios deportivos donde históricamente han predominado los hombres.

Avances en los proyectos rumbo al Mundial 2026.

A lo largo de la historia en México y en el mundo, integrantes de equipos femeniles han resaltado la importancia de fomentar el derecho de las mujeres a la participación en los deportes, mientras que voces especializadas en derechos de las mujeres han destacado el valor social que representa dar visibilidad y oportunidad a más atletas mexicanas.

El torneo se inscribe en un contexto nacional de impulso social y gubernamental por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo. Las políticas recientes han apostado por dar mayor visibilidad y recursos al deporte femenil, fomentando el desarrollo de nuevos talentos.

Cifras actuales muestran un aumento sostenido en el interés y la integración de mujeres en disciplinas de alto rendimiento, así como récords históricos de participación en ligas y campeonatos femeniles a nivel nacional.

El impacto de estos programas se refleja en la ampliación de oportunidades para los jóvenes y las mujeres, quienes encuentran nuevas vías de acceso a la vida productiva y a espacios públicos.

Para los jóvenes vinculados al PJCF, la interacción con espacios laborales formales representa el progreso en su capacitación y posibilidades de inserción laboral, lo cual contribuye a fortalecer su participación dentro de sus comunidades y mejorar sus perspectivas de desarrollo.

Inclusión social abre espacios

Los programas articulan diversos mecanismos para extender sus beneficios a los sectores menos favorecidos. Entre las principales estrategias para fortalecer la participación destacan:

  • Incentivos financieros que propician la integración de jóvenes.
  • Incorporación a equipos de trabajo, lo que brinda experiencia práctica y fortalece las posibilidades de empleo futuro.
  • Sistemas de registro y postulación en plataformas institucionales, donde los interesados eligen los lugares en los que desean formarse.
  • Priorización de sectores estratégicos y eventos nacionales o internacionales para maximizar el alcance y el impacto de la formación.

Ambos esquemas promueven que los beneficiarios se conviertan en actores de cambio dentro de sus comunidades, al tiempo que fomentan la toma de decisiones colectiva y la participación en ámbitos sociales clave.

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