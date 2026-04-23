México

Oficialmente, Profeco impone una costosa multa a las gasolineras que incumplan el precio máximo de los 28 pesos

La nueva medida concertada busca frenar el impacto del alza internacional de los energéticos, manteniendo la colaboración entre autoridades y empresas para asegurar la estabilidad en el abasto y contener efectos negativos en la economía nacional

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Un hombre de perfil dentro de un coche, con la mano en la barbilla, mira a un despachador. La pantalla del coche muestra las opciones "Magna" y "Premium"
Un conductor mira a un despachador en una gasolinera mientras la pantalla de su coche muestra la disyuntiva entre gasolina Magna y Premium. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

El acuerdo entre Gobierno de México y empresarios gasolineros para fijar un tope de 28 pesos por litro de diésel busca contener el aumento en los combustibles y proteger la economía nacional, en un contexto donde la inflación de energéticos presiona desde la guerra en Irán, según informaron la Procuraduría Federal del Consumidor y EFE.

Durante una reunión encabezada el martes por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representantes de las secretarías de Energía (Sener), Hacienda y Crédito Público (SHCP), Profeco, Pemex, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Guardia Nacional, junto con empresarios del sector, establecieron este precio máximo del diésel. El acuerdo fija el litro en 28 pesos, equivalentes a USD 1,61, y contempla la posibilidad de aplicar acciones adicionales para reducir aún más el precio, de acuerdo con el comunicado de la Profeco.

Imagen de archivo. Un empleado trabaja cerca de una boquilla dispensadora de combustible en una gasolinera de Pemex en Ciudad de México, México.12 de febrero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha
Imagen de archivo. Un empleado trabaja cerca de una boquilla dispensadora de combustible en una gasolinera de Pemex en Ciudad de México, México.12 de febrero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha

El precio máximo del diésel se mantiene en $28 y el estímulo fiscal continuará

Según la Profeco, el Gobierno federal también mantendrá los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el diésel, lo que representa un subsidio fiscal sostenido. Adicionalmente, el Ejecutivo trabaja en la disminución de las comisiones que cobran bancos y comercios por el pago con tarjetas, vales y otros medios electrónicos, con el fin de facilitar la adquisición del combustible para consumidores y empresas.

Durante la sesión, los empresarios refrendaron su compromiso con las medidas impulsadas desde la Presidencia para beneficiar a las familias mexicanas. El sector se suma incrementando el número de estaciones de servicio adheridas al acuerdo, con una cobertura ampliada a nivel nacional.

Se acordó que las autoridades continuarán con la agilización de trámites administrativos, además de reforzar tanto la seguridad como la cadena logística de suministro para garantizar la disponibilidad del combustible y prevenir desabasto.

Imagen de archivo. Un cartel de la empresa estatal Petróleos Mexicanos muestra los precios de la gasolina en una estación de servicio después de que México suspendiera una semana el subsidio a la gasolina a través de la frontea con EEUU, en Ciudad Juárez, México 2 de abril de 2022. REUTERS/José Luis González
Imagen de archivo. Un cartel de la empresa estatal Petróleos Mexicanos muestra los precios de la gasolina en una estación de servicio después de que México suspendiera una semana el subsidio a la gasolina a través de la frontea con EEUU, en Ciudad Juárez, México 2 de abril de 2022. REUTERS/José Luis González

La política de control de precios de combustibles se renueva ante el alza global

El pacto actualiza y amplía la “Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México”, que originalmente se suscribió en febrero de 2025 y ha sido renovada en los últimos 12 meses. Esta política, de carácter voluntario, no impone sanciones ni obligaciones legales a las empresas firmantes, aunque en el caso de este nuevo acuerdo sobre diésel no se precisaron los plazos de vigencia ni los detalles de su duración, señalaron EFE y Profeco.

El acuerdo por el diésel sigue a la renovación, en marzo pasado, del precio máximo para la gasolina regular, que quedó fijado en 24 pesos por litro (USD 1,38), en respuesta a la volatilidad internacional en los precios de los hidrocarburos.

Fotografía de archivo en la que un hombre despacha gasolina en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
Fotografía de archivo en la que un hombre despacha gasolina en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

El Gobierno y el sector gasolinero buscan evitar incrementos injustificados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había declarado recientemente en su conferencia matutina que “no había razón para que el diésel se ofreciera en las gasolineras a precios superiores al tope acordado”. Este pronunciamiento antecedió a la firma del acuerdo y refleja la presión sobre el sector para evitar incrementos injustificados en los combustibles.

Empresarios gasolineros reiteraron ante las autoridades su voluntad de colaborar con el Gobierno y aumentar la participación de sucursales adheridas al plan para estabilizar el precio.

El convenio establece un control concertado del precio del diésel y compromete a las partes a redoblar esfuerzos para proteger la economía mexicana ante factores internacionales.

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