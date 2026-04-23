México

Agencias de Estados Unidos operarían desde el búnker policial de Chihuahua en plena tensión diplomática

DEA, FBI, HSI y CBP ocupan un piso completo en la Torre Centinela de Ciudad Juárez, en un acuerdo de colaboración gestionado antes del incidente con la CIA

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Las instalaciones del edificio más avanzado en materia de seguridad estatal se destinarán al trabajo de análisis e intercambio de información por parte de agentes extranjeros bajo un esquema gestionado desde el año pasado. (Mejorada con IA)
Las instalaciones del edificio más avanzado en materia de seguridad estatal se destinarán al trabajo de análisis e intercambio de información por parte de agentes extranjeros bajo un esquema gestionado desde el año pasado. (Mejorada con IA)

Un piso completo del edificio de seguridad más moderno de Chihuahua estaría destinado a operar como búnker permanente de agentes extranjeros. El nivel 18 de la Torre Centinela —sede de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en Ciudad Juárez— habría sido asignado a personal de la DEA, FBI, HSI y CBP, de acuerdo con declaraciones del director de la corporación policiaca estatal, Gilberto Loya Chávez.

El anuncio llega en uno de los momentos más tensos de la relación México-Estados Unidos: apenas días después de que se revelara que dos agentes de la CIA habrían muerto en un accidente carretero en la sierra de Chihuahua, en una operación que el gobierno federal asegura desconocía.

Vista trasera de una persona con una camiseta azul oscuro que lleva el logotipo 'FBI' en letras mayúsculas amarillas brillantes
(Reuters)

Qué harían las agencias de EU desde la Torre Centinela

Según Loya Chávez, la presencia estadounidense en el edificio se limitaría a tareas de análisis e intercambio de inteligencia:

  • Analistas y personal técnico de DEA, FBI, HSI y CBP operarían desde el piso 18
  • El esquema también contemplaría la participación de Sedena, Semar, SSPC y Guardia Nacional
  • El acuerdo habría sido gestionado desde octubre pasado
  • Las agencias no realizarían trabajo policiaco en campo, según las autoridades estatales

“En el nivel de colaboración que tenemos, es suficiente con las facultades estatales para poder cooperar con estas agencias de manera permanente”, declaró el funcionario.

La participación de analistas estadounidenses en el edificio permanece bajo revisión por parte de instancias federales pese a declaraciones estatales sobre suficiencia jurídica en las acciones conjuntas llevadas a cabo. REUTERS/Kylie Cooper
La participación de analistas estadounidenses en el edificio permanece bajo revisión por parte de instancias federales pese a declaraciones estatales sobre suficiencia jurídica en las acciones conjuntas llevadas a cabo. REUTERS/Kylie Cooper

El edificio que ya operaría —y lo que aún faltaría autorizar

La Torre Centinela habría arrancado operaciones el lunes pasado con 150 trabajadores distribuidos en los pisos 13, 14 y 15, dedicados a inteligencia, análisis táctico y videovigilancia, según el vocero de la dependencia, Jorge Armendáriz.

El centro de fusión concentraría tecnología de punta para investigar:

  • Tráfico de migrantes y armas
  • Narcotráfico
  • Delincuencia organizada

Sin embargo, el propio director Loya reconoció que los procesos formales aún no habrían concluido: “en paralelo, corren todos los procesos para que la Cancillería de México autorice el siguiente nivel de colaboración”, dijo.

El nudo legal: soberanía y líneas que no deben cruzarse

La declaración del funcionario chihuahuense expone una tensión que ya tiene nombre propio en el debate nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló esta semana que el gobierno de Chihuahua habría coordinado directamente con una agencia extranjera —en referencia al episodio de la CIA— sin notificar a la Cancillería, en posible violación de la Ley de Seguridad Nacional.

Esa misma ley sería la que el estado de Chihuahua deberá cumplir para formalizar la presencia de las agencias en la Torre Centinela. Por ahora, las autoridades estatales aseguran que la colaboración en curso sería suficiente bajo sus facultades locales —una interpretación que, a la luz del conflicto diplomático reciente, el gobierno federal podría no compartir.

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