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Sheinbaum confirma investigación por incendio en Zacatecas tras protesta de productores de frijol

La fiscalía estatal revisa si el fuego fue accidental o provocado en bodegas, en una zona clave para la producción nacional del grano

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles 22 de abril. (Crédito: Captura de pantalla | Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles 22 de abril. (Crédito: Captura de pantalla | Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se encuentra en curso una investigación por el incendio ocurrido en bodegas de almacenamiento de frijol en Zacatecas, registrado la noche de este martes, tras una protesta de productores en la región.

Durante ‘La Mañanera’, la mandataria explicó que las autoridades buscan establecer si el fuego fue consecuencia de la quema de objetos durante la movilización o si se trató de un acto directo contra las instalaciones. También indicó que la fiscalía ya atiende el caso y que la definición del origen del incendio será determinante para el curso legal.

El incidente se registró en bodegas de la empresa federal Alimentación para el Bienestar (antes Segalmex), ubicadas en la colonia La Escondida —una zona relevante para la producción de frijol—, donde la infraestructura de almacenamiento cumple un papel central en la cadena de distribución del grano. En ese contexto, la presidenta subrayó que el programa federal orientado al fortalecimiento de este cultivo se mantiene como una de las principales estrategias en materia agropecuaria.

Política pública en torno al frijol

En este contexto, Sheinbaum refirió que la política pública en torno al frijol contempla el uso de semillas mejoradas, la implementación de precios de garantía y esquemas de compra directa entre productores y comercializadores. Estas acciones se desarrollan principalmente en entidades como Zacatecas, Nayarit y Durango, consideradas zonas clave para la producción nacional.

La jefa del Ejecutivo también indicó que, como resultado de este programa, se ha registrado un incremento en la producción, con un volumen adicional cercano a las 3 mil toneladas en el presente año. Este aumento “forma parte de los objetivos de soberanía alimentaria impulsados por el gobierno federal”.

Los hechos ocurridos durante la protesta se insertan en este contexto productivo, donde las bodegas afectadas representan un punto estratégico para el resguardo y comercialización del grano. La investigación en curso deberá determinar si los daños derivaron de un incidente durante la movilización o de una acción intencional.

Información en proceso.

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