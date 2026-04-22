Pensiones del Bienestar 2026: cómo saber cuándo y dónde recoger mi tarjeta del Bienestar

Las Pensiones del Bienestar son iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno de México que buscan apoyar a la población adulta del país a través de un apoyo económico que se entrega de manera bimestral.

Las Pensiones del Bienestar son iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno de México que buscan apoyar a la población adulta del país a través de un apoyo económico que se entrega de manera bimestral.

El dinero que se entrega a los derechohabientes se distribuye de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar, por lo que se puede cobrar sin ningún problema en cualquier ventanilla o cajero automático del mismo banco.

El objetivo que tienen estas políticas es garantizar un recurso monetario a cada adulto mayor y así estos puedan tener una vejez más digna y plena.

Los registros a las Pensiones Bienestar comenzarán en febrero (Gobierno de México)

Entrega de tarjetas del Bienestar

En este contexto, la Secretaría de Bienestar dio a conocer todos los detalles sobre la entrega de tarjetas para las personas que se registraron a la Pensión para Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar durante el pasado mes de febrero.

Los nuevos beneficiarios tendrán que acudir del 20 al 24 de abril de forma presencial a los módulos del Bienestar con su identificación oficial en original y copia, así como su tablón de registro.

Documentos para recoger la tarjeta

Identificación oficial (original y copia)

Talón de registro

Una beneficiaria de la Pensión para el Bienestar sonríe mientras recibe su Tarjeta Bienestar durante el periodo de entrega nacional que se extiende del 20 al 25 de abril para nuevos derechohabientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo saber cuándo y dónde recoger mi tarjeta del Bienestar para las pensiones?

Los adultos mayores que se registraron podrán consultar la información sobre la fecha y el lugar para recoger su tarjeta utilizando su CURP. Además, también, las y los derechohabientes nuevos recibirán un mensaje SMS en el número de teléfono registrado, donde se les informará el lugar, día y hora para presentarse y obtener la tarjeta del Bienestar con la que recibirán su pensión.

Contexto y detalles de los programas sociales

Más de 13.4 millones de personas actualmente reciben la Pensión de las Personas Adultas Mayores, y se proyecta que en 2026 la cifra supere los 14 millones de beneficiarios. Este apoyo ha contribuido a disminuir desigualdades históricas y a elevar la calidad de vida de quienes han aportado al desarrollo de México.

Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzarán a partir del 16 de febrero (Banco del B)

Por su parte, el crecimiento de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar marca un hito en la protección social. Datos oficiales indican que, al cierre de 2025, 3 millones de mujeres son beneficiarias de este programa, lo que representa una expansión que no tiene antecedentes en la historia reciente de las políticas de inclusión en México.

Uno de los aspectos más destacados en la evolución del programa es la garantía de acceso automático. Desde 2025,todas las mujeres que cumplen 65 años pasan a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.