México

¿Se puede cobrar Pensión del Bienestar y pensión del IMSS o ISSSTE al mismo tiempo?

La compatibilidad entre distintos apoyos económicos es una de las preguntas más frecuentes entre quienes buscan asegurar su bienestar en la etapa de retiro

Guardar
La Pensión para el Bienestar abrió un nuevo periodo de registros (Secretaría del Bienestar)
¿Se puede cobrar Pensión del Bienestar y pensión del IMSS o ISSSTE al mismo tiempo? (Secretaría del Bienestar)

Las personas adultas mayores en México enfrentan con frecuencia dudas sobre la compatibilidad de diferentes pensiones.

La posibilidad de recibir la Pensión del Bienestar junto con la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una de las más consultadas en los módulos de atención y foros ciudadanos.

Requisitos y características de la Pensión del Bienestar

La Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores es un programa federal dirigido a quienes han cumplido 65 años o más.

La entrega de este apoyo económico no está condicionada por la situación laboral, el nivel socioeconómico, ni la afiliación a otros sistemas de pensión.

La Constitución reconoce este estímulo como un derecho, por lo que el Estado mexicano debe garantizar su cumplimiento, sin importar el gobierno en turno.

El monto asignado a la Pensión del Bienestar es fijo y se otorga de manera bimestral. Para el año 2025, la cifra establecida es de 6 mil 200 pesos cada dos meses.

El procedimiento de incorporación requiere acudir de forma presencial a los módulos de atención, presentar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un número de contacto.

El registro se realiza únicamente de lunes a viernes y el horario de los módulos es de 10:00 a 16:00 horas.

Pensión del Bienestar para personas adultas mayores
La Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores es un programa federal dirigido a quienes han cumplido 65 años o más.

Naturaleza y requisitos de las pensiones IMSS e ISSSTE

La pensión del IMSS está destinada a quienes trabajaron en el sector privado y realizaron aportaciones periódicas al sistema de seguridad social.

El monto mensual de esta pensión depende de varios factores: el régimen bajo el cual se cotizó, el número de semanas reconocidas, la edad al momento de la jubilación y el salario promedio durante la etapa final de la vida laboral.

Por su parte, el ISSSTE atiende a quienes laboraron en el sector público. Los requisitos y el cálculo de la pensión se rigen por su propia normativa, pero comparten con el IMSS el principio de que las aportaciones y tiempo de servicio determinan los beneficios futuros.

Ambos institutos exigen que las personas hayan cumplido con los periodos mínimos de cotización y, según el caso, pueden requerir trámites adicionales para sumar tiempos de servicio si el trabajador ha estado afiliado a los dos sistemas en distintos momentos de su carrera laboral.

La Pensión del Bienestar no presenta restricciones para quienes ya reciben una pensión del IMSS o del ISSSTE.

Los portales oficiales de los programas federales señalan que los beneficiarios pueden sumar ambas percepciones, siempre que cumplan con la edad requerida y presenten la documentación correspondiente.

La Pensión del Bienestar no presenta restricciones para quienes ya reciben una pensión del IMSS o del ISSSTE.
La Pensión del Bienestar no presenta restricciones para quienes ya reciben una pensión del IMSS o del ISSSTE.

No existe una norma que impida el cobro de ambas pensiones, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos en cada sistema y se concluyan los trámites necesarios.

Esta alternativa permite a numerosas familias sumar ingresos y fortalecer su red de protección en la etapa de retiro, como lo confirman los portales oficiales de los programas sociales.

Recomendaciones para tramitar y combinar pensiones sin complicaciones

Para acceder a estos beneficios, es fundamental reunir y presentar la documentación oficial en cada módulo correspondiente.

La asesoría personalizada en IMSS, ISSSTE y Bienestar puede evitar errores que retrasen los pagos o compliquen los trámites.

El reconocimiento de estos derechos ha permitido que muchas familias mexicanas mejoren su calidad de vida en la etapa de retiro, al contar con ingresos complementarios provenientes tanto del Estado como de los sistemas de seguridad social.

La suma de la Pensión del Bienestar y la del IMSS o ISSSTE representa una herramienta clave para asegurar el bienestar económico de las personas adultas mayores en el país.

Temas Relacionados

Pension Del BienestarPension BienestarTramitesmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

FGR investiga balacera en Teotihuacán que dejó dos personas muertas

Derivado del ataque al menos 13 personas de diversas nacionalidades resultaron heridas

FGR investiga balacera en Teotihuacán que dejó dos personas muertas

Angélica Vale revela qué pasa con sus hijos en medio de su divorcio con Otto Padrón y las grabaciones de ‘Juego de Voces’

La actriz compartió que aún no concluye su proceso legal de separación con Otto Padrón y enfatizó que busca evitar controversias por el bien de sus hijos mientras mantiene su agenda laboral activa

Angélica Vale revela qué pasa con sus hijos en medio de su divorcio con Otto Padrón y las grabaciones de ‘Juego de Voces’

Nuevo ingreso de tropas de EEUU a México: Senado recibe solicitud de Sheinbaum para ejercicios militares en tres estados

Las actividades se realizarían entre mayo y octubre en Campeche y el centro del país

Nuevo ingreso de tropas de EEUU a México: Senado recibe solicitud de Sheinbaum para ejercicios militares en tres estados

ENHYPEN en México: fans piden barreras entre VIP y general

Las secciones de mayor costo tendrían pocos beneficios

ENHYPEN en México: fans piden barreras entre VIP y general

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de abril?: Línea 9 y A con retrasos por retiro de trenes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de abril?: Línea 9 y A con retrasos por retiro de trenes
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

ENHYPEN en México: fans piden barreras entre VIP y general

ENHYPEN en México: fans piden barreras entre VIP y general

Paola Núñez, Barbie de ‘Amor en Custodia’, reaparece compartiendo fotos de su boda al estilo campirano

‘Michael’: vive gratis la experiencia inmersiva en CDMX para celebrar la biopic del Rey del Pop

Qué es un hematoma subdural, diagnóstico de Lupita Villalobos que le impidió participar en el Supernova Génesis

Patricia Reyes Spíndola acepta papel en cine ‘gore’ para retarse como actriz a sus 72 años: “Muy fuerte, mucha sangre”

DEPORTES

Rafa Márquez habría firmado contrato para ser entrenador de la Selección Mexicana para el ciclo mundialista 2030

Rafa Márquez habría firmado contrato para ser entrenador de la Selección Mexicana para el ciclo mundialista 2030

América vs Atlas: cuánto costarán los boletos para la última jornada de la Liga MX

Qué es un hematoma subdural, diagnóstico de Lupita Villalobos que le impidió participar en el Supernova Génesis

Lupita Villalobos se pierde el Supernova Génesis por razones médicas

Selección Mexicana de Waterpolo hace historia al conseguir el oro y clasificar invicta a los Juegos Centroamericanos 2026