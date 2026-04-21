México

Pensiones del Bienestar 2026: fecha límite para recoger la tarjeta del Bienestar y documentos necesarios

El plástico del Banco del Bienestar es el único medio por el cual se depositan los pagos bimestrales de estos programas

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Esta semana comenzó la entrega de tarjetas del Bienestar para las personas que se registraron en febrero a la Pensión para Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar.
Esta semana comenzó la entrega de tarjetas del Bienestar para las personas que se registraron en febrero a la Pensión para Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar.

Esta semana comenzó la entrega de tarjetas del Bienestar para las personas que se registraron en febrero a la Pensión para Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar.

Cabe señalar que el plástico del Banco del Bienestar es el único medio por el cual se depositan los pagos bimestrales de estos programas sociales. Por ello, contar con el plástico es esencial para recibir el apoyo económico sin contratiempos.

La Pensión para Adultos Mayores va dirigida a personas de 65 años en adelante y entrega a cada beneficiario un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos.

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Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar está enfocada en adultas mayores de 60 a 64 años de edad y otorga a cada participante un monto económico de 3 mil 100 pesos.

Fecha límite para recoger la tarjeta del Bienestar si me registré a las Pensiones del Bienestar

De acuerdo con lo informado con las autoridades, la dispersión de tarjetas del Bienestar terminará el próximo viernes 25 de abril.

Cabe señalar que la entrega de tarjetas se realiza de manera organizada: cada derechohabiente recibirá un mensaje de texto en el número de teléfono proporcionado al momento del registro. En ese aviso se detallará el sitio, la fecha y la hora en que deben acudir para retirar la tarjeta correspondiente.

Documentos para recoger la tarjeta

Para poder recoger el plástico, las y los derechohabientes tendrán que acudir con su identificación oficial en original y copia, así como su talón de registro.

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Talón de registro
De acuerdo con lo informado con las autoridades, la dispersión de tarjetas del Bienestar terminará el próximo viernes 25 de abril (X@apoyosbienestar)
De acuerdo con lo informado con las autoridades, la dispersión de tarjetas del Bienestar terminará el próximo viernes 25 de abril (X@apoyosbienestar)

Impacto social de las pensiones

Más de 13.4 millones de personas actualmente reciben la Pensión de las Personas Adultas Mayores, y se proyecta que en 2026 la cifra supere los 14 millones de beneficiarios. Este apoyo ha contribuido a disminuir desigualdades históricas y a elevar la calidad de vida de quienes han aportado al desarrollo de México.

Por su parte, el crecimiento de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar marca un hito en la protección social. Datos oficiales indican que, al cierre de 2025, 3 millones de mujeres son beneficiarias de este programa, lo que representa una expansión que no tiene antecedentes en la historia reciente de las políticas de inclusión en México.

Uno de los aspectos más destacados en la evolución del programa es la garantía de acceso automático. Desde 2025,todas las mujeres que cumplen 65 años pasan a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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