La temporada de huracanes 2026 iniciará en junio: el SMN prevé impacto de 5 ciclones en México

Sería el ciclón número 11 de la temporada 2024 en el Océano Pacífico. (NHC)

Al menos cinco ciclones tropicales podrían avanzar sobre territorio mexicano durante la temporada de huracanes 2026, según datos presentados por especialistas en el XXI Seminario Internacional de Huracanes en Mérida. El cálculo se basa en registros acumulados desde 1964 a 2025, que documentan un promedio anual de tres impactos en el Pacífico y dos en el Atlántico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico oficial para la próxima temporada, cuya apertura está fijada para junio en el océano Atlántico y el mar Caribe, se definirá durante abril en una reunión con autoridades de Protección Civil, detalló Fabián Vázquez Romaña. Paralelamente, la institución desarrolla herramientas tecnológicas de monitoreo y modelos para anticipar trayectorias, orientados a fortalecer la capacidad de respuesta y prevención ante futuros eventos meteorológicos.

Police officers check a drain on a flooded avenue outside Benito Juarez International Airport after record-breaking rains temporarily halted operations during Mexico City's most intense rainy season on record, according to local media, in Mexico City, Mexico, August 12, 2025. REUTERS/Luis Cortes

La temporada en el Atlántico, que incluye el Golfo de México y el Mar Caribe, iniciará el 1 de junio, cubriendo entidades de alto impacto turístico y comercial como Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tamaulipas, manteniéndose ambas temporadas en alerta hasta el 30 de noviembre.

La estimación para 2026 destaca por el número y la severidad de los ciclones. De acuerdo con las proyecciones difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional, el Pacífico concentrará entre 15 y 20 sistemas tropicales, mientras que el Atlántico registrará entre 14 y 19 eventos, cifras muy por encima del promedio histórico de estas cuencas. Este incremento sostenido en la amenaza está asociado a las altas temperaturas superficiales del mar y a la acción combinada de varios fenómenos climáticos globales.

Durante la temporada, los sistemas más intensos serán motivo de especial atención por parte de las autoridades. El dato de mayor preocupación, resaltado por las áreas de Protección Civil y citado por el Servicio Meteorológico Nacional, señala que al menos cuatro o cinco ciclones en cada costa evolucionarán a categorías mayores en la Escala Saffir-Simpson (niveles 3, 4 o 5), lo que representa un peligro concreto para la infraestructura hotelera, eléctrica y carretera en las áreas más expuestas.

Nomenclatura de los ciclones

En el Pacífico, el primer ciclón que reciba nombre será Amanda, seguido por Boris y Cristina en la secuencia oficial. Por su parte, el Atlántico inicia con Arthur y continuará con Bertha y Cristóbal como los siguientes fenómenos en alertar a la región.

La previsión de hasta 20 ciclones tropicales en el Pacífico y 19 en el Atlántico, junto al aumento esperado en la intensidad de varios de estos sistemas, convierte a la temporada 2026 en una de las más vigiladas de las últimas décadas por organismos meteorológicos y autoridades de protección civil mexicanas.

Cómo protegerse durante la temporada

Ante la cercanía de la temporada de tormentas, las autoridades sugieren las siguientes medidas:

Almacenar agua potable, alimentos no perecederos, medicinas y linternas

Seguir puntualmente los reportes oficiales

No acercarse a ríos, arroyos ni zonas costeras