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Hoy soy el Chef: lista completa de famosos confirmados para la competencia de cocina más famosa de Televisa

La segunda temporada del reality suma a exhabitantes de La Casa de los Famosos México y figuras del entretenimiento

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Hoy soy el chef - Foto: Televisa
La llegada de famosos que brillaron en otros realities promete sorpresas y una dosis de comedia junto a la competencia culinaria. Foto: Televisa

La segunda temporada de Hoy soy el Chef comenzará el próximo 20 de abril con la llegada de nueve parejas de famosos que buscarán asegurar su lugar en la competencia culinaria del matutino de Televisa.

La producción a cargo de Andrea Rodríguez y la conducción de Andrea Legarreta integrará a figuras con pasado en otros reality shows, lo que suma expectativa y competencia desde antes de su estreno.

El equipo ganador recibirá un reconocimiento especial, luego de impresionar tanto al jurado como a los televidentes. La dinámica diaria establece que las parejas favoritas podrán sumar puntos extra y evitar la eliminación gracias a la votación habilitada para la audiencia.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
La segunda temporada de Hoy soy el Chef inicia el 20 de abril con nueve parejas de famosos compitiendo en la cocina de Televisa. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Nueve parejas de famosos compiten y reciben apoyo en votaciones diarias

El concurso reúne a nueve parejas conformadas por personalidades con trayectoria en reality shows y programas de entretenimiento. Entre los nombres confirmados se encuentran:

  • Omar Fierro y Nicola Porcela
  • Mariana Botas y Jessica Segura
  • Tania Rincón y Ana Caty Hernández
  • Adri Leal y El Diablito
  • Jimena Longoria y Andrea Escalona
  • Mayte Carranco y Jorge Losa
  • Shiky y Arath de la Torre
  • Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez
  • Galilea Montijo y Claudia Troyo

Cada dupla integra a un participante con experiencia en cocina y a un aprendiz, en un formato que genera tanto competencia como comedia.

La competencia "Hoy soy el chef" empezará muy pronto en Las Estrellas (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)
Cada pareja está formada por un famoso experto y un aprendiz, creando un balance entre habilidades culinarias y entretenimiento. (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

Una de las participaciones que más destaca es la de Shiky, exhabitante de La Casa de los Famosos México, quien se une a Arath de la Torre para formar el equipo “Sazón a mesa”.

Durante la presentación del equipo, Shiky afirmó: “De la casa más famosa de México a la cocina en la que todo mundo quiere estar, yo soy Shiky y estoy en Hoy soy el Chef”.

Además, compartió que su especialidad combina platillos españoles y mexicanos, aunque reconoció: “En la cocina soy diría que bueno, a primera vista no te va a entrar el platillo, no soy muy bueno, pero en cuanto te lo lleves a la boca me lo vas a aplaudir”.

Dos hombres, Shiky y Arath de la Torre, vestidos con chaquetas de chef, posan sonrientes frente a un fondo abstracto colorido con el texto "Sazón a mesa"
Shiky, exhabitante de La Casa de los Famosos México, y Arath de la Torre forman el equipo "Sazón a mesa" para una participación destacada. (Instagram: @programahoy)

Participantes de La Casa de los Famosos llegan a la cocina de Hoy

La integración de exhabitantes de La Casa de los Famosos como Shiky aporta un nuevo matiz al reality culinario. Su llegada fue anunciada el 15 de abril por Andrea Legarreta y Raúl Araiza en el set del matutino.

El conductor explicó que su “arma secreta” es cualquier pasta o gaspacho, aunque admite que el pescado no es su fuerte.

Por su parte, Arath de la Torre resaltó el sentido personal que tiene esta nueva competencia: “Siempre hay una segunda oportunidad y he estado practicando la nogada todo el año. Vengo con todo para ganar, Shiky de ti espero concentración, sazón, paciencia, que te cuides tus dedos”.

La conducción de Andrea Legarreta y la presencia de Paul Stanley y Raúl Araiza como “Comensales de Oro” aportan continuidad y familiaridad al formato que, en palabras de la producción, busca mantener la atención del público.

Dos hombres, Arath de la Torre y Shiky, posan en chaquetas de chef blancas con detalles naranjas sobre un fondo azul. Arath apunta al frente
Arath de la Torre y Shiky, exhabitante de La Casa de los Famosos México, se unen con energía y humor para formar el equipo "Sazón a mesa" en un nuevo proyecto. (Instagram: @programahoy)

El premio eleva la exigencia y la tensión en la competencia

El premio destinado a la dupla ganadora es uno de los incentivos centrales de esta temporada. La pareja que logre impresionar al jurado y al público recibirá un reconocimiento especial.

La expectativa se concentra en la combinación de votación digital y evaluación del jurado, factores que, según los organizadores, elevan el nivel de exigencia.

La votación en línea se habilita diariamente y permite que el público otorgue puntos extra a sus equipos favoritos de lunes a miércoles, mientras que jueves y viernes la decisión del público puede evitar la eliminación de alguna pareja.

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