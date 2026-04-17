Hoy soy el Chef: lista completa de famosos confirmados para la competencia de cocina más famosa de Televisa

La segunda temporada de Hoy soy el Chef comenzará el próximo 20 de abril con la llegada de nueve parejas de famosos que buscarán asegurar su lugar en la competencia culinaria del matutino de Televisa.
La producción a cargo de Andrea Rodríguez y la conducción de Andrea Legarreta integrará a figuras con pasado en otros reality shows, lo que suma expectativa y competencia desde antes de su estreno.
El equipo ganador recibirá un reconocimiento especial, luego de impresionar tanto al jurado como a los televidentes. La dinámica diaria establece que las parejas favoritas podrán sumar puntos extra y evitar la eliminación gracias a la votación habilitada para la audiencia.
Nueve parejas de famosos compiten y reciben apoyo en votaciones diarias
El concurso reúne a nueve parejas conformadas por personalidades con trayectoria en reality shows y programas de entretenimiento. Entre los nombres confirmados se encuentran:
- Omar Fierro y Nicola Porcela
- Mariana Botas y Jessica Segura
- Tania Rincón y Ana Caty Hernández
- Adri Leal y El Diablito
- Jimena Longoria y Andrea Escalona
- Mayte Carranco y Jorge Losa
- Shiky y Arath de la Torre
- Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez
- Galilea Montijo y Claudia Troyo
Cada dupla integra a un participante con experiencia en cocina y a un aprendiz, en un formato que genera tanto competencia como comedia.
Una de las participaciones que más destaca es la de Shiky, exhabitante de La Casa de los Famosos México, quien se une a Arath de la Torre para formar el equipo “Sazón a mesa”.
Durante la presentación del equipo, Shiky afirmó: “De la casa más famosa de México a la cocina en la que todo mundo quiere estar, yo soy Shiky y estoy en Hoy soy el Chef”.
Además, compartió que su especialidad combina platillos españoles y mexicanos, aunque reconoció: “En la cocina soy diría que bueno, a primera vista no te va a entrar el platillo, no soy muy bueno, pero en cuanto te lo lleves a la boca me lo vas a aplaudir”.
Participantes de La Casa de los Famosos llegan a la cocina de Hoy
La integración de exhabitantes de La Casa de los Famosos como Shiky aporta un nuevo matiz al reality culinario. Su llegada fue anunciada el 15 de abril por Andrea Legarreta y Raúl Araiza en el set del matutino.
El conductor explicó que su “arma secreta” es cualquier pasta o gaspacho, aunque admite que el pescado no es su fuerte.
Por su parte, Arath de la Torre resaltó el sentido personal que tiene esta nueva competencia: “Siempre hay una segunda oportunidad y he estado practicando la nogada todo el año. Vengo con todo para ganar, Shiky de ti espero concentración, sazón, paciencia, que te cuides tus dedos”.
La conducción de Andrea Legarreta y la presencia de Paul Stanley y Raúl Araiza como “Comensales de Oro” aportan continuidad y familiaridad al formato que, en palabras de la producción, busca mantener la atención del público.
El premio eleva la exigencia y la tensión en la competencia
El premio destinado a la dupla ganadora es uno de los incentivos centrales de esta temporada. La pareja que logre impresionar al jurado y al público recibirá un reconocimiento especial.
La expectativa se concentra en la combinación de votación digital y evaluación del jurado, factores que, según los organizadores, elevan el nivel de exigencia.
La votación en línea se habilita diariamente y permite que el público otorgue puntos extra a sus equipos favoritos de lunes a miércoles, mientras que jueves y viernes la decisión del público puede evitar la eliminación de alguna pareja.