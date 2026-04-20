México

Edith Guadalupe habría muerto el mismo día de su desaparición en CDMX, apunta la fiscal Bertha Alcalde

Las indagatorias se centran en el borrado de videograbaciones del edificio y en inconsistencias del vigilante detenido; los peritajes buscan reconstruir la cronología de los hechos

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El cuerpo de Edith Guadalupe fue encontrado con golpes debajo de un montículo de arena, reveló la Fiscalía de la CDMX durante una conferencia el pasado viernes 17 de abril. (Crédito: FGJCDMX)
El cuerpo de Edith Guadalupe fue encontrado con golpes debajo de un montículo de arena, reveló la Fiscalía de la CDMX durante una conferencia el pasado viernes 17 de abril. (Crédito: FGJCDMX)

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó que la investigación por el feminicidio de Edith Guadalupe establece como hipótesis central que la joven fue privada de la vida el mismo día en que ingresó a un edificio residencial de la capital —el 15 de abril—, donde habría ocurrido el crimen entre las 16:40 y las 17:40 horas, de acuerdo con los registros de cámaras de seguridad.

Durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui —la mañana de este lunes—, la funcionaria explicó que la víctima ingresó al inmueble alrededor de las 16:40 horas y que, a partir de ese momento, se detectó el borrado de grabaciones de videovigilancia durante aproximadamente una hora, lo que forma parte de los principales indicios que sostiene la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el caso se centra en la manipulación de los sistemas de videovigilancia del edificio y en las contradicciones detectadas en las declaraciones del vigilante del inmueble, quien permanece detenido como parte de las indagatorias.

Alcalde Luján señaló que el trabajador del lugar incurrió en inconsistencias durante su entrevista ministerial, entre ellas la falta de registro de entrada al departamento al que presuntamente habría acudido la víctima, así como la ausencia de una justificación sobre el borrado de los videos en el horario clave.

La Fiscalía sostiene que el acceso a los sistemas de cámaras estaría bajo control del propio vigilante, por lo que se analiza si hubo intervención de más personas en la alteración de los registros, sin descartar otras líneas de investigación.

La Fiscalía de CDMX cumplimentó una orden de aprehensión contra un guardia de seguridad del edificio donde la joven fue vista por última vez. (Capturas de pantalla)
La Fiscalía de CDMX cumplimentó una orden de aprehensión contra un guardia de seguridad del edificio donde la joven fue vista por última vez. (Capturas de pantalla)

Entre los indicios incorporados a la carpeta se encuentran el vaciado de las grabaciones, rastros de sangre localizados en el inmueble y un desarmador, elementos que forman parte del sustento de la hipótesis ministerial.

La fiscal aclaró que la necropsia amplía el rango de la posible hora de muerte, por lo que los registros de videovigilancia y los peritajes en criminalística serán determinantes para precisar la cronología de los hechos.

Versión de entrevista de trabajo no está confirmada

En paralelo, la investigación también analiza la versión de que la joven habría acudido al lugar tras una oferta de trabajo, aunque esta línea no ha sido confirmada y se indaga si existieron invitaciones previas relacionadas con entrevistas laborales.

Ficha de búsqueda de Edith Guadalupe Valdés. (Crédito: FGJCDMX)
Ficha de búsqueda de Edith Guadalupe Valdés. (Crédito: FGJCDMX)

Asimismo, la Fiscalía mantiene abierta la revisión de un video difundido en redes sociales en el que un residente del edificio aparece en un elevador con otra joven, aunque hasta ahora no se han encontrado elementos que lo vinculen directamente con el feminicidio. El sujeto ya fue identificado y será entrevistado.

Alcalde Luján sostuvo que la investigación se desarrolla bajo criterios de rigor científico y descartó que el detenido haya sido víctima de agresiones o tortura, al señalar que cualquier denuncia en ese sentido será investigada conforme a los protocolos establecidos.

El caso de Edith Guadalupe se mantiene en proceso de integración de pruebas, mientras la Fiscalía capitalina asegura que la familia de la víctima será informada de los avances antes de su difusión pública y que se trabaja en distintas líneas para esclarecer la mecánica del crimen y las responsabilidades correspondientes.

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