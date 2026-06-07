Lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones: así será el clima en CDMX del 7 al 10 de junio

Se prevén condiciones inestables por varios sistemas atmosféricos en la capital y el centro del país. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Precipitaciones intensas y temperaturas cálidas dominarán el clima en la Ciudad de México entre el 7 y el 10 de junio.

El pronóstico, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anuncia la combinación de varios sistemas atmosféricos que provocarán condiciones de inestabilidad, con efectos notables tanto en la capital como en la región centro del país.

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Pronóstico de lluvias: causas y características

El SMN ha detallado que el principal motor de este temporal es la presencia de dos zonas de baja presión localizadas en el Pacífico Sur mexicano, con alta probabilidad de desarrollo ciclónico.

Estas interactúan con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

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La combinación de estos factores favorece la formación de nubosidad densa y lluvias de intensidad considerable en el centro del país, entre ellas la Ciudad de México.

Según el organismo, se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la capital, con acumulados que pueden llegar a 75 mm en 24 horas.

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Además, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo en distintas zonas de la capital.

Estas condiciones incrementan el riesgo de inundaciones, deslaves y encharcamientos, lo que requiere atención especial en vialidades y colonias vulnerables.

El SMN advierte que la visibilidad podría verse reducida durante los episodios de lluvia intensa, afectando la circulación vehicular y el desplazamiento de peatones.

México experimenta intensas lluvias y actividad ciclónica debido a vaguadas, sistemas frontales y dos zonas de baja presión, incluyendo la Tormenta Tropical Amanda. (SMN/CONAGUA)

Temperaturas previstas y ambiente vespertino

A pesar del temporal de lluvias, las temperaturas máximas en la Ciudad de México se mantendrán entre 22 y 24 ℃ durante las tardes, mientras que las mínimas oscilarán entre 14 y 16 ℃.

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El ambiente será cálido, aunque la sensación térmica podría disminuir momentáneamente por la cobertura nubosa y las lluvias.

Los vientos tendrán velocidades que van de 10 a 20 km/h, con rachas superiores durante la presencia de tormentas.

En municipios aledaños, como Toluca, se prevén máximas de 18 a 20 ℃ y mínimas de 10 a 12 ℃, con vientos provenientes del sureste y rachas de hasta 25 km/h.

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Para Cuernavaca y Cuautla, los valores térmicos serán ligeramente superiores, con máximas de hasta 27 ℃ y mínimas de 15 a 17 ℃, bajo vientos del sureste.

Riesgos para zonas vulnerables en el Valle de México

El pronóstico regional para el Valle de México, difundido por el SMN, indica que tanto la Ciudad de México como el Estado de México, especialmente en el norte y suroeste, experimentarán cielos nublados y lluvias continuas.

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El organismo subraya la posibilidad de tormentas localmente intensas, sobre todo en periodos vespertinos y nocturnos, que es cuando suele coincidir el pico de humedad atmosférica con la inestabilidad generada por la vaguada y los canales de baja presión.

De acuerdo con el SMN, las lluvias fuertes podrían provocar la crecida de ríos y arroyos, así como desbordamientos repentinos en zonas urbanas.

El organismo recomienda especial precaución en áreas con antecedentes de deslaves y encharcamientos recurrentes.

Además, la presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento aumenta el peligro para quienes transitan en espacios abiertos o cerca de estructuras susceptibles a daños.

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El SMN recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales, evitar zonas inundadas y resguardar documentos en un lugar seguro. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

Cuál será el día más lluvioso y cuáles serán las alcaldías más afectadas

Según los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, el domingo 7 de junio presenta el mayor potencial para lluvias torrenciales en la región central, con acumulados previstos de hasta 75 mm en 24 horas en el Valle de México y zonas aledañas.

Esta jornada concentrará el mayor volumen de precipitación, favorecida por la convergencia de sistemas de baja presión y la alta humedad disponible en la atmósfera.

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Aunque el pronóstico oficial no detalla por alcaldía, la experiencia de episodios similares indica que las alcaldías situadas al sur y suroeste de la capital suelen ser las más vulnerables ante lluvias intensas.

Zonas como Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coyoacán presentan mayores pendientes, suelos saturados y antecedentes de deslaves o encharcamientos significativos.

En estos sectores, los habitantes deben extremar las precauciones y atender las recomendaciones de Protección Civil, ya que pueden registrarse crecidas rápidas de arroyos, inundaciones urbanas y afectaciones viales durante los próximos días.

Principales recomendaciones para la población

El Servicio Meteorológico Nacional aconseja a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales, evitar transitar por zonas inundadas y resguardar documentos importantes en sitios seguros.

También se recomienda limpiar desagües y coladeras para facilitar el flujo de agua y evitar mayores afectaciones.

Las lluvias intensas pueden originar interrupciones en el transporte público, cortes temporales de energía eléctrica y daños en infraestructura ligera.

Por ello, se insiste en la importancia de la prevención y el seguimiento puntual de los reportes emitidos por Protección Civil y el SMN.