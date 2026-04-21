Investigan a la suegra y a novio de Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada en Polanco

Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza originaria de Ensenada, Baja California fue hallada muerta en la exclusiva zona de Polanco en la Ciudad de México Foto: Redes Carolina Flores

La muerte de Carolina Flores Gómez, joven de 27 años y exreina de belleza originaria de Baja California, ocurre la noche del miércoles 15 de abril de 2026 dentro de un departamento de la colonia Polanco III Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo. El caso expone fallas en la respuesta institucional, ya que la investigación por parte de la Fiscalía inicia como homicidio doloso y no bajo el protocolo de feminicidio, pese a que la víctima presenta una herida de bala en la cabeza y existen elementos que sugieren un posible delito de género.

La investigación avanza con la atención puesta en el entorno familiar inmediato. Según las versiones incorporadas a la carpeta, la suegra de Carolina, identificada como Erika María (quien contendió para regidora del municipio de Ensenada), aparece como presunta responsable. Ella y su hijo Alejandro, esposo de la joven, estaban presentes en los últimos instantes de vida de la víctima. El señalamiento contra la suegra coloca nuevamente la mirada sobre el círculo cercano, identificando un patrón de violencia doméstica que se repite en casos de mujeres asesinadas en México.

El departamento de Polanco donde se registra el asesinato está ubicado en la calle Luis González Urbina, esquina con Avenida Edgar Allan Poe, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Paramédicos acuden tras el aviso de una emergencia, pero solo constatan el deceso a consecuencia de una herida de bala en la cabeza.

Uno de los detalles que introduce dudas en la investigación es el testimonio recogido de un guardia de seguridad del edificio. Él señala que no escuchó detonaciones ni movimientos inusuales esa noche. El crimen ocurre en aparente silencio y sin alertas que llamaran la atención de los vecinos, en una zona considerada entre las más seguras y caras de la capital del país.

La joven de 27 años vivía en Polanco junto a su pareja Añejandro, él y su madre se encontraban en el inmueble cuando ocurrió su muerte Foto: Redes sociales Carolina Flores

La línea de tiempo también genera sospechas. Aunque el asesinato ocurre la noche del miércoles, no es sino hasta el jueves cuando Alejandro, el esposo de Carolina, se presenta ante el Ministerio Público para denunciar lo ocurrido. Este lapso de horas no explicadas acrecienta las dudas sobre lo que pudo pasar al interior del departamento y por qué la denuncia sufre tal retraso.

El entorno social y escolar de Carolina expresa su indignación. La joven, nacida el 4 de abril de 1999 en Ensenada, alcanza notoriedad en 2017 al coronarse Miss Teen Universe Baja California, representando a su estado en el certamen nacional. El colectivo Diamantina Rosa, al que pertenece la madre de Carolina, se moviliza y demanda justicia, declarando: “Exigimos verdad y justicia. No habrá silencio ni olvido.” La comunidad estudiantil de escuelas como el Colegio El Tesoro del Saber y la Preparatoria Benito Juárez lamenta públicamente su fallecimiento y destaca la cercanía y alegría de la joven.

El inicio de la investigación como homicidio doloso provoca críticas de agrupaciones y sociedad civil. Ellos exigen que el caso sea reclasificado como feminicidio y se investigue bajo dicha perspectiva, dado el contexto y los elementos observados. Las autoridades no cierran esa línea y anuncian que la investigación podría ser atraída por instancias especializadas si se confirma la posible naturaleza de feminicidio.

Hasta el momento, no existen personas detenidas por el crimen. La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación y analiza la posible vinculación de Erika María y Alejandro por estar presentes en el sitio de los hechos y por el tiempo no esclarecido entre el asesinato y la denuncia.

Fue hallada con un disparo en la cabeza en el departamento de Polanco ubicado en la calle Luis González Urbina, esquina con Avenida Edgar Allan Poe, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México por su poder adquisitivo Foto: Redes sociales Carolina Flores

La muerte de Carolina Flores Gómez reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad para las mujeres en México y refuerza la exigencia de justicia y verdad plena. Polanco, históricamente percibida como un refugio frente a la violencia, se convierte en escenario de un crimen cuya gravedad se acentúa por la aparente falta de ruido e indiferencia entre quienes conviven en este sector de la capital.

La Fiscalía enfoca la indagatoria en la suegra de Carolina Flores

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicia la carpeta de investigación por homicidio doloso y concentra las diligencias en el entorno familiar inmediato de la víctima. La suegra, Erika María, es señalada en la investigación como presunta responsable. Su hijo Alejandro, el esposo de Carolina, también estaba presente cuando ocurrió el asesinato.

Horas sin respuesta: la denuncia tardía del esposo acentúa la sospecha

El hecho de que Alejandro solo acude ante el Ministerio Público hasta el jueves 16 de abril provoca cuestionamientos sobre las horas transcurridas desde la muerte de Carolina hasta la denuncia. La ausencia de testigos, detonaciones y movimientos anómalos—según el guardia de seguridad del edificio—acentúa el misterio en torno al crimen.

Familiares, conocidos y personas de Ensenada reaccionaron a su muerte con indignación y exigieron justicia y la verdad, ya que la pareja de la joven avisó hasta un día después de su muerte Foto: Redes sociales Carolina Flores

Baja California y la CDMX exigen verdad y justicia

El asesinato de Flores Gómez trasciende las fronteras de la CDMX. Familias y colectivos feministas de Ensenada, así como escuelas donde estudió, exigen verdad y justicia. El caso acumula muestras de solidaridad y reclamo social, evidenciando la preocupación por la inseguridad femenina en contextos presumiblemente protegidos como Polanco.

Datos clave:

Carolina Flores Gómez, ex Miss Teen Universe Baja California, es asesinada en un departamento de Polanco el 15 de abril de 2026; presenta un disparo en la cabeza.

La Fiscalía señala como presunta responsable a la suegra, Erika María, quien estaba presente junto a su hijo Alejandro al momento del crimen.

El caso se investiga inicialmente como homicidio doloso y no como feminicidio, lo que genera críticas y demandas de reclasificación e investigación con perspectiva de género.