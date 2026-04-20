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Feminicidio de Edith Guadalupe: Fiscal Bertha Alcalde confirma que el vigilante es el presunto feminicida

La titular de la FGJ-CDMX presentó avances en la investigación

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La joven fue vista por última vez el pasado 15 de abril, cuando salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo. Crédito: Redes Sociales
La joven fue vista por última vez el pasado 15 de abril, cuando salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó avances por el feminicidio de Edith Guadalupe, incluidos diversos indicios que señalan al vigilante como posible participante en el crimen en contra de la joven.

A través de una conferencia ofrecida el 20 de abril, la funcionaria destacó los diversos hallazgos hasta el momento. El imputado, un guardia de seguridad detenido el pasado 17 de abril.

Respecto al hombre ya asegurado, Bertha Alcalde destacó que la desconexión al sistema de vigilancia únicamente puede realizarse desde la caseta:

“Contamos con elementos sólidos que lo vinculan directamente a los hechos, tenemos un conjunto de datos de prueba [...] Tenemos acreditado que el imputado tenía control total al acceso del inmueble, incluyendo la puerta principal, estacionamiento y sistema de cámaras”.

Bertha María Alcalde durante conferencia de prensa (EFE/FGJ-CDMX)
Bertha María Alcalde durante conferencia de prensa (EFE/FGJ-CDMX)

Hallaron restos de sangre, cuerpo habría sido arrastrado

Además, la funcionaria detalló que el sistema de cámara fue desconectado entra las 16:23 y las 17:44 horas, un periodo de tiempo en que la joven entra al sitio el 15 abril.

Asimismo, en el espacio de trabajo de la persona ya asegura fueron hallados indicios de sangre, específicamente en el tapanco y en la escalera, indicios que al parecer trataron de limpiarse, sin logarlo del todo.

La fiscal agregó que es probale que Edith Guadalupe halla sido atacada en el piso de arriba de la caseta y que el cuerpo de la joven habría sido arrastrado o lanzado por la escalera.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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