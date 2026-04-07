Young Miko ‘Late Checkout Tour’ en México: todas las fechas, sedes, zonas y precios de boletos

Young Miko volverá a tierras mexicanas en septiembre con el Late Checkout Tour. (Cortesía: Liliana Estrada, OCESA)

El regreso de Young Miko a México tras su visita por el Flow Fest 2025 está confirmado y la expectativa entre los seguidores del género urbano es máxima.

La artista puertorriqueña llegará al país en septiembre de 2026 con su gira internacional Late Checkout Tour, sumando cuatro fechas en ciudades clave. Para los fans, la pregunta esencial no es sólo cuándo y dónde, sino cuánto costará realmente verla.

La venta de boletos para los conciertos de Young Miko ya se encuentra activa, con precios y zonas adaptadas a todos los presupuestos y tipos de experiencia. (@itsyoungmiko)

En este sentido, la venta de boletos ya está activa y los detalles sobre precios, zonas y fechas han generado gran interés entre el público. Si planeas asistir, es fundamental conocer cuánto costará realmente cada zona.

Fechas y recintos: ¿Cuándo y dónde se presenta Young Miko?

El Late Checkout Tour de Young Miko contempla cuatro conciertos en México, cubriendo distintas regiones del país y con recintos preparados para recibir a miles de asistentes.

Jueves 17 de septiembre: Guadalajara – Arena VFG

Sábado 19 de septiembre: Monterrey – Arena Monterrey

Martes 22 de septiembre: Ciudad de México – Palacio de los Deportes

Viernes 25 de septiembre: Mérida – Foro GNP Seguros

El Late Checkout Tour de Young Miko contempla presentaciones en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Mérida, cubriendo regiones clave. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

De esta manera, cada fecha representa una oportunidad única para ver a la estrella urbana en escenarios de primer nivel.

Precios oficiales de boletos: zonas y experiencias

Los boletos para Young Miko varían en precio según la ciudad, la zona y los servicios incluidos. Hay opciones para todos los presupuestos, desde zonas generales hasta paquetes VIP con experiencias exclusivas.

Ciudad de México (Palacio de los Deportes, Ticketmaster)

General: 2 mil 207.25 pesos

Nivel D: mil 227.50 pesos

Nivel E: mil 103.50 pesos

M&G VIP Package: 13 mil 625 pesos

Soundcheck VIP Package: 8 mil 722.25 pesos

VIP Package: 5 mil 002.25 pesos

Guadalajara (Arena VFG, Ticketmaster)

General A: 2 mil 232 pesos

Grada Preferente B: 3 mil 300.90 pesos

Grada Preferente C: 2 mil 812.30 pesos

Planta Baja: mil 984 pesos

Platea: mil 661.50 pesos

Planta Alta: mil 227.50 pesos

SC300: 992 pesos

Las fechas clave para la preventa y venta de boletos de Young Miko incluyen eventos prioritarios para fans y tarjetahabientes del 7 al 10 de abril. (Foto AP/Berenice Bautista)

Monterrey (Arena Monterrey, Superboletos)

M&G VIP Package: 14 mil 500 pesos

Soundcheck VIP Package: 9 mil 509 pesos

Premium VIP Package: 5 mil 849 pesos

McCormick / Coke Studio / Doritos / Platino: 3 mil 753 pesos

Megacable / Banco Azteca / Plus Ultra / Oro: 3 mil 201 pesos

Barrera: 2 mil 824 pesos

General: 2 mil 510 pesos

Butaca: 2 mil 498 pesos

Discapacidad: 2 mil 486 pesos

Super Palco: 2 mil 385 pesos

Preferente: 2 mil 134

Luneta: mil 444 pesos

Balcón: mil 130 pesos

Mérida (Foro GNP Seguros, Eticket)

Vivir es increíble (de pie): mil 780 pesos

1er nivel: mil 380 pesos

1er nivel visibilidad limitada: 980 pesos

2do nivel: 880 pesos

2do nivel visibilidad limitada: 790 pesos

Así, sin importar la ciudad, es posible ajustar la experiencia al presupuesto y a la preferencia.

Preventas, venta general y formas de pago

Asegurar un lugar en cualquiera de los conciertos requiere estar atento a las fechas de preventa y a los métodos de pago. Las etapas están diseñadas para dar prioridad a fans y tarjetahabientes.

Venta Beyond: 7 de abril, 9:00 AM

Preventa Priority: 8 de abril, 9:00 AM

Venta a fans: 8 de abril, 10:00 AM

Preventa Banamex: 9 de abril, 11:00 AM

Venta general: 10 de abril, 11:00 AM

CDMX y Guadalajara: Ticketmaster

Monterrey: Superboletos

Mérida: Eticket

En este sentido, la gira Late Checkout Tour representa un paso importante dentro de la trayectoria de Young Miko. La artista, reconocida por su estilo innovador, letras directas y colaboraciones con figuras globales como Bad Bunny y Billie Eilish, ha escalado rápidamente hasta consolidarse como una de las voces más influyentes del género.

Young Miko refuerza su impacto global con éxitos, colaboraciones y presentaciones en recintos de gran capacidad en México durante su gira internacional. (Young Miko)

Su presencia en recintos de gran capacidad y la respuesta de sus seguidores demuestran el alcance de su música, que conecta con audiencias diversas y refuerza la posición de México como destino obligado para las giras internacionales más relevantes.