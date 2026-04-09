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Aitana anuncia su “Cuarto Azul World Tour” en México: fechas, ciudades, ventas y preventas de boletos

La española dará cinco conciertos en distintos puntos del país

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Aitana, en imagen de archivo (Europa Press)
Aitana, en imagen de archivo (Europa Press)

La cantante Aitana confirma cinco conciertos en México como parte de su ‘Cuarto Azul World Tour’, con presentaciones que iniciarán a finales de octubre.

El anuncio representa el regreso de la artista española tras la cancelación de presentaciones en el país a inicios de este año.

Tras suspender diversas fechas en Latinoamérica, la intérprete posiciona a México como uno de sus mercados principales y retoma contacto con el público nacional. Estas presentaciones también marcan una nueva fase en su trayectoria, impulsada por el lanzamiento de su más reciente producción musical.

Conciertos de Aitana: las fechas para compra de boletos y dónde serán

(Foto de ARCHIVO) Aitana Ocaña Europa Press Reportajes / Europa Press 20/2/2025
(Foto de ARCHIVO) Aitana Ocaña Europa Press Reportajes / Europa Press 20/2/2025

Las ciudades incluidas forman parte de los principales recintos del país:

28 de octubre – Monterrey, en el Auditorio Banamex

30 de octubre – Guadalajara, en el Auditorio Telmex

31 de octubre – Querétaro, en el Auditorio Josefa Ortiz

4 de noviembre – Puebla, en el Auditorio GNP

6 de noviembre – Ciudad de México, en el Auditorio Nacional

La venta de boletos iniciará con una etapa de preventa exclusiva para fans el 21 de abril, la Gran venta HSBC Premier será el 22 de abril, la Gran venta HSBC el 23 de abril y la Venta general el 24 de abril.

Aitana “funa” a Sebastián Yatra con Rosalía

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La cantante Aitana Ocaña participó el viernes 3 de abril ante 15 mil asistentes en el Movistar Arena de Madrid durante el ‘Lux Tour’ de Rosalía, donde compartió detalles inéditos sobre su pasada relación con Sebastián Yatra.

Frente al público, destacó que la ruptura con el artista colombiano ocurrió después de un año de noviazgo, motivada por la dificultad de Yatra para mantener la fidelidad durante más tiempo.

Durante el evento, Aitana señaló con ironía que salió con “deportistas, actores y cantantes muy famosos”, aunque puntualizó que el episodio con Yatra destacó porque, según sus palabras: “A partir del año, yo puedo llegar a ser infiel”, cita que atribuyó a Yatra como causa central de la separación. En el intercambio, Rosalía respondió que no perdonó una disculpa similar y aconsejó que “si en el primer año había problemas, ahí no es”.

Fuera del escenario, en declaraciones exclusivas a Europa Press dadas al finalizar el concierto, Aitana Ocaña subrayó: “Nunca he estado tan feliz en mi vida. O sea, más feliz imposible”. Agregó que no temía ninguna reacción de Yatra por haber contado el motivo de la ruptura, ya que “yo no dije nada, lo dijo él”. También confirmó que actualmente celebraba su primer aniversario al lado de Plex.

La aparición conjunta de Aitana y Rosalía durante el espectáculo concentró la atención del público en Madrid, con referencias directas a figuras como Sebastián Yatra y menciones explícitas a nuevos detalles del ámbito personal de la artista española.

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