Qué es el crimen de imitación o copycat, hipótesis que analiza la fiscalía sobre tiroteo en Teotihuacán

Ente la información, ampliamente difundida, el fiscal mencionó que una de las hipótesis que se estudia es que se trató de un copycat. (Jesús Avilés / Infobae México)

Luego del atentado ocurrido el lunes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, las autoridades han brindado información sobre el posible perfil psicológico del responsable, así como sus motivos.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Fiscal General del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, dio a conocer los detalles de los avances en la investigación.

Ente la información, ampliamente difundida, el fiscal mencionó que una de las hipótesis que se estudia es que se trató de un copycat.

¿Qué son los crímenes de imitación?

De acuerdo a lo explicado por el Fiscal mexiquense, la información recabada permite abordar la hipótesis de que se trató de un crimen de imitación dado que se encontró “literatura alusiva a agresiones y figuras que tiene que ver con acciones violentas”.

El termino copycat o crimen de imitación hace referencia a los crímenes que son cometidos inspirados en otros actos delictivos que tuvieron un alcance mediático importante.

Estos crímenes pueden ser vistos en la industria del entretenimiento, como en la cinematografía o en la literatura, sin embargo, también lo que sucede en el mundo real también es motivo de imitación.

“Esta tendencia es a veces replicada indebidamente en algunos países, y en este caso es un indicio, es una es una hipótesis de investigación”, detalló el funcionario mexiquense.

El efecto copycat sucede muchas veces tras una cobertura mediática a casos delictivos que por sus características trascienden, lo que puede generar que un criminal en potencia busque replicar o emular el impacto generado por el crimen original, que generalmente tiene implicaciones importantes y trágicas en la sociedad al tratarse de crímenes colectivos.

Dos de las razones más importantes para considerar este hecho —catalogado por el gobierno de México como un hecho aislado— son: la fecha del ataque y la vestimenta que portaba el tirador. (Captura de pantalla)

Entre las influencias también se encuentra la industria del entretenimiento, donde a través de las películas o los libros del género criminalístico, se replican sucesos icónicos de asesinato, masacres o algún tipo de crimen.

Masacre en Columbine, imitación en Teotihuacán

De acuerdo a las primeras evidencias que se tiene sobre el caso, las investigaciones apuntan a que el criminal buscaba imitar los hechos ocurridos en abril de 1999 en Columbine, Estados Unidos, cuando dos adolescentes entraron armados a su instituto y dispararon a quemarropa a sus compañeros, dejando un saldo de 13 fallecidos.

Dos de las razones más importantes para considerar este hecho —catalogado por el gobierno de México como un hecho aislado— son: la fecha del ataque y la vestimenta que portaba el tirador.

Los hechos ocurridos en Teotihuacán coinciden con la fecha en la que sucedió la masacre de Columbine, ambas fueron el 20 de abril. Además, el atacante portaba una playera que decía “Disconnect and Self-Destroy”, una frase que hace referencia al movimiento conocido como The True Cime Community, el cual surgió a partir de la masacre de Columbine.

Las autoridades aún no presentan un informe completo sobre estas investigaciones, sin embargo, todo apunta a que fue un crimen de imitación inspirado lamentablemente en la masacre de Columbine.