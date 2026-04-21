Mujeres con Bienestar Edomex 2026: municipios y CEDIS para realizar el registro este martes 21 de abril

El programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026 entrará a la etapa final de su actualización de datos, con brigadistas que recorrerán municipios y Centros de Distribución (CEDIS) este martes 21 de abril. (Gob. Edomex)

El programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026 entrará a la etapa final de su actualización de datos, con brigadistas que recorrerán municipios y Centros de Distribución (CEDIS) este martes 21 de abril.

Las beneficiarias y mujeres prerregistradas en 2023 y 2024 pueden asegurar el pago de 2 mil 500 pesos bimestrales manteniendo su información actualizada y evitando errores que dificulten la entrega del apoyo económico.

El programa se dirige específicamente a mujeres de 18 a 59 años que enfrentan condiciones económicas o sociales adversas, priorizando a quienes más lo necesitan. Su objetivo es entregar un apoyo mensual que cubra necesidades básicas como alimentación, salud y educación.

Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

CEDIS para realizar el registro a Mujeres con Bienestar este martes 21 de abril

Los Servidores del Pueblo comenzarán los recorridos y la atención en los Centros de Distribución (CEDIS) a las 9:00 el martes 21 de abril en los puntos indicados.

Amanalco

CEDIS 094: Av. Onésimo Reyes

Atlacomulco

CEDIS 009: San Francisco Chalchihuapan, Av. Nuevo San Francisco 13

CEDIS 008: Ejido de Bombatevi, Camino a Toxi, El Jazmín

Calimaya

CEDIS 068: Miguel Hidalgo #38

Zaragoza de Guadalupe, delegación

Santa María Nativitas, portales de la delegación

Chalco

Delegación Nueva San Isidro (atención a mujeres de Nueva San Isidro, Fraternidad Antorchista, Unión de Guadalupe y Agrarias)

Chapa de Mota

CEDIS 047: Tenjay

Chicoloapan

CEDIS 167: Circuito Miltenco Mz. 061, Col. Presidentes

CEDIS 168: Calle San Juan del Río 018, Col. Francisco Villa

Chiconcuac

Avenida del Trabajo 1045, Las Joyas

Coatepec

Oficina de Coatepec, atrás del Banco de Bienestar

Ecatepec

CEDIS 031: San Cristobal; Agricultura 97, Abasolo y Melchor Ocampo

CEDIS 032: Ejidos de San Cristobal; Bonsai Mz1, Ejido de San Cristobal

CEDIS 033: Ciudad Cuauhtémoc; Circuito Cuauhtémoc esquina con calle Herrería, Local A Lote 2

CEDIS 034: Santa Clara Coatitla; Aztecas #249, Moctezuma y Libertad

CEDIS 035: Ejidal Emiliano Zapata; Av. Revolución Mz25Lt1, Zona 6

CEDIS 036: Jardines de Morelos; Bosque de Caoba 2, Mz.207 Lt33

CEDIS 176: Sauces 1; Josefa Ortiz de Domínguez s/n, Urano y Saturno

CEDIS Las Américas: Av. Insurgentes, Centro cultural y deportivo Américas

El Oro

CEDIS 010: Boulevard Jacinto Salinas

Mujeres con Bienestar 2 (Gob. Edomex)

Huixquilucan

CEDIS 037: Jesús del Monte, Primera cerrada Adolfo López Mateos #3

CEDIS 040: Magdalena Chichicaspa

CEDIS 041: San Martín

Isidro Fabela

Carretera a Monte Alto S/N, Ejido Mira Flores (Rincón Bonito)

Ixtapan del Oro

CEDIS 098

Ixtlahuaca

CEDIS 173: San Pedro de los Baños

CEDIS 204: Ixtlahuaca Centro

Jocotitlán

CEDIS 012: Calle Vicente Riva Palacio

Jiquipilco

CEDIS 011: Jiquipilco Centro, cerca del Banco Azteca

Jilotzingo

CEDIS 038: Santa María Mazatla, calle 15 de Agosto

Lerma

CEDIS 064: Guadalupe Victoria, Capilla Huitzizilapan

San Francisco Xochicuautla

Los Reyes La Paz

CEDIS 214: Calle de las Flores #14, Los Reyes centro

CEDIS 067: Calle Río Baluarte esquina Río Balsas, col. El Salado

Metepec

CEDIS 070: Calle Hidalgo #123, entre Ezequiel Capistran y Mariano Matamoros

Nicolás Romero

Calle Jaime Nunó #2, Colonia Himno Nacional

Otzoloapan

CEDIS 100

San Felipe del Progreso

CEDIS 089: Junto al Hotel Gran Mazahua

CEDIS 212: Santa Ana Nichi, junto al Banco Bienestar

San Mateo Atenco

CEDIS 134: La Purísima Manzana 049, San Cristóbal Nexquipayac

CEDIS 133: Emiliano Zapata Sur 85, Barrio Álvaro Obregón

Santo Tomás

CEDIS 102: Calle Zacatecas

Texcoco

Santa Catarina del Monte

CEDIS 138: Calle de la Cruz S/N, Loma de la Cruz 5625, Coatlinchan

CEDIS 137: 2 de Marzo 904, Texcoco Centro

Temascaltepec

CEDIS 105: Calle Iturbide #20

CEDIS 183: Comunidad

Tezoyuca

CEDIS 139: Calle Independencia Manzana 003

Toluca

CEDIS 143: Manuel Bernal 8, Delegación Capultitlán (Cacalomacan, Capultitlan, Tlacotepec, La Joya, San Juan Tilapa, San Felipe Tlalmimilolpan, Las Palomas)

CEDIS 144: Cristóbal Colón 1928, San Andrés Cuexcontitlán (San Andrés Cuexcontitlán, Jicaltepec Autopan, San Pablo Autopan, San Cristóbal Huichochitaln, La Loma Cuexcontitlán, Jicaltepec Cuexcontitlán, San Carlos Autopan)

CEDIS 145: Héroes de la Independencia Manzana 001, San Cayetano (San Cayetano, Xicaltepec, Cerrillo Piedras Blancas, San Carlos, San José La Costa, Tlachaloya, Balbuena, San José Buenavista, Barrio El Cajón, San Diego Linares, San Carlos Autopan, Galaxias, Aviación Autopan, San José El Chico)

CEDIS 146: Hombres Ilustres Ote. 62, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán (San Lorenzo Tepaltitlán, Santa Ana Tlapaltitlan, Rincón de San Lorenzo, Santa María Totoltepec, Héroes, San Pedro Totoltepec, La Crespa)

CEDIS 147: Otzacatipan 15, San Mateo Otzacatipan (San Mateo Otzacatipan, San Miguel Totoltepec, Colonia Los Cedros, Cerrillo Vista Hermosa, Arroyo Vista Hermosa, lo Constitución Totoltepec, Reforma)

CEDIS 185: Privada Miguel Hidalgo 115, Delegación Santiago Miltepec (Santiago Miltepec, San Luis Obispo, 5 de Mayo, Toluca Centro, Teresona, El Coporo, Rancho La Mora, Barrio de Tlacopa, Calixtlahuaca, Santiago Tlaxomulco, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, La Palma Totoltepec, Palmillas)

CEDIS 186: Lago Winnipeg Manzana 008, El Semanario Primera Sección (Seminario, San Antonio Buenavista, San Buenaventura, Héroes del 5 de Mayo, Nueva Oxtotitlan, Parques Nacionales, San Mateo Oxtotitlan)

CEDIS 187: Emiliano Zapata 843, San José Guadalupe Otzacatipan (San José Guadalupe, Santín, San Diego de los Padres Otzacatipan, San Diego de los Padres Cuexcontitlan, San Blas, Las Miones, Villas Santin, Geovillas de Centenario, El Cerrillo Vista Hermosa, San Nicolás Toltentino, Haciendas del Valle I y II)

Módulo de atención Colonia del Parque: Ignacio Rayón 1405, Colonia del Parque (Moderna de la Cruz, Colonia del Parque, Santa María de las Rosas, Nueva Santa María, Bosques de Colón, Benito Juárez, La Magdalena, Universidad, Colonia Morelos, Colonia América, Residencial Colón, 8 Cedros, Colonia Azteca)

Tultitlán

CEDIS 152: Prados Norte #98, junto a la tintorería La Japonesa

CEDIS 153: Gustavo Díaz Ordaz #18, atrás de la Parroquia de San Antonio de Padua

Valle de Bravo

CEDIS 211: Santa María Ahuacatlán

CEDIS 108: Colorines, Calle Agustín Millán #110

Xocotlán

Calle Quinatzin 2

Xonacatlán

CEDIS 039: Carretera Toluca–Naucalpan, frente a la cervecería

Zacazonapan

CEDIS 109: Calle Vicente Guerrero

Documentos para realizar el proceso de inscripción

Para agilizar el registro cuando se reanuden las visitas, la Secretaría de Bienestar del Estado de México recomienda tener a la mano la credencial de elector INE y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

El folio no es obligatorio durante la validación en la visita domiciliaria. El personal autorizado podrá verificar la información y resolver dudas sobre el estatus del apoyo a las beneficiarias.