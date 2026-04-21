Estos son los temas sobre los que el Alto Comisionado de la ONU cuestionó al gobierno de Sheinbaum

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (SEGOB), reveló detalles sobre su reunión con Volker Türk, Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, calificándola como un encuentro positivo.

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