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Estos son los temas sobre los que el Alto Comisionado de la ONU cuestionó al gobierno de Sheinbaum

La secretaria de Gobernación afirmó que la reunión con Volker Türk fue positiva

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Rosa Icela Rodríguez afirmó que su reunión con Volker Türk fue positiva. | Presidencia
Rosa Icela Rodríguez afirmó que su reunión con Volker Türk fue positiva. | Presidencia

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (SEGOB), reveló detalles sobre su reunión con Volker Türk, Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, calificándola como un encuentro positivo.

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